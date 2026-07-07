Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатов провел оценку прогресса строительства поликлиники № 16, а также ремонтных работ в школах № 40 и № 187, расположенных в Ленинском районе Новосибирска.

Капитальный ремонт в школе № 40 предусматривает комплекс мероприятий, включая замену кровельного покрытия, перекрытий и теплоизоляции. Также будут обновлены входные группы, лестничные пролеты и дверные полотна. Планируется полная модернизация инженерных систем, таких как отопление, водоснабжение и электросеть. Кроме того, будут проведены внутренние отделочные работы и усовершенствованы звуковые системы оповещения. Завершение ремонтных работ запланировано на конец сентября 2027 года.

В школе № 187 были проведены работы по реконструкции спортивного зала, душевых и санузлов. Восстановлено крыльцо, отремонтирован коридор, обновлена крыша и смонтированы слаботочные системы. Территория вокруг школы также претерпела изменения: демонтированы аварийные деревья, заменено асфальтовое покрытие, отремонтировано уличное освещение и подсветка хоккейной площадки.

После осмотра школьного стадиона, члены «партдесанта» пришли к выводу о необходимости замены существующего щебеночного покрытия на более современное.

Виктор Игнатов отметил, что обсуждалась возможность выделения бюджетных средств на доработку данной спортивной зоны. По инициативе партии мэрия подготовит необходимую проектно-сметную документацию. Депутат выразил уверенность, что после проведения конкурсных процедур в 2027 году будут выделены финансовые ресурсы на приведение стадиона в соответствие с современными требованиями.

Депутат Госдумы Олег Иванинский проинспектировал ход капитального ремонта здания колледжа электроники и вычислительной техники, расположенного в Заельцовском районе Новосибирска.

Основной этап внутренних работ уже завершен: обновлены вестибюль, крыльцо и входная группа, лестничные клетки, а также санитарные блоки и раздевалки. В настоящее время проводятся ремонтные работы в подвальных помещениях и медицинском кабинете, а также готовится фасад к обновлению.

Олег Иванинский подчеркнул, что к началу осени студенты должны вернуться в отремонтированные аудитории и учебные мастерские.