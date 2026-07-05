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Авто Общество

Хроника топливного кризиса: в Новосибирске стало еще меньше АЗС с бензином, места в очередях продаются

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Многие автовладельцы пользуются онлайн-сервисами для поиска работающих заправок и нужного вида топлива

В Новосибирске ситуация с топливом продолжает меняться. Infopro54 фиксирует изменения на городских АЗС и рассказывает, что в последние сутки заметили автовладельцы, пытающиеся заполнить бак.

Одно из главных наблюдений — трансформация ночных очередей. Они по-прежнему остаются длинными, но на заправках введен особый ночной режим для спецтехники. Фактически для части автовладельцев время ожидания увеличилось.

— Прошлой ночью стоял в очереди на АЗС «Газпромнефть» на Гусинобродском шоссе. С 03:00 до 06:00, может даже чуть дольше, заправка не работала. Возможно, это связано с особым режимом для спецтехники. Но утверждать не буду. Но я уезжать не стал, раз уже отстоял почти три часа. Так многие, кстати, сделали. Спали в машинах. Заправился, когда АЗС снова для всех заработала. Итого в очереди почти семь часов, — рассказал читатель Infopro54 Дмитрий.

 

Похожие отзывы можно найти в комментариях к онлайн-сервисам по мониторингу наличия топлива, которыми сейчас активно пользуются автовладельцы.

Журналист Infopro54 убедился в том, что некоторые заправки, где еще два дня назад был бензин, работать перестали. Например, АЗС «Татнефть» на улице Военной в пятницу, 3 июля, еще работала и к ней выстраивались длинные очереди, а 4 июля ни бензин, ни дизельное топливо там уже не продавали.

На сети АЗС «Газпромнефть», которая считается стабильно работающей в условиях текущего кризиса, также происходят некоторые изменения — топливо  есть не всегда и не везде. 4 июля заправка на улице Покатной некоторое время не отпускала бензин. В ночь с 4 на 5 июля журналист Infopro54 посетил эту АЗС — в наличии был только бензин АИ-92. Очередь при этом была небольшой.

Еще одним заметным явлением последних дней стала продажа мест в очередях на АЗС. На момент подготовки материала на известном сайте объявлений можно было найти несколько предложений такой услуги. Цены указаны примерно одинаковые — около 1000 рублей за один час.

Объявление
Скриншот одного из объявлений

Журналист Infopro54 связался по одному из указанных телефонов. Человек, предлагающий постоять в очереди за других, сообщил, что спрос есть.

— Космических денег пока не заработал, но всё равно кое-что заработал, потому что не у всех есть время стоять, — рассказал он.

Расчеты показывают, что при использовании услуг таких «стояльцев» заправка обойдется примерно в два раза дороже, чем при самостоятельном ожидании в очереди.

Ранее редакция рассказывала, что мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов из-за резкого роста спроса на бензин.

 

Фото Infopro54

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Рубрики : Авто Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : топливный кризис новосибирские АЗС бензин

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Хроника топливного кризиса: в Новосибирске стало еще меньше АЗС с бензином, места в очередях продаются

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