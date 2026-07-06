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Бизнес Недвижимость

Новосибирские застройщики сократили запуск новых проектов

Автор: Юлия Данилова

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У многих компаний сейчас они появляются на рынке от безысходности

Объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в первой половине 2026 года в Новосибирске упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Застройщики региона вывели на рынок 478 тысяч кв метров жилья, тогда как годом ранее — 585 тысяч.

По этому показателю Новосибирск находится на 6 месте среди 17 городов-миллионников. Больше всего запуск новых проектов просел в Воронеже — на 76%. Далее идут Красноярск (44%), Тюмень (30%), Москва (27%), Нижний Новгород (25%), после Новосибирска идет Казань (6%).

При этом на уровне крупнейших городов России динамика в целом превалирует в пользу роста: запуск новых проектов увеличился в 10 из 17 городов-миллионников

В лидерах Уфа (92%). А на втором месте по стране и на первом в Сибири — Омск: в первом полугодии 2026 года застройщики запустили в этом городе на 73% новых проектов больше, чем годом ранее.

Впрочем, в целом по объему запуска в квадратных метрах Новосибирск лидирует в Сибири, а в России находится на шестом месте.

— В конце прошлого года в России фиксировались рекордные площади текущего строительства — 120 млн квадратных метров жилья в новостройках. Сейчас в стройке 119,5 млн квадратных метров. При этом динамика запусков опережает динамику ввода домов в эксплуатацию. Если положительная динамика запусков сохранится, площади текущего строительства в России станут рекордными за всю историю отечественного рынка недвижимости, — говорит руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

По данным экспертов компании, бОльшие объемы запуска новых проектов в первой половине года в России фиксировались только в 2023 и 2024 годах. Это было следствием вывода в стройку жилых комплексов, работа над которыми стартовала в период действия базовой программы льготной ипотеки (2020-2024 гг). Напомним, именно она существенно разогрела спрос и цены на жилье в стране.

Независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев ранее отмечал, что число новых проектов растет скорее от безысходности, чем от потенциального спроса на новостройки.

— Вертикально-интегрированные структуры пытаются с помощью новых проектов загрузить существующие мощности. Другие компании начинают проекты с целью выскочить из бридж-кредитов на земельные участки в проектное финансирование, — пояснял эксперт.

Кроме того, Николаев обращал внимание на тот факт, что в моменте производство фундаментных блоков в регионе падает, а число новых проектов растет.

— Это говорит о том, что часть проектов существует больше на бумаге, но подавляющая их часть находится в продаже. Поэтому при выборе квартиры в новостройке следует обращать внимание не только на цену, но и на уровень готовности объекта, особенно, если у застройщика низкий рейтинг надежности, — предупреждал Николаев.

По его словам, в регионе растет доля проектов с разрешениями на строительство, которые находятся на стадии подготовки площадки.

Ранее редакция сообщала о том, что на начало июня у застройщиков региона были 60 660 непроданных квартир и апартаментов в строящихся домах.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска недвижимость новосибирска

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