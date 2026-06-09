Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Дата:

60 участников СВО прошли профессиональную переподготовку

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил дипломы участникам первого потока программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири».

Проект «Герои НовоСибири» стартовал в феврале 2025 года по распоряжению губернатора и стал аналогом федеральной программы. На участие подали заявки 750 человек, из которых 60 участников СВО с высшим образованием, управленческим опытом и государственными наградами прошли конкурсный отбор.

Победители прошли обучение по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири» в двух группах по 30 человек. Успех программы обеспечен сотрудничеством с Высшей школой государственного управления Президентской академии, Правительством Новосибирской области, руководителями муниципалитетов и членами Общественного совета проекта.

Программа включала наставничество и стажировки. Наставниками стали губернатор, его заместители, министры, главы городских округов, муниципальных районов, районных администраций Новосибирска, руководитель федерального ведомства и руководитель общественной организации.

Участники стажировались в 16 исполнительных органах, 10 органах местного самоуправления, трех федеральных ведомствах, 20 подведомственных учреждениях и иных организациях.

Обучение завершилось 3 июня 2026 года защитой итоговых проектов, основанных на практическом опыте. Некоторые из этих проектов уже реализуются или готовятся к внедрению.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

556
0
0
Предыдущая статья
Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое
Следующая статья
Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

Автор: Юлия Данилова

На территории Новосибирской области в настоящее время работают 20 мясоперерабатывающих предприятий, в том числе 17 убойных пунктов. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Михайлов.

— Семь предприятий осуществляют забой для собственных нужд. 13 из 20 ведут приём крупнорогатого скота на убой в минимальном объёме, необходимом для исполнения контрактов с торговыми сетями региона (При этом цены на говядину в магазинах продолжают расти. — Ред.). Мясокомбинаты и убойные пункты в настоящее время имеют для реализации запас мяса говядины 130 тонн, — констатировал чиновник.

Читать полностью

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

Автор: Юлия Данилова

Проректор по научной работе и дополнительному образованию НГУЭУ, кандидат экономических наук, доцент Дмитрий Куницын прокомментировал Infopro54 ситуацию с исполнением бюджетов регионов Сибири в 2026 году, а также рассказал, как бизнес округа отреагировал на повышение налогов.

— Дмитрий Валерьевич, на Координационном совещании МАСС «Сибирское соглашение» недавно обсуждалась ситуация с исполнением бюджетов регионов РФ, входящих в СФО. Какие ключевые проблемы озвучивали представители регионов округа?

Читать полностью

«Крестьяне не будут работать лопатами и граблями»: дизельное топливо подорожало в Новосибирской области на 40%

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские аграрии не знают, что будут делать с урожаем, так как его себестоимость растет намного быстрее прогнозов. Об этом заявили депутаты регионального парламента на комитете по АПК.

— На прошлой неделе мне позвонил однокурсник и спросил: «Слушай, а как дальше жить? Как дальше сеять? С зимы стоимость дизельного топлива выросла на 40%». Я проверил, и эта информация подтвердилась. Зимой наше предприятие закупало топливо по 62 рубля за литр, а на этой неделе — 82 рубля за литр. То есть рост составил 40%. Как аграриям сеять, как выбирать культуры? Как вы планируете это решать? — поинтересовался депутат, директор АО «Птицефабрика Чикская» Андрей Биль у заместителя министра сельского хозяйства региона Дениса Гамзы.

Читать полностью

Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

На левом берегу Новосибирска закрылся кинотеатр «Аврора». Причина — не в отсутствии зрителей или низких сборах, а в судебном споре с городскими властями. Помещения на проспекте Карла Маркса, 49 общей площадью более 2 тысяч квадратных метров занимала некоммерческая организация. Компания перестала платить за аренду муниципального здания, и мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд с требованием освободить объект.

