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Варианты расширения Южного кладбища разрабатывают в мэрии Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

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В качестве ключевых власти называют две сценария

Муниципальные власти рассматривают несколько сценариев расширения территории Южного кладбища, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщили в городской администрации на фоне обеспокоенности жителей Академгородка возможным развитием некрополя в сторону жилой застройки микрорайона Щ.

Поводом для обсуждения стали сообщения местных жителей о том, что кладбище может быть расширено вблизи жилых кварталов. В мэрии эти предположения опровергли, уточнив, что такой вариант не рассматривается.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства администрации города пояснили, что различные сценарии расширения действительно прорабатывались, однако реализация проекта осложнена рядом факторов, отмечает Om1 Новосибирск.

Возможные варианты расширения

На данный момент обсуждаются два основных направления развития территории.

Первый вариант предполагает расширение Южного кладбища за счёт земель Барышевского сельсовета. Речь идёт об участке площадью около 6,5 гектара, ранее входившем в состав дачного некоммерческого товарищества «Солнечный город».

Второй сценарий предусматривает создание нового участка для захоронений рядом с действующим кладбищем. Для этого предлагается использовать территорию площадью около 30 гектаров, финансирование работ планируется осуществлять за счёт городского бюджета.

Отказ от застройки жилых территорий

В мэрии отдельно подчеркнули, что варианты расширения кладбища за счёт жилой застройки микрорайона Щ не рассматриваются.

Таким образом, ключевыми направлениями остаются развитие существующей инфраструктуры кладбища и освоение прилегающих незастроенных территорий.

Власти отмечают, что вопрос требует дополнительной проработки с учётом градостроительных, санитарных и земельных ограничений.

Ранее редакция сообщала о том, что все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно. Уже 15 лет регион пытается добиться, чтобы этим земельным участкам присвоили соответствующий статус, но получает отказ на федеральном уровне. 

Фото magnific, автор: freepik.

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Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : кладбища Новосибирска

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Стоимость похорон в Новосибирске снова увеличится

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска утвердила новые тарифы муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы вступят в силу в конце июля.

Рытье могил вручную (подхоронение)

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Клещихинское кладбище в Новосибирске очистят от незаконных торговых точек

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На одном из кладбищ Новосибирска пройдет рейд. Департамент инвестиций и потребрынка мэрии проведет проверку нестационарных торговых точек, предлагающих ритуальные товары. Как заявили в мэрии, цель работы — подготовить участок Клещихинского кладбища, где размещены НТО, к торгам. Это необходимо для легализации коммерческой деятельности на кладбище Новосибирска.

Напомним, в начале ноября начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов сообщал, что в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

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Места для предпринимателей на кладбищах Новосибирска разыграют на торгах

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. Об этом сообщил начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов.

По его словам, в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

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У незаконных торговцев на кладбищах Новосибирска изъяли мешки с цветами

Автор: Юлия Данилова

Сотрудники мэрии Новосибирска и районных администраций провели рейды на гордских кладбищах. Около четырех из них — «Гусинобродском», «Инском», «Заельцовском» и «Южном» — выявлены факты незаконной торговли ритуальными принадлежностями.

Как сообщили в департаменте инвестиций мэрии, в отношении предпринимателей составлено 23 административных протокола. Кроме того, у них изъят товар.

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Новое кладбище появится в пригороде Новосибирска

Автор: Юлия Данилова

Под Новосибирском будет создано восьмое городское кладбище. В ноябре 2024 года в состав муниципальной казны города из госсобственности были переданы 6 земельных участков общей площадью 81 га, расположенные в районе Станционного поселкового сельсовета. На территории планируется создать общественное кладбище «Восточное».

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в ответ на запрос Infopro54 сообщили, что ведомство планирует провести работы по введению первого этапа эксплуатации указанного общественного кладбища в границах земельного площадью 324145 кв. м. Для этого необходимо провести инженерные изыскания и проектные работы, разработку проекта санитарно-защитной зоны и получение соответствующего заключения Роспотребнадзора, а также электромонтажные работы и т.д.

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На кладбищах Новосибирска потребовали разместить больше охранников

Автор: Юлия Данилова

В мэрии Новосибирска намерены проработать вопрос с охраной городских кладбищ. Как пояснил на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета заммэра Максим Останин, изменения, которые произошли за последний год, фундаментальны.

— Последняя история с Хилокским треугольником, когда фуры сносили ограничительные рамки, а потом, после установки на этом участие системы «Безопасный город», начали объезжать их через кладбище. Кроме того, у нас много жалоб на нарушение правил благоустройства. Когда проводятся ремонтные работы, рабочие захламляют все могилы вокруг, — отметил Останин.

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