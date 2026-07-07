Новосибирские энергетики ускорили утверждение инвестпроекта на 74%

Системообразующая территориальная сетевая организация Новосибирской области «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») добилась значительного ускорения утверждения бизнес-планов инвестиционных проектов на 74%, внедрив методы бережливого производства. Эта инициатива стала частью федерального проекта «Производительность труда», к которому компания присоединилась в начале года. В рамках проекта был оптимизирован процесс утверждения бизнес-планов, подтверждающих обоснованность строительства новых энергообъектов.

Алексей Гвоздев, директор по инвестициям «Россети Новосибирск», подчеркнул, что даже в условиях строгих регламентов, как при утверждении инвестпроектов, существует значительный потенциал для повышения эффективности. По его словам, целью было не только ускорить согласование, но и создать прозрачную, стандартизированную систему с достоверными данными. Теперь компания стремится распространить этот подход на все этапы управления инвестиционной деятельностью, так как каждая сэкономленная неделя приближает запуск новых мощностей, необходимых для экономики региона.

Кроме того, за шесть месяцев компания снизила трудозатраты на корректировку бизнес-планов инвестпроектов на 78%. Для достижения этих результатов были введены чек-листы для сбора качественных данных из филиалов, создана база типовых проектов, что существенно сократило время на составление документации, и внедрен единый формат бизнес-плана, автоматизировавший сбор данных.

Министр экономического развития Новосибирской области Светлана Шарпф отметила растущий интерес системообразующих предприятий к национальному проекту. Она подчеркнула, что даже в офисных процессах внедрение бережливых технологий может приводить к росту производительности до 70%. По ее словам, опыт «Россети Новосибирск» будет использоваться для масштабирования подобных улучшений в инвестиционных программах и проектах.

С 2025 года меры поддержки предприятий продолжаются в федеральном проекте «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Его курирует региональный минэкономразвития. Подробнее – на ИТ-платформе производительность.рф.