Эксперт из Новосибирска перечислил скрытые угрозы для мужского организма

Дата:

Рабочие перегрузки, обилие информации и отсутствие отдыха приводят к эмоциональному выгоранию

Некоторые привычки и особенности образа жизни незаметно разрушают мужской организм. Об этом сообщил заведующий отделением Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции, кандидат медицинских наук Андрей Фунтиков.

По словам эксперта, серьезную угрозу представляет хронический недосып. Он провоцирует скачки давления, замедляет метаболизм и усиливает тягу к вредным привычкам.

— Недосыпание повышает артериальное давление, замедляет обменные процессы, приводит к эмоциональной неустойчивости и усиливает тягу к вредным привычкам – курению, алкоголю или чрезмерному употреблению сладостей, — пояснил Горсайту Андрей Фунтиков.

Особую опасность врачи связывают с храпом и апноэ, которые мешают организму восстанавливаться даже при длительном сне.

Не менее важным фактором является реакция на стресс. Специалист подчеркнул, что попытки снять напряжение через алкоголь или переедание лишь усугубляют ситуацию.

— Вопрос не в том, есть ли стресс, а в том, как мужчина его проживает. Если он пытается справиться с нагрузками через вредные привычки… он лишь усугубляет ситуацию, разрушая своё здоровье, — отметил врач, рекомендовав спорт и хобби в качестве здоровой альтернативы.

В группу риска попадают мужчины, игнорирующие профилактические осмотры. Высокое давление и повышенный холестерин годами остаются незамеченными, что приводит к внезапным инфарктам. Андрей Фунтиков призвал сибиряков относиться к здоровью ответственно:

— Мужчины часто откладывают здоровье на потом… привыкли быть опорой. Но быть опорой — это также быть ответственным человеком и вовремя «обслуживать» свой организм. Профилактические меры, как технический осмотр автомобиля, помогают избежать «поломок», — резюмировал он.

Ранее редакция сообщала, что детская заболеваемость мочекаменной болезнью в Новосибирске выросла на 44% за год.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Персональный подход в тренировках становится нормой для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

В современном мире фитнес перестал быть просто способом сбросить вес или накачать мышцы. Сегодня это комплексный подход к здоровью, активному долголетию и качеству жизни. При этом персональные тренировки превратились из услуги «для избранных» в осмысленную необходимость.

— С каждым годом спрос на персональные тренировки растет. Он охватывает самые разные поколения — от 16-летних подростков до тех, кому за 80. Все больше людей осознанно подходят к заботе о здоровье, выбирают персональные форматы, которые обеспечивают быстрые и при этом безопасные результаты, — говорит управляющая фитнес-клубом «XFIT Сан Сити» Мария Валиева.

Читать полностью

Иван Капчук: Лечение в Kinetiq возвращает людей к активной жизни

Автор: Оксана Мочалова

— Иван Николаевич, насколько актуальна сегодня проблема восстановительной медицины в Новосибирске?

— Восстановительная медицина — относительно новое направление для нашей страны. На протяжении многих лет восстановлением пациентов после операций, травм или других патологических состояний занимались в основном государственные санатории и профилактории при крупных предприятиях. Со временем эти учреждения советского образца безнадежно устарели, и многие были вынуждены закрыться.

Читать полностью

Зубы являются зеркалом здоровья организма человека

— Состояние зубов у населения ухудшилось, особенно мы это увидели в постковидное время, хотим мы это признавать или не хотим.

Самыми распространенными сегодня являются заболевания зубов — кариес и его осложнения: пульпиты, периодонтиты. При этом мы отмечаем, что у людей, перенесших ковид, кариес выявляется в разы чаще. Даже у тех пациентов, которые регулярно проходят профосмотры и профчистки.

Читать полностью

Новосибирцы осознают важность заботы о своем здоровье

— Подход новосибирцев к ранней диагностике и профилактике заболеваний значительно поменялся. Все больше людей осознают важность регулярных медицинских осмотров и активного участия в своем здоровье. Мы наблюдаем рост интереса к профилактическим программам и здоровому образу жизни, что способствует улучшению общего состояния здоровья населения.

Также наблюдается растущий интерес к генетическим тестам, здоровому питанию и физической активности, что способствует укреплению иммунной системы и повышению качества жизни. Наконец, психологическое здоровье тоже стало неотъемлемой частью общего благополучия, и многие жители активно ищут способы снизить стресс и улучшить эмоциональное состояние.

Читать полностью

Люди стали понимать: лучше не допускать проблем со здоровьем, чем устранять их

— Сегодня спорт и забота о здоровье набирают популярность. В условиях экономической нестабильности у многих людей меняются приоритеты, и приходит понимание, что лучше не устранять последствия проблем со здоровьем, а не допускать их. Во многом на сознание людей повлияла пандемия 2020-2023 годов. Одни переболели сами, у других COVID ударил по друзьям и близким. При этом далеко не все перенесли заболевание в легкой форме.

Новосибирцы стали уделять здоровью больше внимания. Нас уже не удивишь людьми, которые катаются на спортивных велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой или другой физической активностью в парках. Кроме того, в городе постоянно развивается инфраструктура: открываются новые фитнес-залы и бассейны.

Читать полностью

Аудитория клиник за 20 лет кардинально изменилась

— Рынок превентивной медицины в Новосибирске сформировался довольно давно и на сегодняшний день достаточно широк. У нас есть и специализированные клиники превентивной медицины, и многопрофильные клиники, которые все чаще заявляют о внедрении отдельных методов этого направления медицины.  Безусловно, для них это выгодно, поскольку позволяет не только увеличить средний чек, но и расширить перечень дорогостоящих услуг. Например, добавить генетические тесты к общепрофильным исследованиям, которые применяются для диагностики заболеваний и при прохождении профосмотров.

Стоит отметить, что превентивная медицина сегодня не только профилактическая, она помогает поддержать здоровье, а при наличии какого-то диагноза она делает это персонализировано, максимально точно. Но ждет от пациента максимальной вовлеченности.

Читать полностью
Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

