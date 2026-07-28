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Власть

В Новосибирской области начал работу передвижной музей «Поезд Победы»

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Экспозиция погружает посетителей в атмосферу военного времени, демонстрируя собирательный образ поколения победителей

28 июля в Новосибирской области стартовал трехдневный проект «Поезд Победы» — передвижной музей, призванный сохранить память о подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войны. Торжественное открытие выставки посетила заместитель губернатора Валентина Дудникова.

Экспозиция «Поезда Победы» погружает посетителей в атмосферу военного времени, демонстрируя собирательный образ поколения победителей. По словам Валентины Дудниковой, сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодежи являются приоритетными задачами регионального правительства. Она подчеркнула, что подобные проекты помогают передать будущим поколениям правду о героическом прошлом страны, формируя истинный патриотизм.

Уникальность музея — в его технологичности. С помощью передовых решений воссоздается историческая реальность, предлагая посетителям последовательное путешествие сквозь события войны, от ее начала до Дня Победы. Интерактивные вагоны демонстрируют сцены сражений, разрушений, работу санитарных поездов и ужасы концлагерей. Экскурсию сопровождает аудиогид Лидия, машинист паровоза, чьи воспоминания оживляют довоенную весну 1941-го, тяготы войны и радость мая 1945-го. Прообразом героини стала Елена Чухнюк, машинист, перевозивший воинские эшелоны.

Особое место в экспозиции отведено преступлениям против человечности. Один из вагонов воспроизводит интерьер японских биолабораторий, занимавшихся разработкой бактериологического оружия, а другой — фрагмент Нюрнбергского процесса, где представлены фигуры нацистских преступников, просматривающих фильм «Кинодокументы о зверствах немецко-фашистских захватчиков».

В Новосибирской области передвижная выставка доступна для посещения с 28 по 30 июля. Для тех, кто не сможет посетить экспозицию, на сайте доступен виртуальный тур в формате 360 градусов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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Специальный приз Банка России на конкурсе «Сибирь.ПРО» – за вклад в финансовое просвещение сибиряков

Специальный партнёр Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» – Сибирское главное управление Банка России – вручит спецприз автору лучшего материала, посвящённого повышению финансовой грамотности жителей Сибири и защите граждан от финансового мошенничества.

В условиях активного развития цифровых сервисов и роста числа финансовых операций онлайн вопросы безопасности и финансовой грамотности становятся особенно актуальными. Журналистские материалы, помогающие людям разобраться в финансовых продуктах, распознать финансовые риски и защитить свои сбережения, играют важную роль в повышении уровня финансовой культуры населения.

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Новосибирская область может пополниться двумя складами для продуктовых сетей

Автор: Оксана Мочалова

Региональное правительство ведет переговоры о строительстве новых логистических хабов для федеральных ритейлеров. Речь идет о создании распределительных центров (РЦ) для сети «Магнит» и холдинга X5 Group (объединяет «Пятерочку», «Перекресток» и «Чижик»). О планах по расширению торговой инфраструктуры 27 июля доложил и.о. министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин.

По его словам, на сегодняшний день складская сеть региона уже насчитывает восемь крупных распределительных объектов. Среди действующих игроков — не только продуктовые гиганты, но и представители других сегментов ритейла: «Лента», «Ашан», а также сети спортивных товаров, электроники и товаров повседневного спроса, включая «Спортмастер», М.Видео, DNS и «Монетку».

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Налоговая заблокировала счета искитимского «Водоканала»

Автор: Оксана Мочалова

Налоговая служба приостановила операции по банковским счетам ООО «Водоканал» города Искитима. Соответствующая запись о решении ФНС появилась 27 июля в сервисе «Контур.Фокус».

По данным того же источника, на 1 июля 2026 года задолженность предприятия по налогам и сборам составляла 7,9 млн рублей. Для сравнения: на 1 мая этот показатель равнялся 8,8 млн рублей, то есть за два месяца организация сократила долг перед бюджетом на 1 млн рублей.

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В регионе активизируют работу по увековечению исторической памяти в годы ВОВ

27 июля под председательством губернатора Андрея Травникова состоялось заседание Правительства Новосибирской области, где было представлено к рассмотрению законодательное предложение, касающееся разграничения компетенций региональных органов власти в области увековечивания памяти жертв геноцида против советского народа в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).

С детальным докладом выступил Роман Бурдин, занимающий пост заместителя председателя правительства – министра региональной политики Новосибирской области. Он отметил, что инициатива законодательного акта основана на положении федерального закона №74-ФЗ, посвященного сохранению памяти о жертвах геноцида советского народа в период 1941-1945 годов.

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До завершения приёма заявок на конкурс «Сибирь.ПРО» осталось пять дней

До окончания приёма заявок на участие в XXI Межрегиональном конкурсе журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» остаётся пять дней. Материалы сибирских авторов принимаются до 31 июля 2026 года. К участию приглашаются журналисты, блогеры и специалисты пресс-служб из всех субъектов Сибирского федерального округа.

За 20 лет существования конкурс утвердился в статусе ключевого журналистского события Сибири. Он был учреждён в 2006 году по инициативе полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Квашнина. В тот период Сибирский федеральный округ только консолидировался как единое пространство, а конкурс задумывался как инструмент укрепления межрегиональных связей через профессиональное журналистское сообщество, одной из ключевых задач которого стало выстраивание диалога между обществом и органами государственной власти.

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