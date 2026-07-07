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Власть

Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

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В мониторинге приняли участие депутаты от фракции «Единая Россия» Виктор Игнатов и Олег Иванинский

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатов провел оценку прогресса строительства поликлиники № 16, а также ремонтных работ в школах № 40 и № 187, расположенных в Ленинском районе Новосибирска.

Капитальный ремонт в школе № 40 предусматривает комплекс мероприятий, включая замену кровельного покрытия, перекрытий и теплоизоляции. Также будут обновлены входные группы, лестничные пролеты и дверные полотна. Планируется полная модернизация инженерных систем, таких как отопление, водоснабжение и электросеть. Кроме того, будут проведены внутренние отделочные работы и усовершенствованы звуковые системы оповещения. Завершение ремонтных работ запланировано на конец сентября 2027 года.

Виктор Игнатов

В школе № 187 были проведены работы по реконструкции спортивного зала, душевых и санузлов. Восстановлено крыльцо, отремонтирован коридор, обновлена крыша и смонтированы слаботочные системы. Территория вокруг школы также претерпела изменения: демонтированы аварийные деревья, заменено асфальтовое покрытие, отремонтировано уличное освещение и подсветка хоккейной площадки.

После осмотра школьного стадиона, члены «партдесанта» пришли к выводу о необходимости замены существующего щебеночного покрытия на более современное.

Виктор Игнатов отметил, что обсуждалась возможность выделения бюджетных средств на доработку данной спортивной зоны. По инициативе партии мэрия подготовит необходимую проектно-сметную документацию. Депутат выразил уверенность, что после проведения конкурсных процедур в 2027 году будут выделены финансовые ресурсы на приведение стадиона в соответствие с современными требованиями.

Депутат Госдумы Олег Иванинский проинспектировал ход капитального ремонта здания колледжа электроники и вычислительной техники, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска.

Олег Иванинский

Основной этап внутренних работ уже завершен: обновлены вестибюль, крыльцо и входная группа, лестничные клетки, а также санитарные блоки и раздевалки. В настоящее время проводятся ремонтные работы в подвальных помещениях и медицинском кабинете, а также готовится фасад к обновлению.

Олег Иванинский подчеркнул, что к началу осени студенты должны вернуться в отремонтированные аудитории и учебные мастерские.

Фото предоставлены пресс-службой НРО ВПП Единая Россия

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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Единая Россия выборы

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Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области насчитывается уже 550 семей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Эта цифра была озвучена на круглом столе, посвященном защите прав обманутых участников ИЖС, который прошел в регионе с участием инициативных групп, представителей регионального Минстроя и депутатов Заксобрания. При этом в целом по стране общее число таких пострадавших превышает 20 тысяч, и, как отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов, реальной помощи от государства люди пока не получают.

Ситуация усугубляется тем, что большинство обманутых семей — это те, кто взял льготные ипотечные кредиты, в том числе семейную или сельскую ипотеку. Общая сумма выданных на эти цели средств в Новосибирской области составляет 1,6 млрд рублей. В итоге люди остались и без построенного жилья, и с огромными долгами перед банками, которые не идут навстречу и не пролонгируют льготные ставки, несмотря на рекомендации Центробанка.

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В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Заельцовском районах, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской и береговой линией Оби. Документ запускает комплексное развитие участка площадью 378,53 га. Как результат население этой части города к 2030 году вырастет с 14 до 50,7 тыс. человек.

Утвержденный проект предполагает полную трансформацию правобережной территории. Вместо частного сектора и промышленных зон здесь появятся кварталы смешанной этажности, обеспеченные социальной инфраструктурой. Общий объем жилищного фонда увеличится в 3,4 раза — с 444 тыс. до 1,52 млн кв. м. При этом под снос пойдут 82 тыс. кв. м существующего жилья, в том числе 72,3 тыс. кв. м индивидуальных домов.

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Депутат предложил оценить потенциал НПЗ под Новосибирском

Автор: Юлия Данилова

Новосибирский депутат регионального парламента Роман Яковлев официально обратился к Минэкономразвития региона и Минпромторгу с предложением оценить НПЗ в Коченево. Это обращение в своем телеграм-канале опубликовал лидер новосибирских коммунистов, экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Регион нуждается в собственном, полноценном нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ), который обеспечит новосибирцев качественным продуктом, позволит сдерживать рост цен и внесет существенный вклад в экономику, в том числе за счет новых рабочих мест и развития инфраструктуры. При этом НПЗ должен отвечать энергетической стратегии страны, а значит, находиться в государственной собственности, — заявил Роман Яковлев.

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У новосибирских приставов новое назначение

Автор: Юлия Данилова

На должность заместителя руководителя Главного управления управления Федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области - заместителя главного судебного пристава Новосибирской области назначен подполковник внутренней службы Иван Пожидаев.

Он будет курировать три направления деятельности Главного управления: организацию обеспечения установленного порядка деятельности судов, профессиональную подготовку и воспитательную работу, а также контрольно-надзорную и разрешительную деятельность.

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В схемах «бумажного» НДС в Новосибирске отличились компании трех отраслей

Автор: Юлия Данилова

В ходе контрольных мероприятий налоговыми органами Новосибирской области установлено, что большинство новосибирских компаний, которых поймали за участие в схеме «бумажного» НДС, работают в торговле — 35%. Около 15% оказывают услуги по организации грузоперевозок, почти 11% заняты в строительной отрасли. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Как ранее заявляли налоговики, всего в регионе выявлены более 1 тысячи налогоплательщиков, участвовавших в этой схеме. Общая сумма неправомерно принятых налоговых вычетов превышает 2 млрд рублей.

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Более 700 незаконных киосков планируют демонтировать в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске усилен контроль за уличной торговлей: за первое полугодие 2026 года в городе демонтировано 426 незаконных нестационарных торговых объектов (НТО), составлено 490 протоколов за незаконную торговлю, проведено более 550 рейдов с участием полиции, изъято более 10 тонн нелегальной продукции. Об этом мэр Максим Кудрявцев сообщил на оперативном совещании в правительстве региона.

В мэрии подчеркивают, что динамика демонтажа НТО показывает рост: в 2024 году было убрано 305 объектов, в 2025 году — 752 объекта, а за первое полугодие 2026 года — уже 426 объектов. До конца 2026 года планируется демонтировать с улиц города около 700 незаконных торговых объектов.

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Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

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