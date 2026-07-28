Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

Правительство России перенесло запланированную на декабрь 2026 года индексацию тарифов РЖД на 1 октября 2026 года. С этой даты стоимость проезда в поездах дальнего следования для новосибирцев увеличится на 9,2%. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%. Также вырастут цены на перевозку багажа.

Индексация тарифов на железнодорожном транспорте проводится регулярно. В 2025 году грузоперевозки подорожали на 13,8%, а пассажирские перевозки в дальнем следовании — на 11,6%. Тогда рост связали с введением новых целевых надбавок: 1,5% на корректировку налогового законодательства и 7% на капитальный ремонт инфраструктуры. В 2025 году общий рост тарифов составлял около 10%. Перевозка контейнеров и стройматериалов подорожала на 5%, порожний пробег вагонов — на 10%.

Дорожает и общественный транспорт в самом Новосибирске. Последнее повышение цен на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях произошло 23 декабря 2025 года: билеты выросли до 45 рублей. Проезд в метро теперь стоит 48 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября билеты на электрички можно вернуть онлайн, но не в Новосибирске.