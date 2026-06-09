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Финансы

Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

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Новый способ переводов будет осуществляться через СПБ

Граждане России получат возможность осуществлять денежные переводы между собой, используя персональный QR-код, который будет генерироваться в мобильном приложении. Данная услуга, созданная Национальной системой платежных карт (НСПК) при содействии ВТБ, дает право адресату средств сформировать код, с возможностью указания точной суммы, и передать его отправителю.

Следует отметить, что межбанковские переводы с использованием QR-кода уже запустили в Газпромбанке и Т-банке.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ, подчеркнул, что «переводы по QR-коду между физическими лицами — еще один шаг к бесшовной платежной среде».

Лидия Клюкина, директор департамента инновационных продуктов и сервисов НСПК, добавила, что межбанковский QR-код для переводов через Систему быстрых платежей (СБП) открывает перед пользователями разнообразные варианты использования. Получатель может как заранее установить конкретную сумму для перевода, так и предоставить отправителю самому решить, какой объем средств направить. Для приема платежей предлагается не только QR-код, но и платежная ссылка, которую легко отправлять по любым цифровым каналам. Важным преимуществом данного решения является его межбанковская природа: оно не привязано к инфраструктуре одного банка и позволяет клиентам различных кредитных учреждений оперативно и без труда отправлять деньги друг другу. В настоящее время к сервису активно подключаются новые банки.

Фото: magnific.com/Автор: senivpetro

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Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ВТБ банки QR код

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