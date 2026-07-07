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Промышленность

Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

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Эта инициатива стала частью федерального проекта «Производительность труда»

Системообразующая территориальная сетевая организация Новосибирской области «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») добилась значительного ускорения утверждения бизнес-планов инвестиционных проектов на 74%, внедрив методы бережливого производства. Эта инициатива стала частью федерального проекта «Производительность труда», к которому компания присоединилась в начале года. В рамках проекта был оптимизирован процесс утверждения бизнес-планов, подтверждающих обоснованность строительства новых энергообъектов.

Алексей Гвоздев, директор по инвестициям «Россети Новосибирск», подчеркнул, что даже в условиях строгих регламентов, как при утверждении инвестпроектов, существует значительный потенциал для повышения эффективности. По его словам, целью было не только ускорить согласование, но и создать прозрачную, стандартизированную систему с достоверными данными. Теперь компания стремится распространить этот подход на все этапы управления инвестиционной деятельностью, так как каждая сэкономленная неделя приближает запуск новых мощностей, необходимых для экономики региона.

Кроме того, за шесть месяцев компания снизила трудозатраты на корректировку бизнес-планов инвестпроектов на 78%. Для достижения этих результатов были введены чек-листы для сбора качественных данных из филиалов, создана база типовых проектов, что существенно сократило время на составление документации, и внедрен единый формат бизнес-плана, автоматизировавший сбор данных.

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф отметила растущий интерес системообразующих предприятий к национальному проекту. Она подчеркнула, что даже в офисных процессах внедрение бережливых технологий может приводить к росту производительности до 70%. По ее словам, опыт «Россети Новосибирск» будет использоваться для масштабирования подобных улучшений в инвестиционных программах и проектах.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.

Фото предоставлено пресс-службой Регионального центра компетенций в сфере производительности труда НСО. Автор фото: Россети Новосибирск

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Рубрики : Промышленность

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : корпорация развития НСО власть

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Новосибирская область берет на себя роль локомотива этого процесса, формируя в регионе полноценную научно-производственную базу для разработки, испытаний и серийного выпуска гражданских беспилотников. Этот вектор развития получил поддержку на уровне макрорегиона — вопрос внедрения БАС (беспилотных авиационных систем) в гражданские перевозки был детально проработан на заседании Координационного совета по транспорту Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

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Группа S7 вложит еще более двух миллиардов в «Бердский электромеханический завод»

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году группа S7 намерена вложить в развитие «Бердского электромеханического завода» (БЭМЗ) 2,23 млрд рублей. В рамках программы инвестиций планируется освоить на предприятии ремонт стоек шасси иностранных воздушных судов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на годовой отчет группы.

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Автор: Юлия Данилова

Новосибирские предприятия с господдержкой экспортировали продукцию в 61 страну. Об этом сообщила пресс-служба центра «Мой бизнес». Как отмечается, речь идет не только о традиционных для региональных компаний рынках, но и новых направлениях сотрудничества с зарубежными партнерами.

Топ-5 направлений экспорта в регионе возглавил Казахстан, который является самым доступным направлением для новосибирского бизнеса из числа субъектов МСП — получателей господдержки. Далее следуют Китай, Беларусь, Киргизия и Узбекистан.

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В Новосибирской области расширяется пул участников нацпроекта

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