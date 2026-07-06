«Доезжают не все»: туристам из Новосибирска рассказали о проблемах с бензином на Алтае

В регионах России продолжается топливный кризис. Он влияет в том числе на туристическую отрасль, которая после пандемии и введения санкций активно восстанавливалась за счёт внутреннего туризма. Россияне путешествуют летом на личных автомобилях. Многие жители Новосибирской области отдыхают на Алтае.

Infopro54 поговорил с туристами, которые сейчас находятся на Алтае, и с представителями турфирм, работающих в регионе. Они рассказали, реально ли сейчас добраться до популярного места отдыха. Между Новосибирском и Горно-Алтайском 450 км. Обычно путешественники проезжают больше — до природных, историко-культурных объектов, баз отдыха. Это означает, что полного бака не хватит на дорогу в одну сторону. В среднем две заправки нужны по пути, говорят автотуристы.

— Я выехал из Новосибирска 4 июля. В городе с трудом заправился — бак был почти пустым, налили лимит, поэтому стартовал не с полным. Перед Искитимом долил бензина — там на АЗС и 95-й был, и очереди почти не было. На заправке, которая после искитимского автовокзала, бензин тоже был, очередь небольшая. Возле Керамокомбината тоже можно было заправиться. В районе Черепаново заправки были без бензина, то есть на выезде из области не заправиться. Алтайский край проехал, видел, что на АЗС в целом терпимые очереди. В Горном Алтае, мне кажется, всё гораздо серьезнее. Добрался до Чемала. Тут у заправок просто аншлаг, и туристы только и делают, что говорят о бензине, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Александр.

Руководитель работающей в Горном Алтае компании RSC Travel Степан Ханамирян ехал из Новосибирска 5 июля. Он называет заправку на Чуйском тракте задачей не из лёгких.

— До четырёх утра пытался залить бак в Новосибирске. По трассе проблематично заправляться сейчас, разве что между Барнаулом и Бийском чуть легче. А так — везде многокилометровые очереди, многие заправки закрыты. Заправка «Лукойл» в Майме собрала очередь длиной около трёх километров, когда мы мимо проезжали. Я заправился на «Опти» в Майме. Там очереди незначительные были, 95-й по 78 рублей. «Татнефть» на въезде в Манжерок не работала, бензина не было. Наиболее сложная ситуация, мне кажется, в Чемале — там одна заправка на десятки километров, и она переполнена. Там люди тратят очень много времени, чтобы дождаться возможности заправить машину, — говорит Степан Ханамирян.

Представители туристического бизнеса на Алтае пока осторожны в прогнозах. Они надеются, что ситуация выправится и кризис не внесёт серьёзных корректив, но признают: изменения уже начались. Фиксируются отказы от бронирований в гостевых домах и на турбазах. Массового характера это пока не носит, но тенденция очевидна во всех ценовых сегментах. Люди опасаются, что не доедут до Алтая.

— Мы видим, что доезжают не все. Те, кто доезжает, встают с вопросом: куда ехать дальше и на каком бензине? Чтобы увидеть красоты республики, нужно проехать Чемальский район, Акташ, Семинский перевал, Кату-Ярык, долину реки Чулышман, Усть-Коксу. Там большие расстояния между посёлками и мало заправок. Мы оказываем туристам различные услуги, в том числе организовываем вертолётные прогулки. У нас сейчас некоторые полёты срываются — людей не довозят на машинах до точек назначения. Туристы отменяют поездки, потому что не могут спланировать тур, не хватает бензина. Сейчас три полёта под вопросом. Конечно, проблемы с бензином бьют по малому бизнесу и индустрии в целом: программы смещают, сокращают, переносят из-за невозможности добраться, — объясняет Степан Ханамирян.

Туристы, находящиеся на Алтае с июня, сообщают, что ситуация внутри республики меняется ежедневно и пока не в лучшую сторону. Собеседник редакции, отдыхающий в районе села Узнезя (Чемальский район), рассказал, что 4 и 5 июля на местной заправке бензин был, но выстроилась большая пробка из желающих заправиться.

Тем, кто поездку не отменяет, представители турфирм и доехавшие до мест отдыха советуют настроиться на непростую дорогу, запастись терпением и заложить время на возможное стояние в очередях на АЗС.

Ранее редакция рассказывала, что места в очередях на новосибирских АЗС начали продавать.