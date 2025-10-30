Два депутата регионального парламента Новосибирской области сдали мандаты

Октябрьская сессия регионального парламента приняла заявления Руслана Колника («Справедливая Россия – За правду», на фото слева) и Льва Нагорняка («Единая Россия», на фото справа) о прекращении депутатских полномочий. Нагорняк написал заявление 10 октября, Колник — 14. Оба уходят по собственному желанию.

Напомним Руслан Колник и Лев Нагорняк были избраны в восьмой созыв регионального парламента в середине сентября по спискам. Колник входил в состав комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения, Нагорняк — в комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Руслан Колник, ветеран СВО, ранее был депутатом Новосибирского района — шел вторым номером от партии после главы реготделения Александра Аксененко.

По информации редакции, его мандат перейдет к Андрею Паку. Пак был депутатом регионального парламента седьмого созыва, зампредседателя комитета по соцполитике и здравоохранению. Его кандидатура фигурировала среди ключевых кандидатов в депутаты еще до старта кампании 2025 года.

По данным сервиса Контур Фокус, Андрей Пак является участником ООО «Альянс-Сибирь-Развитие» (33,8%), которая занимается управлением коммерческой недвижимостью. 16,9% в компании принадлежит Степану Сафонкину, депутату горсовета Новосибирска от партии «Новые люди». В компании ООО «СибРОСТ» Андрею Паку принадлежит 16,8%, ООО «Одал Руна» — 100%. Они также занимаются коммерческой недвижимостью. «Альянс-Сибирь-Развитие» является одним из учредителей компании ООО «Санрайз», которая в марте 2025 года инициировала создание под Новосибирском на участке 6,8 тысячи гектаров очередного производственно-распределительного центра «Садовый» для сегментов ритейл и e-commerce. Его площадь составит почти 30 тысяч кв. м. Общий объем инвестиций — 2.5 млрд рублей. В 2024 году компания представляла на инвестсовет проект создания производственно-логистического комплекса «Мочище» на территории Станционного сельсовета за 611 млн рублей.

Лев Нагорняк на выборах позиционировался, как директор по продажам ИП Хвостанцев Павел Владимирович. Весной 2025 года в СМИ он выступал, как директор по продажам ГК VIRA. Прошёл по территориальной группе №28, где вторым номером был Игорь Кудин. В восьмом созыве горсовета Новосибирска Кудин занял должности председателя одной из ключевых комиссий — комиссии по бюджету.

На минувшей неделе появилась информация, что Нагорняк передаст мандат девелоперу Дмитрию Франчуку. В седьмом созыве Франчук входил в состав комитета по бюджету.

По данным сервиса Контур Фокус, Франчук является учредителем (24,5%) застройщиков ООО СЗ «Н1 Девелопмент», ООО СЗ «КТТС», ООО «Специализированный застройщик «Н4 Девелопмент». В мае 2025 года компании Франчука получили разрешение на строительство по проектам КРТ в Новосибирске. Компании «Специализированный застройщик «Н4 Девелопмент» предстоит благоустроить территорию, прилегающую к общежитию на Сухановской, 6 в Калининском районе Новосибирска. Общая площадь участка, где будут вестись работы, составляет 32 000 кв. метров, на территории планируется построить 26 500 кв. метров жилья. ООО «СЗ «КТТС», приведет в порядок территории в локацию в районе улиц Нижегородской и Кирова в Октябрьском районе. Здесь застройщик обязуется освободить 13 700 кв. метров земли, где находится пять зданий различного назначения. Общая площадь застройки займет 34 200 кв. метров. По итогам 2021 года Франчук входил в топ-10 самых богатых депутатов Заксобрания области.

Ожидается, что Пак и Франчук получат мандаты на третьей сессии регионального парламента в ноябре.

На второй сессии восьмого созыва вакантный мандат депутата получил председатель ЗАО Племзавод «Ирмень» Олег Бугаков. Передача мандата по областному списку состоялась после досрочного прекращения полномочий избранного депутатом Александра Карелина, который был выдвинут в Совет Федерации от регионального парламента.

Ранее редакция сообщала о том какой бизнес двигает своих людей в депутаты в Новосибирске и области. Самыми активными лоббистами являются застройщики.