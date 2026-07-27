Лидерство в СФО: торговая отрасль Новосибирской области демонстрирует высокие результаты

Губернатор Андрей Травников поздравил сотрудников сферы торговли с их профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль и надежность этой отрасли для Новосибирской области. Он отметил, что торговля играет существенную роль в экономике региона, являющегося важным логистическим центром для значительной части Сибирского федерального округа. Губернатор подчеркнул, что развитая оптовая торговля и распределительные мощности позволяют бесперебойно снабжать всем необходимым как жителей крупных городов, так и отдаленных сельских населенных пунктов, что неоднократно доказывалось в периоды кризисов.

С отчетом о развитии торговой отрасли региона перед губернатором выступил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин. В настоящее время в регионе функционирует свыше 34 тысяч объектов потребительского рынка, включая более 12 тысяч стационарных розничных точек и свыше 2,5 тысяч предприятий общественного питания. Около 20% экономически активного населения области занято в сфере торговли.

Новосибирская область уже много лет удерживает лидерство в Сибирском федеральном округе по объему розничного и оптового товарооборота, а также демонстрирует высокие результаты в сфере общественного питания. За период с января по май 2026 года розничный товарооборот составил 530,6 млрд рублей, показав рост в 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оптовый товарооборот достиг 1 168,6 млрд рублей (95,5%), что связано с тенденцией к прямым поставкам для оптимизации издержек. Оборот общественного питания увеличился до 45,1 млрд рублей, продемонстрировав рост в 110,2%.

По оценкам регионального Минпромторга, обеспеченность жителей Новосибирской области торговыми площадями превышает нормативные показатели более чем на 30%. Особое внимание уделяется поддержке сельской торговли. В 2025 году предприниматели из 25 районов получили субсидии на сумму 14,6 млн рублей, что позволило обеспечить торговым обслуживанием жителей 278 населенных пунктов. На 2026 год на эти цели запланировано выделение 21 млн рублей.

Минпромторг также активно способствует продвижению продукции местных производителей через интернет-торговлю. На крупнейших маркетплейсах запущены разделы «Сделано в Новосибирской области», где представлено более 130 тысяч товаров от 71 бренда. Наибольшей популярностью пользуются товары в категориях «Одежда», «Бытовая химия» и «Автотовары». Продолжается работа по расширению ассортимента.

Популярностью у населения пользуются оптово-розничные ярмарки, организуемые министерством совместно с муниципальными властями. В 2025 году было проведено 12 ярмарок с участием около 2 тысяч предприятий и общим товарооборотом 140,9 млн рублей. В текущем году запланированы 10 ярмарок и 4 гастрофестиваля.