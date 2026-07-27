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Авто

Новосибирцам назвали признаки контрафактных запчастей

Автор: Артем Рязанов

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Каждый третий автомобиль в стране ездит с фальшивыми деталями

За прошлый год доля контрафактных автозапчастей на российском рынке выросла с 23 до 32 процентов. В сегменте тормозных систем объем нелегальной продукции увеличился на 40%. По оценкам, сейчас каждый третий автомобиль в стране оснащен поддельными деталями.

По словам заместителя директора по закупкам компании Rossko Евгения Шарафетдинова, главный инструмент защиты сегодня — цифровая маркировка. С 1 марта 2026 года она стала обязательной для тормозных жидкостей, ремней безопасности, аккумуляторов, шин и автомобильных стекол. С сентября перечень расширится на остальные узлы.

При покупке достаточно отсканировать код через приложение «Честный ЗНАК». Если код не читается, данные в системе не совпадают с информацией на упаковке или товар уже выведен из оборота — это верный признак подделки.

Распознать контрафакт можно и визуально. В первую очередь насторожить должна цена: качественные материалы не могут стоить кратно ниже рыночной нормы. Также стоит обратить внимание на качество печати на упаковке и геометрию самой детали — неровности литья, следы коррозии или облой на резине говорят о подделке.

Гарантировать подлинность может только покупка у прямых официальных дистрибьюторов, которые работают напрямую с заводами и несут ответственность за каждую партию.

С конца ноября прошлого года Росаккредитация получила полномочия самостоятельно блокировать «серые» сертификаты и декларации. Это серьезный шаг в борьбе с нелегальными схемами. Однако старые партии фальсификата по-прежнему остаются на полках и представляют реальную угрозу.

Использование поддельных тормозных колодок или деталей подвески чревато потерей управления, неконтролируемым торможением и тяжелыми ДТП. Экономия здесь не просто сомнительна — она смертельно опасна.

Ранее редакция сообщала о том, что на фоне топливного кризиса в Новосибирске вырос спрос на подержанные электромобили.

Источник фото: нейросеть Алиса

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Рубрики : Авто

Регионы : Новосибирск

Теги : советы автомобиль

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На улицах Новосибирска появились билборды с многодетными семьями

В Новосибирске выросла интенсивность дорожного движения

Автор: Артем Рязанов

За прошедшую неделю, с 20 по 26 июля, в Новосибирской области зафиксировали увеличение трафика на 1%. Самый заметный скачок пришелся на 25 июля, когда поток автомобилей вырос на 5% по сравнению с обычными показателями. Такую статистику на оперативном совещании в правительстве региона привел министр транспорта Анатолий Костылевский.

Глава ведомства также доложил, что все автопредприятия области обеспечены топливом в полном объеме. По его словам, дефицита на заправках в ближайшее время не ожидается.

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Продажи автомобилей с пробегом в Новосибирской области набирают обороты

Автор: Артем Рязанов

За первое полугодие в Новосибирской области продано на 14% больше подержанных автомобилей. Средняя стоимость выросла на 2% до 921 тыс. рублей.

Аналитики Дрома отмечают рост продаж на фоне низкой базы первой половины 2026 года.

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На новосибирских АЗС заметили колебания цен и кратковременное появление топлива

Автор: Мария Гарифуллина

На неделе с 20 июля на топливном рынке Новосибирска произошли изменения, на которые обратили внимание автовладельцы. В целом ситуация принципиально не изменилась, но наблюдения интересные.

Во-первых, на заправках, которые три недели стояли без топлива, ненадолго появился бензин. Так, читатели Infopro54 сообщили, что 92-й бензин вновь продавался на АЗС «Топаз».

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Аналитики составили рейтинг самых востребованных авто в июне

Автор: Артем Рязанов

LADA Granta оказалась самым востребованным автомобилем у покупателей в июне, но вторую строчку рейтинга неожиданно занял премиальный внедорожник Toyota Land Cruiser 200. Такие данные получены в ходе анализа 200 тысяч объявлений от официальных дилеров, проведенного специалистами платформы «Автокод Объявления».

Доля LADA Granta в общем объеме спроса составила 2,55%, Toyota Land Cruiser 200 — 2,08%, а тройку лидеров замкнул Chevrolet Cobalt с показателем 1,75%.

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«Газпромнефть» игнорирует обязательства: в Новосибирске растёт напряжение на топливном рынке

Автор: Артем Рязанов

Независимые нефтетрейдеры обвиняют «Газпромнефть» в нарушении торговых практик и срыве обязательств перед участниками рынка. Проблема особенно остро проявилась в разгар высокого сезона, когда Новосибирск, будучи крупным транзитным узлом, принимает большой поток автотуристов.

Сергей Лацких, глава новосибирского отделения Российского топливного союза, сообщил, что компания не соблюдает правила, установленные для реализации бензинов и дизельного топлива в России. Эти правила прописаны в статье 2.2 торговой практики ПАО «Газпром нефть».

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«Хочу пересесть обратно в машину»: пассажиропоток в Новосибирске вырос на 15,8% на фоне топливного кризиса

Автор: Мария Гарифуллина

Часть новосибирских водителей вынужденно отказалась от ежедневных поездок на личных автомобилях. Причиной стало закрытие части АЗС, резкий рост цен на топливо на многих работающих заправках и огромные очереди туда, где цены изменились незначительно.

Infopro54 попросил мэрию Новосибирска предоставить данные об изменении числа пассажиров в общественном транспорте в июле текущего года.

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