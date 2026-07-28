В Новосибирской области начал работу передвижной музей «Поезд Победы»

28 июля в Новосибирской области стартовал трехдневный проект «Поезд Победы» — передвижной музей, призванный сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие выставки посетила заместитель губернатора Валентина Дудникова.

Экспозиция «Поезда Победы» погружает посетителей в атмосферу военного времени, демонстрируя собирательный образ поколения победителей. По словам Валентины Дудниковой, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются приоритетными задачами регионального правительства. Она подчеркнула, что подобные проекты помогают передать будущим поколениям правду о героическом прошлом страны, формируя истинный патриотизм.

Уникальность музея — в его технологичности. С помощью передовых решений воссоздается историческая реальность, предлагая посетителям последовательное путешествие сквозь события войны, от ее начала до Дня Победы. Интерактивные вагоны демонстрируют сцены сражений, разрушений, работу санитарных поездов и ужасы концлагерей. Экскурсию сопровождает аудиогид Лидия, машинист паровоза, чьи воспоминания оживляют довоенную весну 1941-го, тяготы войны и радость мая 1945-го. Прообразом героини стала Елена Чухнюк, машинист, перевозивший воинские эшелоны.

Особое место в экспозиции отведено преступлениям против человечности. Один из вагонов воспроизводит интерьер японских биолабораторий, занимавшихся разработкой бактериологического оружия, а другой — фрагмент Нюрнбергского процесса, где представлены фигуры нацистских преступников, просматривающих фильм «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков».

В Новосибирской области передвижная выставка доступна для посещения с 28 по 30 июля. Для тех, кто не сможет посетить экспозицию, на сайте доступен виртуальный тур в формате 360 градусов.