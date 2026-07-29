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Общество

Остановку по требованию вводят на 11 трамвайных маршрутах в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

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Изменения начнут действовать с 13 августа

В Новосибирске с 13 августа меняется схема работы городского электротранспорта. Местные власти приняли решение ввести на ряде трамвайных маршрутов так называемый режим «остановка по требованию». Как объяснили в администрации, нововведение направлено на увеличение скорости движения вагонов по городу и разгрузку остановочных пунктов, где пассажиропоток невелик.

Теперь на определенных остановках трамвай не будет стоять по умолчанию, а пассажирам, чтобы выйти из вагона, необходимо заранее нажать специальную кнопку, сигнализирующую водителю о желании покинуть салон. Для посадки пассажиров правило остается классическим: вагон остановится лишь в том случае, если на остановочном пункте уже стоят ожидающие горожане.

Изменения затронут одиннадцать трамвайных маршрутов, курсирующих в разных районах города. Так, на маршрутах № 2 и № 8 (связывающих микрорайон «Чистая Слобода» с другими частями города) нововведение коснется остановок «Пос. Южный», «Ул. Танкистов», «Пер. Широкий» и «Ул. Районная». Для маршрута № 8 в этот список также добавлена остановка «Ул. Серафимовича».

На маршруте № 3, следующем от Молкомбината до площади Маркса, пассажирам стоит быть внимательными на остановках «Сибирский грузовой терминал», «Ул. Ивана Титкова» и «Сибэлектротерм». Маршруты, пролегающие через Бугринскую рощу (№ 10 и № 15), получат изменения на остановках «Промышленная», «Ул. 9-й Гвардейской дивизии», а для десятого маршрута также на «ЖК «Радуга», «Ул. Оборонная», «Ул. Связистов», «Ул. Озерная» и других.

Кроме того, режим «по требованию» появится на остановке «Гипроуголь» у трамваев № 11 (следующих от «Соснового бора» до «Золотой горки») и № 14 (от площади Калинина до «Сада Мичуринцев»). Также в списке значатся остановка «Педагогический лицей им. А. С. Пушкина» для маршрута № 13, а для маршрута № 16 (Юго-Западный ж/м — пл. Маркса) — остановки на улицах 9-й Гвардейской дивизии, Районной и Серафимовича. Завершает перечень маршрут № 18, где нововведения ждут пассажиров на остановках «ЖК «Радуга», «Оборонная», «Связистов» и «Озерная».

Ранее редакция сообщала, что более 100 трамваев ежедневно не хватает Новосибирску.

Фото редакции Infopro54, автор- Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Трамваи общественный транспорт

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