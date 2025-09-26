Портфели комитетов Заксобрания Новосибирской области остались в тех же руках

Депутаты определили глав комитетов и комиссий регионального парламента восьмого созыва на установочной сессии 25 сентября. Финальный список появился в публичном доступе к вечеру 26 сентября.

Председателями всех комитетов стали представители партии «Единая России».

Члены других политических партий получили посты заместителей.

Комитет по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности возглавила Ирина Диденко («Единая Россия»). Это было озвучено на сессии. Как и в седьмом созыве она будет занимать две должности: главы комитета и вице-спикера парламента. Ее заместителями стали Сергей Кальченко (ЕР), Андрей Любавский (КПРФ), Владислав Плотников (СРЗП) и Денис Юминов (ЕР). В комитет вошли 11 депутатов. В прошлом созыве замами Диденко были Дмитрий Франчук, Сергей Кальченко и Валерий Червов. В составе комитета работали 11 депутатов.

На двух должностях также будет работать Вениамин Пак (ЕР). Он вновь возглавил комитет по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике, а также вошел в пятерку вице-спикеров. Это одно из ключевых изменений в руководящем составе нового созыва. Его замами стали Евгений Подгорный, Зоя Родина, Елена Спасских (все трое из «Единой России») и Анна Терешкова (ЛДПР). Всего в комитет вошли 11 депутатов. В седьмом созыве замами Пака были Евгений Подгорный, Зоя Родина, Елена Спасских и Яков Новоселов. В комитете работали 9 человек.

Главой комитета по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению снова избран Игорь Умербаев (ЕР). Он работал в этой должности в течение седьмого созыва. Заместители председателя пока не называются. В прошлом созыве замами были Константин Антонов, Виталий Новоселов и Александр Щербак. Всего в комитете будут работать 9 человек, как и ранее.

Комитетом по транспортной, промышленной и информационной политике будет руководить Валерий Ильенко (ЕР). Он также возглавлял комитет в седьмом созыве. Его заместителями стали Виталий Новоселов, Сергей Смирнов, Елены Тырина (все из «Единой России») и Дмитрий Макаров (КПРФ). В прошлом созыве замами были Александр Аверкин, Дмитрий Макаров, Сергей Титков и Елена Тырина. В комитете будут работать 11 депутатов, как и ранее.

Комитетом по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям продолжит руководить Денис Субботин (ЕР). Его замами стали Александр Тепляков (ЕР), Виктор Кушнир (ЕР), Александр Бойко (ЛДПР), Александр Аверкин («Партия пенсионеров»). В комитет вошли 9 депутатов. В прошлом созыве у Субботина было трое заместителей: Виктор Кушнир, Сергей Левшенков и Роман Яковлев. В комитете работали 11 депутатов.

Портфель председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения вновь получил Игорь Гришунин (ЕР). Его замами стали Екатерина Козловская, Юрий Похил и Анатолий Юданов (все от «Единой России»). В комитет вошли 11 человек. В седьмом созыве его замами были Екатерина Белькова, Юрий Похил и Анатолий Юданов. В комитете работали 11 человек.

Комитет по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам возглавил, как и в седьмом созыве, Олег Подойма (ЕР). Заместителями председателя стали Илья Поляков («Новые люди»), Ашот Рафаелян, Антон Тыртышный (оба от КПРФ) и Александр Савельев (ЕР). Всего в комитете 11 человек. Ранее его замами были Евгений Покровский, Вадим Агеенко, Илья Поляков и Иван Сидоренко. В комитете работали 11 человек.

Маловероятно, что изменения произойдут и в руководстве комиссий.

Напомним, в седьмом созыве комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции возглавлял Александр Шпикельман, комиссию по наказам избирателей — Дмитрий Козловский, а комиссию по экологии — зампредседателя Ярослав Фролов.

Председателем комиссии по вопросам статуса депутата и депутатской этики вновь назначен Валерий Ильенко.

Комментируя итоги распределения депутатов по комиссиям 25 сентября на сессии спикер Заксобрания Андрей Шимкив поблагодарил коллег за то, что им «удалось договориться и обошлось без рейтингового голосования». Он напомнил, что все депутаты могут принимать участие в работе любой комиссии.

Напомним, приветствуя на установочной сессии депутатов восьмого созыва губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил принципиально не менять организационную структуру Законодательного собрания, в том числе в персоналиях органов оргструктуры собрания.

— Все предложенные сегодня кандидатуры я поддерживаю и прошу поддержать их вашими голосами, чтобы обеспечить эффективную работу восьмого созыва регионального парламента в следующие пять лет, как и в седьмом созыве, — подчеркнул Андрей Травников.

В восьмом созыве регионального парламента сформировано шесть фракций политических партий. Во фракцию «Единой России» вошел 51 депутат, в КПРФ — 10, в ЛДПР, партию «Новые Люди», СРЗП — по 4 депутата, в «Партию пенсионеров» — 2, а также один независимый депутат

Ранее редакция сообщала о том, что спикером парламенте седьмого созыва стал Андрей Шимкив, а сенатором Совета Федерации — Александр Карелин. Вице-спикерами избраны Вениамин Пак, Владимир Карпов (КПРФ), Ирина Диденко, Майис Мамедов (ЕР) и Роман Яковлев (КПРФ).