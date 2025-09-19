Рекламодателям

Партии определились с мандатами в парламент Новосибирской области по спискам

  • 19/09/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
Партии определились с мандатами в парламент Новосибирской области по партспискам
Состав Законодательного собрания Новосибирской области восьмого созыва утвержден облизбиркомом

По партийным спискам у «Единой России» в региональном парламенте 22 места. Согласно постановлению облизбиркома Новосибирской области, их получат следующие представители партии:

  • Александр Карелин, сенатор Совета Федерации
  • Виктор Кушнир, гендиректор АО «Сибиар»
  • Дмитрий Игумнов, гендиректор АО «Маслодельный комбинат Чановский»
  • Юлия Швец, руководитель РИК Новосибирского регионального отделения «Единой России»
  • Александр Терепа, руководитель Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области
  • Сергей Кальченко, директор ООО «Орион»
  • Сергей Гайдук, гендиректор ЗАО «Озерское»
  • Валерий Ильенко, директор АО «НСК-Транс»
  • Александр Тепляков, президент ООО «Новосибирская продовольственная корпорация»
  • Иван Мороз, советник руководителя ООО «ГПСГД»
  • Елена Тырина, зампред комитета по транспорту заксобрания седьмого созыва
  • Юрий Похил, директор МУП «Горводоканал»
  • Павел Кива, генеральный директор ООО «Аврора»
  • Евгений Панфёров, военнослужащий, экс-депутат горсовета Новосибирска, сын экс-первого вице-спикера Заксобрания, и.о. уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области Андрея Панферова
  • Альбина Николаева, помощник депутата
  • Вениамин Пак, председатель совета директоров Новосибирского регионального фонда поддержки социальных инициатив граждан «Общее дело»
  • Олег Ситкин, директор ООО «ГИДРОСИБЭНЕРГО»
  • Лев Нагорняк, директор по продажам ИП Хвостанцев Павел Владимирович
  • Павел Черноусов, директор ООО «Завод МЕТАЛИКС ТД»
  • Александр Щербак, замруководителя по связям с общественностью благотворительного фонда «К Победе вместе»
  • Данила Воротников, мастер участка по ремонту и обслуживанию оборудования ПАО «Трансконейнер»
  • Андрей Кумов, директор АНО центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ЖИВАЯ СТАЛЬ»

Не исключено, что еще часть «списочников», в том числе прошедших праймериз, могут отказаться от мест в депутатском корпусе в пользу коллег.

КПРФ в парламенте по партспискам четыре мандата. Их получат гендиректор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян, вице-спикер парламента седьмого созыва Владимир Карпов, девелопер, директор «Астон. Стройтрест 43», Николай Машкарин и директор ООО Специализированный застройщик «МВК-Девелопмент» Алексей Матвеев. Мандат Рафаеляну передал Алексей Русаков.

У ЛДПР по спискам четыре мандата. В региональном парламенте партию будут представлять экс-вице-мэр Новосибирска, директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова, девелопер и основатель холдинга TS Group Александр Бойко, депутат Совета депутатов Искитима Елена Гладышева. Координатор регионального отделения ЛДПР Никита Столповский передал свой мандат директору Группы «МЕТА» Владимиру Мартыненкову (младшему). Напомним, по списку на выборах по единому избирательному округу шел глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.

Интересы СРЗП по списку  в Заксобрании (три мандата) будут представлять экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак, ветеран СВО Руслан Колник и экс-депутат Барабинска Константин Терещенко. Мандат Терещенко передал депутат Госдумы, глава реготделения СРЗП Александр Аксененко.

«Новых людей» по партсписку в региональном парламенте будет представлять депутат шестого созыва, супруга депутата горсовета седьмого созыва Игоря Украинцева – Дарья Украинцева.  Мандаты также получили депутат седьмого созыва Дарья Карасева и преподаватель Новосибирского университета экономики и управления Марат Сафаров, которому передал мандат глава партии Владислав Даванков.

В восьмой созыв по спискам от «Партии пенсионеров» прошли генеральный директор ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» Александр Аверкин и заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.

Напомним, по одномандатным округам 29 мест в Заксобрании у «Единой России», шесть мандатов у КПРФ, по одному мандату у «Новых людей», «Родины» и «Справедливой России».

Всего в Заксобрании восьмого созыва у «Единой России» 51 кресло, у КПРФ — 10, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» — по четыре, у Партии пенсионеров — два, у «Родины» — одно.

Ранее редакция сообщала о том, что в горсовете Новосибирска у «Единой России» 40 мандатов

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

