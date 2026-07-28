Центробанк перешел к более реалистичному прогнозированию бюджета

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента — председатель правления ВТБ, считает, что значимым прорывом в коммуникационной политике Центрального банка РФ стало изменение подхода к прогнозированию дефицита бюджета. Вместо прежней оценки нулевого структурного первичного дефицита в процентном отношении к ВВП регулятор теперь использует более реалистичный метод динамического прогнозирования этого показателя по годам.

— Это более реалистичная предпосылка, которая, по моему мнению, способствует повышению доверия к прогнозам регулятора, — подчеркнул Пьянов.

Он также прокомментировал очередную погрешность в прогнозах рыночного консенсуса относительно ключевой ставки ЦБ. По мнению топ-менеджера, аналитики склонны преувеличивать долгосрочное инфляционное влияние разовых шоков, таких как, например, топливный кризис. В то же время ЦБ обладает возможностью выдерживать паузу и игнорировать временные скачки цен.

Пьянов отметил, что по мере снижения прогнозируемых темпов роста ВВП к нулевым значениям Центробанк оказывается в положении, когда вынужден демонстрировать более позитивный взгляд на экономику, даже если фактическое положение дел не столь радужно. Это связано с тем, что регулятор придерживается принципа недопущения рецессии даже в условиях борьбы с инфляцией.