Средняя зарплата в Новосибирской области выросла на 10 тысяч рублей за год

За год средняя зарплата в Новосибирской области увеличилась почти на 13%, как свидетельствуют данные Новосибирскстата, опубликованные 3 июля. В январе-апреле 2026 года среднемесячная номинальная зарплата работников организаций в регионе составила 91 553 рубля, что на 10 466 рублей больше, чем за тот же период 2025 года.

В топ-3 высокооплачиваемых профессий вошли специалисты IT и связи с зарплатой 179 355 рублей, финансисты и страховщики — 150 695 рублей, а также работники добывающей отрасли — 105 965 рублей. Наименьшие зарплаты получают сотрудники гостиниц и общепита — всего 62 739 рублей в месяц.

Среди регионов СФО по уровню средней зарплаты Новосибирская область занимает третье место, уступая Иркутской области и Красноярскому краю.

Ранее редакция сообщала о том, что сетыре новосибирских вуза вошли в топ с самыми высокими зарплатами выпускников.