Губернатор Травников вручил дипломы первому потоку «Героев НовоСибири»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил дипломы участникам первого потока программы профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири».

Проект «Герои НовоСибири» стартовал в феврале 2025 года по распоряжению губернатора и стал аналогом федеральной программы. На участие подали заявки 750 человек, из которых 60 участников СВО с высшим образованием, управленческим опытом и государственными наградами прошли конкурсный отбор.

Победители прошли обучение по программе «Государственное и муниципальное управление. Герои НовоСибири» в двух группах по 30 человек. Успех программы обеспечен сотрудничеством с Высшей школой государственного управления Президентской академии, Правительством Новосибирской области, руководителями муниципалитетов и членами Общественного совета проекта.

Программа включала наставничество и стажировки. Наставниками стали губернатор, его заместители, министры, главы городских округов, муниципальных районов, районных администраций Новосибирска, руководитель федерального ведомства и руководитель общественной организации.

Участники стажировались в 16 исполнительных органах, 10 органах местного самоуправления, трех федеральных ведомствах, 20 подведомственных учреждениях и иных организациях.

Обучение завершилось 3 июня 2026 года защитой итоговых проектов, основанных на практическом опыте. Некоторые из этих проектов уже реализуются или готовятся к внедрению.