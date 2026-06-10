На смену кондукторам придут валидаторы: мэрия Новосибирска намерена полностью отказаться от ручной оплаты в транспорте

В Новосибирске планируется полностью заменить кондукторов автоматической системой оплаты. Главная причина такого решения — постоянные конфликты с пассажирами. Пока на муниципальных контрактах с валидаторами работают только два немуниципальных маршрута, но в мэрии намерены стимулировать переход по мере появления бюджетных средств, сообщил во время прямого эфира в программе «Новосибирские новости. Диалог» начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

По его словам, на сегодняшний день социальный аспект качества обслуживания из-за наличия кондукторов страдает. Большинство ссор в транспорте возникает именно из-за разногласий по оплате проезда.

— Основные конфликтные ситуации возникают по причине разногласий по оплате проезда с кондуктором. Порой такие разногласия переходят в откровенное хамство. Надо признать данный факт. Мы стараемся искоренить подобное поведение через внедрение валидаторов, — заявил Никулин.

Муниципальные предприятия уже почти полностью перешли на валидаторы. Троллейбусный парк оснащён ими более чем на 90%, трамвайный — больше чем на 60%. Полная замена кондукторов, по словам Никулина, потребует времени и дополнительных вложений в бюджет.

Ранее редакция сообщала, что более 100 трамваев ежедневно не хватает Новосибирску.