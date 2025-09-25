Александр Карелин продолжит работу в Совете Федерации от Новосибирской области

Сенатором Совета Федерации от регионального парламента Новосибирской области вновь избран Александр Карелин. Альтернатив на этот пост на установочной сессии Заксобрания не было.

В ходе тайного голосования за него проголосовали 70 депутатов восьмого созыва. На сессии присутствовал 71 депутат, включая Карелина.

Напомним, Александр Карелин прошел в Заксобрание по партийным спискам. После получения статуса сенатора он передаст свой мандат депутата регионального парламента кандидату из партсписка.

С 2021 года Александр Карелин является членом высшего совета партии «Единая Россия». С 1999 по 2020 годы —депутат Государственной Думы, с 2020 — сенатор Совета Федерации. Герой России, трехкратный Олимпийский чемпион.

Ранее редакция сообщала о том, что спикером регионального парламента восьмого созыва стал Андрей Шимкив.