Партии определились с мандатами в парламент Новосибирской области по спискам

По партийным спискам у «Единой России» в региональном парламенте 22 места. Согласно постановлению облизбиркома Новосибирской области, их получат следующие представители партии:
Не исключено, что еще часть «списочников», в том числе прошедших праймериз, могут отказаться от мест в депутатском корпусе в пользу коллег.
КПРФ в парламенте по партспискам четыре мандата. Их получат гендиректор «Агентства развития жилищного строительства Новосибирской области» Ашот Рафаелян, вице-спикер парламента седьмого созыва Владимир Карпов, девелопер, директор «Астон. Стройтрест 43», Николай Машкарин и директор ООО Специализированный застройщик «МВК-Девелопмент» Алексей Матвеев. Мандат Рафаеляну передал Алексей Русаков.
У ЛДПР по спискам четыре мандата. В региональном парламенте партию будут представлять экс-вице-мэр Новосибирска, директор Новосибирской филармонии Анна Терешкова, девелопер и основатель холдинга TS Group Александр Бойко, депутат Совета депутатов Искитима Елена Гладышева. Координатор регионального отделения ЛДПР Никита Столповский передал свой мандат директору Группы «МЕТА» Владимиру Мартыненкову (младшему). Напомним, по списку на выборах по единому избирательному округу шел глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий.
Интересы СРЗП по списку в Заксобрании (три мандата) будут представлять экс-прокурор Новосибирска Роман Сивак, ветеран СВО Руслан Колник и экс-депутат Барабинска Константин Терещенко. Мандат Терещенко передал депутат Госдумы, глава реготделения СРЗП Александр Аксененко.
«Новых людей» по партсписку в региональном парламенте будет представлять депутат шестого созыва, супруга депутата горсовета седьмого созыва Игоря Украинцева – Дарья Украинцева. Мандаты также получили депутат седьмого созыва Дарья Карасева и преподаватель Новосибирского университета экономики и управления Марат Сафаров, которому передал мандат глава партии Владислав Даванков.
В восьмой созыв по спискам от «Партии пенсионеров» прошли генеральный директор ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП» Александр Аверкин и заместитель председателя Центрального совета Партии пенсионеров Владимир Ворожцов.
Напомним, по одномандатным округам 29 мест в Заксобрании у «Единой России», шесть мандатов у КПРФ, по одному мандату у «Новых людей», «Родины» и «Справедливой России».
Всего в Заксобрании восьмого созыва у «Единой России» 51 кресло, у КПРФ — 10, у СРЗП, ЛДПР и «Новых людей» — по четыре, у Партии пенсионеров — два, у «Родины» — одно.
Ранее редакция сообщала о том, что в горсовете Новосибирска у «Единой России» 40 мандатов.
Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru