Новосибирский предприниматель получил срок за аграрный проект на Алтае

Известный новосибирский бизнесмен Игорь Кузнецов и его супруга Наталья приговорены к лишению свободы по делу о покушении на мошенничество. Такое решение вынес Центральный районный суд Новосибирска на минувшей неделе. Как говорится в материалах суда, предприниматель получил 3 года колонии, его супруга — 2,5 года. Они были взяты под стражу в зале суда.

Потерпевшего представляла конкурсный управляющий ООО «Евро-Азия Инвест» Алена Жданова и Ли Нань.

Стоит отметить, что дело поступило в суд в марте 2025 года. Тогда же Игорь Кузнецов в интервью Infopro54 рассказывал свою точку зрения по поводу того, как запустив бизнес с китайскими партнерами, неожиданно оказался обвиняемым.

По данным «Центра деловой жизни» (ЦДЖ), уголовное дело о мошенничестве было возбуждено после того, как в 2022 представители «Пекинской электротехнической компании Чжун Нэн Да» пожаловались послу КНР в России Чжану Ханьхуэю на обман и мошенничество со стороны российского партнёра Кузнецова.

— Якобы Игорь Борисович похитил 600 тысяч долларов и 110 млн рублей, предназначенных для организации производства и переработки масличных культур в Алтайском крае. Нюанс в том, что через «Чжун Нэн Да» в проект были вложены средства китайской государственной корпорации. Вероятно, поэтому посол проявил к делу живой интерес и обратился к ряду высокопоставленных служащих России, — пишет издание.

По итогам уголовного разбирательства Кузнецовых обвинили в покушение на мошенничество в особо крупном размере — следователи посчитали, что их действия могли принести компании ущерб на 7,3 млн рублей. Предприниматель и его супруга вину не признали. Защита доказывала, что на родине у китайских партнёров возникли финансовые и уголовно-правовые трудности, которые они решили спихнуть на российского визави.

— Согласно Уголовному кодексу, покушением на мошенничество можно заработать реальный срок, но на практике так случается редко. В данном случае, следствие и прокуратура увидели достаточно оснований, чтобы направить дело в суд с расчётом на суровый приговор. В окружении Кузнецова вердикт объясняют «большой политикой»: мол, вердиктом решили подправить фон «дружбы без границ» между Россией и Китаем. Версия интересная, но не менее вероятно, что бизнесмен, за которым тянется длинный шлейф скандалов, исчерпал терпение Фортуны или государственного аппарата, кому как больше нравится. В силу приговор ещё не вступил, и наверняка защита его обжалует. Но взятие под стражу в зале суда красноречиво говорит о настрое Фемиды в этом кейсе, — констатирует ЦДЖ.

Напомним, Игорь Кузнецов является создателем Группы компаний «Фактор», экс-совладелецем «Новосибирского жирового комбината» и «Новосибирской макаронной фабрики», был партнером в «Сибтрубопроводстрое». Он также контролировал компанию ООО «НСК Девелопмент», которая возводила ЖК «Рихард», где пострадали более 400 дольщиков. По этому делу Кузнецов был оправдан в августе 2024.

Ранее редакция сообщала о том, что в Сибири работают более 1700 компаний с китайским участием. Бизнес из КНР активно заходит в сферы оптовой и розничной торговли, добычу металлических руд и АПК.