Суд встал на сторону города, после чего исполнительный лист поступил к судебным приставам. Несмотря на то, что руководство организации предупредили о необходимости добровольно освободить помещение в установленный срок, кинотеатр продолжил работать. В итоге пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей, а организацию дополнительно привлекли к административной ответственности.

Читать полностью

Кто платить будет?: В реестр кредиторов новосибирского «Метро МиР» добавят 260 млн рублей

Автор: Юлия Данилова

ГКУ Новосибирской области «Арена» обратилось в арбитражный суд с требованием включить в реестр требований кредиторов ООО «Метро МиР» требования в размере 261 млн рублей.  В феврале муниципальная компании проиграла суд по иску с аналогичной суммой.

В иске истец указывал на наличие неосновательного обогащения на стороне подрядчика — муниципального предприятия — в виде необоснованно полученной им оплаты ввиду неверно примененных индексов. Речь идет о выполнении работ по строительству автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста. Контракт стоимостью 393 млн рублей был заключен между ГКУ НСО «Арена» и МУП «УЗСПТС» (с 2021 года переименовано в МП «Метро Мир») в ноябре 2019 года. В ноябре 2020 был заключен еще один контракт на этот же объект — на 837 млн рублей. По первому были выполнены все работы и контракт закрыт, по второму — на 757 млн.

Читать полностью

В Новосибирске долгострой на улице Серебренниковской обрел инвестора

С начала текущего года в Новосибирске, благодаря усилиям подразделений мэрии, было введено в эксплуатацию пять коммерческих зданий. Об этом сообщил глава города Максим Кудрявцев в ходе совещания с губернатором Новосибирской области.

По словам мэра, успешно завершаются проекты, которые были заморожены, благодаря планомерной работе администрации по нахождению путей решения для долгостроев. Был составлен список приоритетных объектов, и по каждому из них ведется целенаправленная работа и разрабатываются детальные планы действий.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

В регионах Сибири растет популярность экспериментального специального налогового режима для малого бизнеса — автоматизированной УСН

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес

Два контрагента заявили о планах банкротства бывшего Decathlon с начала июня

Финансы

Межбанковские переводы по QR-коду между физлицами становятся реальностью

Мировые и федеральные новости Общество

Дерипаска оценил потери бюджета России от укрепления рубля в 6 триллионов

Власть

Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Бизнес Недвижимость

Ввод жилья в Новосибирской области за год снизился вдвое

Бизнес Право&Порядок

Следствие просит продлить арест экс-начальника Западно-Сибирской железной дороги

Общество

В Новосибирске подтверждено более 20 случаев клещевого энцефалита

Бизнес Власть

«Будет дикое перепроизводство»: на мясокомбинатах Новосибирской области уже скопился переизбыток говядины

Актуальный разговор Бизнес Власть

Дмитрий Куницын: Государство и бизнес адаптируются к новым реалиям налогово-бюджетной политики

Общество

Жителям Новосибирска напомнили о праве не выходить на работу в жару

Телекоммуникации

В Новосибирске жители Первомайского района получили улучшенный Интернет

Бизнес Общество

Новосибирские ритейлеры объявили охоту на пекарей и поваров

Власть

«Крестьяне не будут работать лопатами и граблями»: дизельное топливо подорожало в Новосибирской области на 40%

Недвижимость Общество

Высотку с площадкой для сдачи ГТО планируют построить возле дамбы Октябрьского моста

Общество

Степан Сафонов привезет Кубок Харламова в Новосибирск

Телекоммуникации

От ЖКХ до логистики: IoT решения повышают эффективность бизнеса в Новосибирской области

Общество

«Говорят, сдает дочка разработчика, а еще и год четный»: новосибирские выпускники назвали ЕГЭ‑2026 по математике не очень сложным

Бизнес Право&Порядок

Обвиняемых в рейдерстве новосибирцев отправили в СИЗО до конца июля

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Культура Общество Прямым текстом

Юрий Крылов: Русский язык — это не памятник, а процесс

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности