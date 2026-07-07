Около 10 тысяч новосибирцев проживают в ветхих и аварийных домах

На сегодняшний день в Новосибирске 437 домов площадью 152 тысячи кв метров, признанных ветхими и аварийными. В них находится 3981 квартира, где проживают 9 930 человек.

30 ветхих домов планируется расселить в этом году за счет бюджета по муниципальной программе. Об этом сообщил мэр города Максим Кудрявцев на аппаратном совещании. На данный момент расселено 12 домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2022 года. В процессе расселения по муниципальной программе находятся 25 домов.

В региональной адресной программе предусмотрено расселение еще 11 многоквартирных домов, в отношении которых введен режим повышенной готовности (202 помещения):

2-й переулок Римского-Корсакова, 8,

ул. Костычева, 9

ул. 2-я Портовая, 28,

ул. Красный Факел, 22,

ул. Марата, 11

ул. Марата, 9,

Старое шоссе, 137

ул. Малыгина, 25

ул. Чехова, 390,

ул. 2-я Школьная, 57,

ул. Саввы Кожевникова, 2.

На эти цели предусмотрено 833 млн рублей, из них 299 млн рублей — средства федерального «Фонда развития территорий», 477 млн рублей выделено из областного бюджета, 57 млн рублей — из городского бюджета. Завершение работ запланировано в 2027 году

— Приступить к расселению жителей дома на улице Малыгина,25 запланировано в 2026 году после заключения соглашения между МинЖКХ и мэрией города о предоставлении субсидий, — пояснил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры Иван Ивашина.

В 2027 году мэрия планирует расселить по двум программам еще 51 дом. Заявка в правительство региона уже подана.

Стоит также отметить, что в мае определился застройщик, который в рамках КРТ должен расселить более 40 ветхих и аварийных домов в границах улиц Кошурникова, Добролюбова, Стофато в Октябрьском районе.

Напомним, по данным Генеральной прокуратуры в ветхих и аварийных домах проживают более 19 тысяч новосибирцев.

В минувшем году жилищные условия в рамках господдержки в регионе улучшили 1470 семей (из них 634 — из Новосибирска). Для сравнения, в 2021 году — 969, отмечает Новосибирскстат. Семьям для переселения было предоставлено более 60 тысяч кв метров, из них 64.4% находятся в муниципальной собственности.

При этом в качестве нуждающихся в очереди в регионе стоят 25547 семей, в том числе, 7801 из Новосибирска. Среди очередников 5581 — дети-сироты, 4720 — многодетные семьи, 1974 — молодые семьи и 527 — инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.

Ранее редакция сообщала о том, что у застройщиков Новосибирска, участвующих в МИПах накопился большой пул квартир, которые по договору они должны передать дольщикам: около 18 тысяч квадратных метров. Минстрой, по согласованию с прокуратурой области, предложил направить накопившиеся у застройщиков квартиры для решения проблем расселения ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот.