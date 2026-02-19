Эксперт из Новосибирска перечислил скрытые угрозы для мужского организма

Некоторые привычки и особенности образа жизни незаметно разрушают мужской организм. Об этом сообщил заведующий отделением Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции, кандидат медицинских наук Андрей Фунтиков.

По словам эксперта, серьезную угрозу представляет хронический недосып. Он провоцирует скачки давления, замедляет метаболизм и усиливает тягу к вредным привычкам.

— Недосыпание повышает артериальное давление, замедляет обменные процессы, приводит к эмоциональной неустойчивости и усиливает тягу к вредным привычкам – курению, алкоголю или чрезмерному употреблению сладостей, — пояснил Горсайту Андрей Фунтиков.

Особую опасность врачи связывают с храпом и апноэ, которые мешают организму восстанавливаться даже при длительном сне.

Не менее важным фактором является реакция на стресс. Специалист подчеркнул, что попытки снять напряжение через алкоголь или переедание лишь усугубляют ситуацию.

— Вопрос не в том, есть ли стресс, а в том, как мужчина его проживает. Если он пытается справиться с нагрузками через вредные привычки… он лишь усугубляет ситуацию, разрушая своё здоровье, — отметил врач, рекомендовав спорт и хобби в качестве здоровой альтернативы.

В группу риска попадают мужчины, игнорирующие профилактические осмотры. Высокое давление и повышенный холестерин годами остаются незамеченными, что приводит к внезапным инфарктам. Андрей Фунтиков призвал сибиряков относиться к здоровью ответственно:

— Мужчины часто откладывают здоровье на потом… привыкли быть опорой. Но быть опорой — это также быть ответственным человеком и вовремя «обслуживать» свой организм. Профилактические меры, как технический осмотр автомобиля, помогают избежать «поломок», — резюмировал он.

