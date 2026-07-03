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Власть Общество

Мэр Бердска предупредил горожан о возможных сбоях в работе автобусов

Автор: Оксана Мочалова

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Причина — резкий рост спроса на бензин

Глава города Бердска Семён Лапицкий сообщил жителям о непростой ситуации с топливным обеспечением, которая может повлиять на график движения общественного транспорта. Свое обращение он опубликовал в телеграм-канале 3 июля.

Причиной возможных задержек рейсов стал резкий скачок спроса на бензин и дизельное топливо. По словам мэра, внутреннее потребление горючего выросло в 1,5 раза, хотя поставки с нефтеперерабатывающего завода остаются на привычном уровне. В связи с этим диспетчерские службы не исключают отклонений от расписания, и градоначальник попросил пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Несмотря на сложности, Бердское автотранспортное предприятие старается держать ситуацию под контролем. Водители используют личное время, чтобы заправить машины в очередях, а если на местных базах горючее заканчивается, они отправляются на АЗС в соседних населенных пунктах.

— Водители Бердского автотранспортного предприятия (БАТП) прилагают максимум усилий для минимизации задержек. Они самостоятельно заправляют транспорт в очередях, используя своё личное время, — написал Семён Лапицкий.

Для предотвращения дефицита администрация уже передала в региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства полные данные о подвижном составе и реальных суточных потребностях города. Это сделано для того, чтобы при распределении ресурсов были учтены нужды Бердска наравне с другими перевозчиками области.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области ввели особый режим заправки спецтехники топливом.

Источник фото: magnific.com, автор- wirestock

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Рубрики : Власть Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : топливный кризис общественный транспорт бензин

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