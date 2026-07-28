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Бизнес Общество

Новосибирцы заплатят за ж/д билеты на 9,2% больше с 1 октября

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РЖД проиндексирует тарифы на пассажирские перевозки дальнего следования

Правительство России перенесло запланированную на декабрь 2026 года индексацию тарифов РЖД на 1 октября 2026 года. С этой даты стоимость проезда в поездах дальнего следования для новосибирцев увеличится на 9,2%. Грузовые перевозки подорожают на 8,5%. Также вырастут цены на перевозку багажа.

Индексация тарифов на железнодорожном транспорте проводится регулярно. В 2025 году грузоперевозки подорожали на 13,8%, а пассажирские перевозки в дальнем следовании — на 11,6%. Тогда рост связали с введением новых целевых надбавок: 1,5% на корректировку налогового законодательства и 7% на капитальный ремонт инфраструктуры. В 2025 году общий рост тарифов составлял около 10%. Перевозка контейнеров и стройматериалов подорожала на 5%, порожний пробег вагонов — на 10%.

Дорожает и общественный транспорт в самом Новосибирске. Последнее повышение цен на проезд в автобусах, троллейбусах и трамваях произошло 23 декабря 2025 года: билеты выросли до 45 рублей. Проезд в метро теперь стоит 48 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 сентября билеты на электрички можно вернуть онлайн, но не в Новосибирске. 

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Россия Новосибирская область

Теги : тарифы поезда дальнего следования железнодорожные билеты

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Проект планировки с «Южным транзитом» в Новосибирске вынесли на обсуждение

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске назначили публичные слушания по проекту планировки территории площадью 880 гектаров в Кировском и Ленинском районах. Документ устанавливает параметры развития до 2030 года и включает строительство скоростного «Южного транзита» вдоль долины реки Тулы. Трасса получит параметры магистрали I класса с расчетной скоростью до 130 км/ч в городе и 120 км/ч за городской чертой.

На левом берегу в границах обсуждаемого проекта заложено пять двухуровневых развязок — с улицами Сибиряков-Гвардейцев, продолжением улицы Станиславского, Толмачевской, Петухова и Троллейной. Помимо самой магистрали, проект предполагает выход на Ордынское шоссе и федеральные трассы, а также строительство дорог-дублеров улицы Петухова.

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Сибиряки переходят в дискаунтеры и магазины у дома

За первые шесть месяцев 2026 года количество покупок, совершённых в магазинах у дома, в Сибирском федеральном округе возросло на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали аналитики «Сбер2В», которые изучили российский рынок FMCG.

Сибирь оказалась в числе лидеров по динамике этого показателя, значительно опередив среднероссийский уровень (+6,5%). На первом месте по росту — Дальний Восток (+35,9%). В целом по стране количество покупок в маркетах у дома увеличилось на 6,5%, а средний чек — на 4,7% (590 рублей).

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ФАС нашла картельный сговор на бензине в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Федеральная антимонопольная служба подвела итоги проверок топливного рынка в регионах России. Нарушения зафиксированы в десяти субъектах страны. Владельцы автозаправок подозреваются в экономически необоснованном повышении розничных цен, а в некоторых случаях — в сговоре.

В Новосибирской области антимонопольщики выявили признаки картельного сговора на оптовом рынке топлива. Две местные компании подозреваются в продаже бензина марок АИ-92 и АИ-95 по разным ценам для разных категорий покупателей. Для клиентов, не участвовавших в сговоре, стоимость топлива была выше, что в конечном итоге могло повлиять на розничные цены на заправках региона.

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В Новосибирске ужесточат продажу ветпрепаратов

В Россельхознадзоре заявили о потенциальной опасности препаратов, используемых в ветеринарии, которые продают на маркетплейсах. Ведомство направило в Минсельхоз рекомендации по разработке нормативных актов для регулирования онлайн-торговли этими средствами. Речь в первую очередь идет о нелегальных препаратах, которые представлены без сопроводительной документации и маркировки на русском языке.

Инициатива проверить маркетплейсы и внедрить посерийный контроль поступила от «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), которая направила обращение в Россельхознадзор.

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Сроки устранения аварии на Горской сдвинулись на два месяца

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске ликвидируют последствия аварии на Горском коллекторе. Сроки ремонта сдвинулись как минимум на два месяца. Работы осложнены масштабным засором — в трубопровод попало около 5 тысяч кубометров мусора, включая грунт и железобетонные обломки.

Протяженность забитого участка достигла 260 метров, при этом 70 метров полностью перекрывают поток. Засор растянулся на 150 метров за пределами котлована. Сейчас на месте установлены лебедки и обслуживающие площадки, специалисты размывают стенки и извлекают крупные фрагменты. Об этом на оперативном совещании у мэра рассказал директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил.

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Николай Морев: Планы сибирского бизнеса по повышению цен остаются умеренными

Автор: Юлия Данилова

Совет директоров Банка России вновь принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 14% годовых. Начальник Сибирского главного управления Банка России Николай Морев отметил, что оно направлено на возвращение инфляции к низкому уровню:

— Основной фактор, на который опирается Банк России, — это динамика инфляции. Снижение инфляции, которое мы видели за последний год, это результат жёсткой денежно-кредитной политики. Спрос ожидаемо реагирует на высокие ставки в экономике и рост цен постепенно замедляется. Если в июне прошлого года инфляция в Новосибирской области была 11%, то в этом почти вдвое ниже — уже 5,8%.

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