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Бизнес Право&Порядок

Новосибирский предприниматель получил срок за аграрный проект на Алтае

Автор: Юлия Данилова

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Бизнесмен сообщал, что «вошел в него в 2017 году по просьбе давних партнеров-китайцев»

Известный новосибирский бизнесмен Игорь Кузнецов и его супруга Наталья приговорены к лишению свободы по делу о покушении на мошенничество. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска на минувшей неделе. Как говорится в материалах суда, предприниматель получил 3 года колонии, его супруга — 2,5 года. Они были взяты под стражу в зале суда.

Потерпевшего представляла конкурсный управляющий ООО «Евро-Азия Инвест» Алена Жданова и Ли Нань.

Стоит отметить, что дело поступило в суд в марте 2025 года. Тогда же Игорь Кузнецов в интервью Infopro54 рассказывал свою точку зрения по поводу того, как запустив бизнес с китайскими партнерами, неожиданно оказался обвиняемым.

По данным «Центра деловой жизни» (ЦДЖ), уголовное дело о мошенничестве было возбуждено после того, как в 2022 представители «Пекинской электротехнической компании Чжун Нэн Да» пожаловались послу КНР в России Чжану Ханьхуэю на обман и мошенничество со стороны российского партнёра Кузнецова.

— Якобы Игорь Борисович похитил 600 тысяч долларов и 110 млн рублей, предназначенных для организации производства и переработки масличных культур в Алтайском крае. Нюанс в том, что через «Чжун Нэн Да» в проект были вложены средства китайской государственной корпорации. Вероятно, поэтому посол проявил к делу живой интерес и обратился к ряду высокопоставленных служащих России, — пишет издание.

По итогам уголовного разбирательства Кузнецовых обвинили в покушение на мошенничество в особо крупном размере — следователи посчитали, что их действия могли принести компании ущерб на 7,3 млн рублей. Предприниматель и его супруга вину не признали. Защита доказывала, что на родине у китайских партнёров возникли финансовые и уголовно-правовые трудности, которые они решили спихнуть на российского визави.

— Согласно Уголовному кодексу, покушением на мошенничество можно заработать реальный срок, но на практике так случается редко. В данном случае, следствие и прокуратура увидели достаточно оснований, чтобы направить дело в суд с расчётом на суровый приговор. В окружении Кузнецова вердикт объясняют «большой политикой»: мол, вердиктом решили подправить фон «дружбы без границ» между Россией и Китаем. Версия интересная, но не менее вероятно, что бизнесмен, за которым тянется длинный шлейф скандалов, исчерпал терпение Фортуны или государственного аппарата, кому как больше нравится. В силу приговор ещё не вступил, и наверняка защита его обжалует. Но взятие под стражу в зале суда красноречиво говорит о настрое Фемиды в этом кейсе, — констатирует ЦДЖ.

Напомним, Игорь Кузнецов является создателем Группы компаний «Фактор», экс-совладелецем «Новосибирского жирового комбината» и «Новосибирской макаронной фабрики», был партнером в «Сибтрубопроводстрое». Он также контролировал компанию ООО «НСК Девелопмент», которая возводила ЖК «Рихард», где пострадали более 400 дольщиков. По этому делу Кузнецов был оправдан в августе 2024.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири работают более 1700 компаний с китайским участием. Бизнес из КНР активно заходит в сферы оптовой и розничной торговли, добычу металлических руд и АПК. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск КНР

Теги : приговор Покушение на мошенничество АПК

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В регионах Сибири адаптируют условия заправки на АЗС к реалиям

Автор: Юлия Данилова

Губернаторы сибирских регионов комментируют ситуацию с топливом на своих территориях в официальных каналах в социальных сетях.

Глава Томской области Владимир Мазур сообщил, что к пятнице 3 июля семь организаций из районов области подписали договоры с «Томскнефтепродукт» («Роснефть») по поставкам бензина и дизтоплива. Поставки на частные АЗС в области уже идут. Он призвал глав районов и городов держать на контроле ситуацию с остальными независимыми АЗС. Мазур подчеркнул, что не все руководители таких компаний оперативно готовят документы для сотрудничества с новым поставщиком. Из-за субъективных факторов в очередях страдают люди.

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«Доезжают не все»: туристам из Новосибирска рассказали о проблемах с бензином на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

В регионах России продолжается топливный кризис. Он влияет в том числе на туристическую отрасль, которая после пандемии и введения санкций активно восстанавливалась за счёт внутреннего туризма. Россияне путешествуют летом на личных автомобилях. Многие жители Новосибирской области отдыхают на Алтае.

Infopro54 поговорил с туристами, которые сейчас находятся на Алтае, и с представителями турфирм, работающих в регионе. Они рассказали, реально ли сейчас добраться до популярного места отдыха. Между Новосибирском и Горно-Алтайском 450 км. Обычно путешественники проезжают больше — до природных, историко-культурных объектов, баз отдыха. Это означает, что полного бака не хватит на дорогу в одну сторону. В среднем две заправки нужны по пути, говорят автотуристы.

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Новосибирские застройщики сократили запуск новых проектов

Автор: Юлия Данилова

Объем запуска новых проектов строительства многоквартирных домов в первой половине 2026 года в Новосибирске упал на 18%, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом сообщили аналитики «Движение.ру» со ссылкой на данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Застройщики региона вывели на рынок 478 тысяч кв метров жилья, тогда как годом ранее — 585 тысяч.

По этому показателю Новосибирск находится на 6 месте среди 17 городов-миллионников. Больше всего запуск новых проектов просел в Воронеже — на 76%. Далее идут Красноярск (44%), Тюмень (30%), Москва (27%), Нижний Новгород (25%), после Новосибирска идет Казань (6%).

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Новосибирские ученые запатентовали метод прогноза инфарктов у молодых мужчин

Автор: Мария Гарифуллина

Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук получил патент на способ оценки риска сердечно-сосудистых событий у мужчин молодого возраста. Разработка позволяет прогнозировать вероятность инфаркта миокарда и инсульта в десятилетний период на основе четырех измеримых показателей. Infopro54 ознакомился с патентной документацией.

Метод разработан для возрастной группы 25–44 лет. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения и результатам когортных исследований, мужчины этого возраста демонстрируют более высокую частоту сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с женщинами. В исследованиях с участием почти 15 тысяч человек за шесть лет наблюдения частота случаев составила 6,1% у мужчин против 1,8% у женщин.

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Новосибирцы выстроились в очереди за установкой газового оборудования на машины

Автор: Оксана Мочалова

Топливный кризис, ударивший по кошелькам автомобилистов, неожиданно стал драйвером для рынка газобаллонного оборудования (ГБО). Как выяснила редакция Infopro54, цены на установку газовых систем в Новосибирске существенно подскочили, а запись в сервисные центры расписана на несколько недель вперед. «Голубое топливо» превратилось для многих водителей в главную надежду на экономию.

Еще пару месяцев назад средняя стоимость установки ГБО на легковой автомобиль в Новосибирске колебалась в пределах 30–40 тысяч рублей. Однако по данным редакции, сейчас эта цифра на некоторых станциях достигла отметки в 50 тысяч рублей — и это для самых распространенных, простых моделей, таких как Hyundai Solaris, Kia Rio, Lada Vesta, Lada Largus. Для более мощных двигателей или сложных автомобилей стоимость может быть значительно выше и достигать 80–90 тысяч рублей.

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