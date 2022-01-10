Когда ждать магнитные бури в феврале 2022 года

Даты магнитных бурь в феврале 2022 года:
1-2 февраля. Магнитная буря средней силы. Всем метеозависимым людям рекомендуется ответственно отнестись к своему здоровью.
7-9 февраля. Слабая буря, которую смогут ощутить немногие.
15 февраля. Очень кратковременная вспышка, которая продлится не больше нескольких часов.
22 и 27 февраля. Кратковременная магнитная буря. Держите в эти дни свои эмоции под контролем, возможно нервное перенапряжение.
Солнечные бури, вспышки на солнце и повышенная солнечная активность могут представлять угрозу здоровью человека, особенно если речь идет о метеочувствительных людях и людях с хроническими болезнями. В период магнитных бурь увеличиваются риски развития гипертонии, аритмии, болезни снова дают о себе знать. Поэтому очень важно следить за такой информацией, как магнитные бури: прогноз.
Если вы каждый раз чувствуете себя плохо во время магнитных бурь, советуем заранее узнать, когда они будут в феврале и принять такие меры в опасные для здоровья дни:
По оценкам специалистов, в среднем магнитные бури случаются 5-6 раз в год и длятся 2-3 дня. Что делать, если эта неприятность произошла когда вы на работе?
— Самое простое средство — принять обычный аспирин. Во время магнитной бури наиболее эффективен прием 150-200 мг этого препарата. Или комбинацию аспирина и плавикса (75 мг). Но только в том случае, если это пациенту не противопоказано, так как бесконтрольный прием этих препаратов может спровоцировать эрозии и даже язву желудка. Можно рекомендовать прием глицина. Эта незаменимая аминокислота благоприятно действует на головной мозг, уменьшает повышенную возбудимость, — советует руководитель лаборатории метеопатологии и магнитобиологии Научного клинического центра доктор медицинских наук Юрий Гурфинкел.
Фото: pixabay.com
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