Варианты расширения Южного кладбища разрабатывают в мэрии Новосибирска

Муниципальные власти рассматривают несколько сценариев расширения территории Южного кладбища, однако окончательное решение пока не принято. Об этом сообщили в городской администрации на фоне обеспокоенности жителей Академгородка возможным развитием некрополя в сторону жилой застройки микрорайона Щ.

Поводом для обсуждения стали сообщения местных жителей о том, что кладбище может быть расширено вблизи жилых кварталов. В мэрии эти предположения опровергли, уточнив, что такой вариант не рассматривается.

В департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства администрации города пояснили, что различные сценарии расширения действительно прорабатывались, однако реализация проекта осложнена рядом факторов, отмечает Om1 Новосибирск.

Возможные варианты расширения

На данный момент обсуждаются два основных направления развития территории.

Первый вариант предполагает расширение Южного кладбища за счёт земель Барышевского сельсовета. Речь идёт об участке площадью около 6,5 гектара, ранее входившем в состав дачного некоммерческого товарищества «Солнечный город».

Второй сценарий предусматривает создание нового участка для захоронений рядом с действующим кладбищем. Для этого предлагается использовать территорию площадью около 30 гектаров, финансирование работ планируется осуществлять за счёт городского бюджета.

Отказ от застройки жилых территорий

В мэрии отдельно подчеркнули, что варианты расширения кладбища за счёт жилой застройки микрорайона Щ не рассматриваются.

Таким образом, ключевыми направлениями остаются развитие существующей инфраструктуры кладбища и освоение прилегающих незастроенных территорий.

Власти отмечают, что вопрос требует дополнительной проработки с учётом градостроительных, санитарных и земельных ограничений.

Ранее редакция сообщала о том, что все кладбища в лесах Новосибирской области существуют незаконно. Уже 15 лет регион пытается добиться, чтобы этим земельным участкам присвоили соответствующий статус, но получает отказ на федеральном уровне.