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Власть

Лидерство в СФО: торговая отрасль Новосибирской области демонстрирует высокие результаты

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Около 20% экономически активного населения области занято в сфере торговли

Губернатор Андрей Травников поздравил сотрудников сферы торговли с их профессиональным праздником, подчеркнув ключевую роль и надежность этой отрасли для Новосибирской области. Он отметил, что торговля играет существенную роль в экономике региона, являющегося важным логистическим центром для значительной части Сибирского федерального округа. Губернатор подчеркнул, что развитая оптовая торговля и распределительные мощности позволяют бесперебойно снабжать всем необходимым как жителей крупных городов, так и отдаленных сельских населенных пунктов, что неоднократно доказывалось в периоды кризисов.

С отчетом о развитии торговой отрасли региона перед губернатором выступил исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Дмитрий Гришунин. В настоящее время в регионе функционирует свыше 34 тысяч объектов потребительского рынка, включая более 12 тысяч стационарных розничных точек и свыше 2,5 тысяч предприятий общественного питания. Около 20% экономически активного населения области занято в сфере торговли.

Новосибирская область уже много лет удерживает лидерство в Сибирском федеральном округе по объему розничного и оптового товарооборота, а также демонстрирует высокие результаты в сфере общественного питания. За период с января по май 2026 года розничный товарооборот составил 530,6 млрд рублей, показав рост в 106% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оптовый товарооборот достиг 1 168,6 млрд рублей (95,5%), что связано с тенденцией к прямым поставкам для оптимизации издержек. Оборот общественного питания увеличился до 45,1 млрд рублей, продемонстрировав рост в 110,2%.

По оценкам регионального Минпромторга, обеспеченность жителей Новосибирской области торговыми площадями превышает нормативные показатели более чем на 30%. Особое внимание уделяется поддержке сельской торговли. В 2025 году предприниматели из 25 районов получили субсидии на сумму 14,6 млн рублей, что позволило обеспечить торговым обслуживанием жителей 278 населенных пунктов. На 2026 год на эти цели запланировано выделение 21 млн рублей.

Минпромторг также активно способствует продвижению продукции местных производителей через интернет-торговлю. На крупнейших маркетплейсах запущены разделы «Сделано в Новосибирской области», где представлено более 130 тысяч товаров от 71 бренда. Наибольшей популярностью пользуются товары в категориях «Одежда», «Бытовая химия» и «Автотовары». Продолжается работа по расширению ассортимента.

Популярностью у населения пользуются оптово-розничные ярмарки, организуемые министерством совместно с муниципальными властями. В 2025 году было проведено 12 ярмарок с участием около 2 тысяч предприятий и общим товарооборотом 140,9 млн рублей. В текущем году запланированы 10 ярмарок и 4 гастрофестиваля.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области.
Автор фото правительство НСО
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Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : правительство НСО власть Андрей Травников

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Шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибири

Автор: Оксана Мочалова

Непарный шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибирского федерального округа. Общая площадь лесных массивов, обработанных от вредных насекомых в 2026 году, составила 69,4 тыс. га. Это на 14,8 тыс. га меньше, чем планировалось изначально (84,2 тыс. га). Площадь сократилась после контрольных обследований. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов на пресс-конференции.

— Зима была достаточно во многих субъектах холодная, и насекомые не везде перезимовали благополучно. В связи с чем вспышки были сокращены, и, соответственно, площади обработки стали меньше, — пояснил спикер.

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Номинация Сбера «ПРО технологии будущего» на конкурсе «Сибирь.ПРО»

Президент Российской Федерации Владимир Путин определил искусственный интеллект, цифровые платформы и автономные системы как ключевые направления, формирующие новый облик экономики, социальной сферы и государственного управления. По его словам, от способности соответствовать темпам глобальных изменений зависит суверенитет и будущее страны.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» эти темы нашли отражение в номинации «ПРО технологии будущего». Её учредителем выступает генеральный партнёр проекта – Сибирский банк Сбера. Номинация разработана с применением нейросетевой модели ГигаЧат, что подчёркивает практическое использование отечественных ИИ-решений уже на этапе формирования конкурсной повестки.

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В Новосибирске определили дома для капремонта на два года

Автор: Оксана Мочалова

На официальном сайте мэрии Новосибирска появились проекты постановлений с перечнями многоквартирных домов, где в 2027 и 2028 годах планируется провести капитальный ремонт общего имущества.

В документах указано, что в 2027 году работы запланированы в 519 домах, в 2028-м — более чем в 300. В перечни вошли объекты, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта самостоятельно. Ремонт планируется проводить в соответствии с региональной программой капремонта на 2014–2052 годы и краткосрочным планом на 2026–2028 годы.

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Минобороны включили в отбор руководителей оборонных предприятий

Автор: Оксана Мочалова

Правительство России расширило полномочия военного ведомства в сфере управления акционерными обществами с государственным участием. Согласно постановлению кабмина от 18 июля 2026 года, Министерство обороны теперь официально участвует в отборе кандидатов на ключевые руководящие посты в стратегических АО .

Речь идет о формировании единоличных и коллегиальных исполнительных органов, советов директоров и ревизионных комиссий. Поправки внесены в Положение об управлении находящимися в федеральной собственности акциями и использовании «золотой акции», утвержденное еще в 2004 году. Новый пункт документа закрепляет за Минобороны функцию по отбору кандидатов для этих органов управления.

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Ситуация с бензином в Сибири остается напряженной

Автор: Оксана Мочалова

Ситуация с обеспечением автомобильным топливом в сибирских регионах остается напряженной. Такую оценку дал вице-премьер Александр Новак. По его словам, общая картина в России начинает выправляться: запуск нескольких НПЗ после ремонтов сократил очереди на большинстве заправок. Однако именно Сибирь остается регионом, где проблемы с горючим наиболее остры, а поставки решаются в ручном режиме на уровне федерального штаба.

В качестве основной меры поддержки рынка Новак объявил о продлении запрета на экспорт бензина до конца года. По его словам, экспортные ограничения на дизельное топливо, введенные 8 июля, отменят по мере восстановления рынка, чтобы НПЗ не испытывали сложностей с переизбытком. Кроме того, федеральный штаб планирует временно снизить норматив продаж топлива на бирже с 10% до 2% — это позволит направлять объемы по прямым договорам. Решение оформят нормативными актами на следующей неделе.

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Новосибирцы получат доступ к цифровому рублю с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России стартует новый этап внедрения третьей формы национальной валюты — цифрового рубля. Он станет доступен для клиентов 21 крупнейшего банка, в том числе новосибирскихКак напомнил в беседе с ТАСС сенатор Артем Шейкин, речь идет именно о начале поэтапного процесса, а не о мгновенном переходе всей страны на новую валюту. Такой подход, по его словам, необходим для плавной адаптации инфраструктуры и позволяет людям постепенно привыкнуть к новым возможностям.

Цифровой рубль — это не замена наличным или безналичным деньгам, а дополнительный инструмент, эмитентом которого выступает Центральный банк. По сути, это цифровой код, записи о котором хранятся не на счетах в коммерческих банках, а на специальной платформе регулятора. Однако доступ к своему цифровому кошельку пользователи получат через привычные мобильные приложения своих банков.

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