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Власть Недвижимость Общество

Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

Автор: Юлия Данилова

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В статистике Генпрокуратуры фигурируют в два раза больше жителей

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

В региональной адресной программе предусмотрено расселение еще 11 многоквартирных домов, в отношении которых введен режим повышенной готовности (202 помещения):

  • 2-й переулок Римского-Корсакова, 8,
  • ул. Костычева, 9
  • ул. 2-я Портовая, 28,
  • ул. Красный Факел, 22,
  • ул. Марата, 11
  • ул. Марата, 9,
  • Старое шоссе, 137
  • ул. Малыгина, 25
  • ул. Чехова, 390,
  • ул. 2-я Школьная, 57,
  • ул. Саввы Кожевникова, 2.

На эти цели предусмотрено 833 млн рублей, из них 299 млн рублей — средства федерального «Фонда развития территорий», 477 млн рублей выделено из областного бюджета, 57 млн рублей — из городского бюджета. Завершение работ запланировано в 2027 году

— Приступить к расселению жителей дома на улице Малыгина,25 запланировано в 2026 году после заключения соглашения между МинЖКХ и мэрией города о предоставлении субсидий, — пояснил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Иван Ивашина.

В 2027 году мэрия планирует расселить по двум программам еще 51 дом. Заявка в правительство региона уже подана.

Стоит также отметить, что в мае определился застройщик, который в рамках КРТ должен расселить более 40 ветхих и аварийных домов в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры в ветхих и аварийных домах проживают более 19 тысяч новосибирцев.

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Ранее редакция сообщала о том, что у застройщиков Новосибирска, участвующих в МИПах накопился большой пул квартир, которые по договору они должны передать дольщикам: около 18 тысяч квадратных метров. Минстрой, по согласованию с прокуратурой области, предложил направить накопившиеся у застройщиков квартиры для решения проблем расселения ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Власть Недвижимость Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : расселение МИП ветхое и аварийное жилье

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Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

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Новосибирская область стала одним из центров развития киберспорта в России

Автор: Артем Рязанов

Развитие киберспорта в регионе началось с экспериментального проекта: в 2022 году в Новосибирской области открылось отделение компьютерного спорта на базе Спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Сегодня это направление стало важной частью спортивной системы региона.

Достижения региона впечатляют: сборная Новосибирской области в дисциплине «тактический трёхмерный бой» входит в число сильнейших команд России и успешно выступает на международных турнирах. За прошедший учебный год свои таланты проявили более 1500 школьников, студентов колледжей и вузов.

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Депутаты Госдумы оценили ход строительства и ремонта соцобъектов в Новосибирске

Депутат Государственной Думы Виктор Игнатов провел оценку прогресса строительства поликлиники № 16, а также ремонтных работ в школах № 40 и № 187, расположенных в Ленинском районе Новосибирска.

Капитальный ремонт в школе № 40 предусматривает комплекс мероприятий, включая замену кровельного покрытия, перекрытий и теплоизоляции. Также будут обновлены входные группы, лестничные пролеты и дверные полотна. Планируется полная модернизация инженерных систем, таких как отопление, водоснабжение и электросеть. Кроме того, будут проведены внутренние отделочные работы и усовершенствованы звуковые системы оповещения. Завершение ремонтных работ запланировано на конец сентября 2027 года.

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Застройщик выделил 300 млн рублей на переселение по КРТ в Горно-Алтайске

Девелоперская компания Брусника подходит к завершению первой стадии переселения жителей в Горно-Алтайске. На выделенном участке размером 6,5 гектаров, расположенном у реки Маймы, в рамках договора о комплексном освоении территории возводится жилой комплекс «Амаду».

Процесс переселения осуществляется поэтапно. К 1 июля нынешнего года застройщик уже обеспечил жильем 18 из 20 запланированных домохозяйств. Выкуп оставшихся двух объектов намечен на середину лета. Суммарный объем выплат компенсаций превысил 300 миллионов рублей. Второй этап охватывает 15 домохозяйств, два из которых уже расселены. Полное завершение этого этапа ожидается до конца 2026 года.

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Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области насчитывается уже 550 семей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Эта цифра была озвучена на круглом столе, посвященном защите прав обманутых участников ИЖС, который прошел в регионе с участием инициативных групп, представителей регионального Минстроя и депутатов Заксобрания. При этом в целом по стране общее число таких пострадавших превышает 20 тысяч, и, как отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов, реальной помощи от государства люди пока не получают.

Ситуация усугубляется тем, что большинство обманутых семей — это те, кто взял льготные ипотечные кредиты, в том числе семейную или сельскую ипотеку. Общая сумма выданных на эти цели средств в Новосибирской области составляет 1,6 млрд рублей. В итоге люди остались и без построенного жилья, и с огромными долгами перед банками, которые не идут навстречу и не пролонгируют льготные ставки, несмотря на рекомендации Центробанка.

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В Новосибирске утвердили планировку территории с выходом на будущий Ельцовский мост

Автор: Оксана Мочалова

Мэрия Новосибирска утвердила проект планировки территории в Железнодорожном и Заельцовском районах, ограниченной улицами Сухарной, Владимировской и береговой линией Оби. Документ запускает комплексное развитие участка площадью 378,53 га. Как результат население этой части города к 2030 году вырастет с 14 до 50,7 тыс. человек.

Утвержденный проект предполагает полную трансформацию правобережной территории. Вместо частного сектора и промышленных зон здесь появятся кварталы смешанной этажности, обеспеченные социальной инфраструктурой. Общий объем жилищного фонда увеличится в 3,4 раза — с 444 тыс. до 1,52 млн кв. м. При этом под снос пойдут 82 тыс. кв. м существующего жилья, в том числе 72,3 тыс. кв. м индивидуальных домов.

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