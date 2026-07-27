Новосибирцам назвали признаки контрафактных запчастей

За прошлый год доля контрафактных автозапчастей на российском рынке выросла с 23 до 32 процентов. В сегменте тормозных систем объем нелегальной продукции увеличился на 40%. По оценкам, сейчас каждый третий автомобиль в стране оснащен поддельными деталями.

По словам заместителя директора по закупкам компании Rossko Евгения Шарафетдинова, главный инструмент защиты сегодня — цифровая маркировка. С 1 марта 2026 года она стала обязательной для тормозных жидкостей, ремней безопасности, аккумуляторов, шин и автомобильных стекол. С сентября перечень расширится на остальные узлы.

При покупке достаточно отсканировать код через приложение «Честный ЗНАК». Если код не читается, данные в системе не совпадают с информацией на упаковке или товар уже выведен из оборота — это верный признак подделки.

Распознать контрафакт можно и визуально. В первую очередь насторожить должна цена: качественные материалы не могут стоить кратно ниже рыночной нормы. Также стоит обратить внимание на качество печати на упаковке и геометрию самой детали — неровности литья, следы коррозии или облой на резине говорят о подделке.

Гарантировать подлинность может только покупка у прямых официальных дистрибьюторов, которые работают напрямую с заводами и несут ответственность за каждую партию.

С конца ноября прошлого года Росаккредитация получила полномочия самостоятельно блокировать «серые» сертификаты и декларации. Это серьезный шаг в борьбе с нелегальными схемами. Однако старые партии фальсификата по-прежнему остаются на полках и представляют реальную угрозу.

Использование поддельных тормозных колодок или деталей подвески чревато потерей управления, неконтролируемым торможением и тяжелыми ДТП. Экономия здесь не просто сомнительна — она смертельно опасна.

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