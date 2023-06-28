Курортный поселок Шерегеш получит статус города

На курорте Шерегеш началось строительство новых кварталов и уже в ближайшее время курортный поселок получит статус города, сообщил на юбилейном Х Международном Сибирском транспортном форуме заместитель губернатора Кузбасса по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Попов. Изменение статуса Шерегеша запланировано в рамках мероприятий по его реновации. Сейчас на территории посёлка реализуется стратегия развития спортивно-туристического комплекса. Предполагается, что объём инвестиций в проект до 2035 года составит более 200 млрд руб. Основные источники финансирования инициативы – национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимств» и средства инвесторов. Андрей Попов подчеркнул, что к 2035 году планируется увеличить турпоток до 3,4 млн посещений. Этому будет способствовать развитие аэропортов.

В 2023 году сдвинулся с мертвой точки вопрос по ремонту взлетно-посадочной полосы аэропорта Кемерово. После визита главы государства в Кузбасс, объект был включен в перечень поручений президента РФ и программу социально-экономического развития региона до 2024 года. В сжатые сроки был подготовлен проект, который успешно прошел госэкспертизу. На сегодняшний день, по словам, Андрея Попова, начат первый этап ремонта.

Идет реконструкция аэропорта Новокузнецка. В настоящее время он является одним из основных транспортных хабов для туристов, которые направляются в спортивно-туристический комплекс «Шерегеш». Первый этап строительства современного пассажирского терминала в аэропорту Новокузнецк (Спиченково) планируют завершить в 2023 году. По оценке региональных властей, к 2027 году совокупный пассажиропоток аэропортов достигнет 2 млн пассажиров в год, а маршрутная сеть охватит ближайшие города-миллионники.

— В ближайшее время Шерегеш из маленького населенного пункта станет городом. Решения все приняты. Документация оформляется. Будет город-курорт Шерегеш. Нам нужен аэропорт. Для этого была выбрана площадка с учетом климатических условий и рельефов местности. Она находится в 7 км от курорта, — рассказал заместитель губернатора.

Дополнительный импульс развитию южной агломерации региона, по словам Андрея Попова, даст строительство аэропорта Шерегеш.

Он уточнил, что реализация проекта планируется в два этапа и без участия федеральных средств. Полное завершение проектных работ, включая получение положительного заключения государственной экспертизы, планируется во II кв. 2024 года.

— На первом этапе строительства предлагается взлетно-посадочная полоса длинной 2700 метров. В дальнейшем она будет увеличена до 3200 м. Это позволит принимать большие самолеты. Создана рабочая группа, и учитывая значимость проекта, мы надеемся, что в ближайшие 5 лет аэропорт появится. Он даст большой стимул развития нашего курорта, — резюмировал Андрей Попов.

Горнолыжный комплекс «Шерегеш» открыт в 1981 году и был построен с целью проведения Спартакиады народов РСФСР. С начала 2000-х годов Шерегеш известен как горнолыжный курорт и непрерывно развивается. За это время количество туристов, посещающих Шерегеш, увеличилось с 30 тысяч в год до двух миллионов в год.

Трассы расположены на склонах горы Зеленая, у подножия которой расположено около 100 гостиниц, отелей, шале. Официально сезон в Шерегеше стартует, как правило, в ноябре. Сезон продолжается до мая, а снежная шапка на горе держится до 280 дней.

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