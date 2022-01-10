Когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года

Даты магнитных бурь в феврале 2022 года:

1-2 февраля. Магнитная буря средней силы. Всем метеозависимым людям рекомендуется ответственно отнестись к своему здоровью.

7-9 февраля. Слабая буря, которую смогут ощутить немногие.

15 февраля. Очень кратковременная вспышка, которая продлится не больше нескольких часов.

22 и 27 февраля. Кратковременная магнитная буря. Держите в эти дни свои эмоции под контролем, возможно нервное перенапряжение.

Влияние на здоровье и самочувствие магнитных бурь

Солнечные бури, вспышки на солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу здоровью человека, особенно если речь идет о метеочувствительных людях и людях с хроническими болезнями. В период магнитных бурь увеличиваются риски развития гипертонии, аритмии, болезни снова дают о себе знать. Поэтому очень важно следить за такой информацией, как магнитные бури: прогноз.

Если вы каждый раз чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, советуем заранее узнать, когда они будут в феврале и принять такие меры в опасные для здоровья дни:

снижение нагрузки на сердечно-сосудистую систему путем уменьшения физических нагрузок;

принимать контрастный душ, он поможет держать сосуды в тонусе,

для снижения уровня стресса, при необходимости, можно принимать мягкие успокоительные (зверобой, пустырник, валериана и прочие);

следует исключить из рациона продукты, которые задерживают жидкость в организме (острое, жареное, соленое, копченое) и увеличить количество потребляе­мой жидкости (вода, зеленый чай). Все это поможет снизить вязкость крови;

ограничить пользование самолетами, метро, общественным транспортом. Первых двух видов транспорта следует избегать из-за перепадов давления, а последнего — из-за духоты, которая возникает вследствие скопления большого количества людей;

отказаться (хотя бы на время) от курения и употребления алкоголя;

водителям следует помнить, что во время магнитных бурь скорость реакции снижается в 3–4 раза, поэтому стоит соблюдать особую осторожность при вождении;

при наличии хронических заболеваний, особенно сердечно-сосудистых, стоит иметь при себе все необходимые лекарства.

Что делать, если во время магнитной бури «прихватило» прямо на работе

По оценкам специалистов, в среднем магнитные бури случаются 5-6 раз в год и длятся 2-3 дня. Что делать, если эта неприятность произошла когда вы на работе?