Театр «Старый дом» в Новосибирске возглавил Юрий Яшкин

Министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков представил коллективу театра «Старый дом» нового директора. На эту должность с 3 июля назначен Юрий Яшкин (На базовом фото справа.- Ред.).

В целом, у него 18 лет трудового стажа, 9 из которых отданы государственной службе в сфере культуры. С 2022 по 2024 год Яшкин возглавлял отдел профессионального искусства и культурного наследия в региональном министерстве культуры, а последние два года работал заместителем директора по развитию театра «Глобус».

Как пояснил Зимняков, в ведении Яшкина находились ключевые вопросы реализации государственной культурной политики: развитие профессионального искусства и музейного дела, укрепление международных и межрегиональных связей.

— Уверен, что под руководством Юрия Анатольевича традиции театра будут приумножены. Желаю вам интересной работы, ярких проектов и новых постановок, — отметил Юрий Зимняков, представляя нового руководителя.

Юрий Яшкин пообещал сохранить традиции театра, а также заявил, что «открыт для любых инициатив и вопросов».

Напомним, предыдущий директор театра «Старый дом» Татьяна Ильина покинула свой пост по собственному желанию в середине июня. В 1997 году она окончила теоретико-композиторский факультет, в 2002 году — аспирантуру Новосибирской государственной консерватории. Работала в Новосибирском краеведческом музее и Новосибирской филармонии, а затем 16 лет возглавляла отдел развития Новосибирского музыкального театра. В 2023 году возглавила театр «Старый дом».

Новосибирский драматический театр «Старый дом» создан в 1933 году. Считается одним из ведущих театров Сибири. За последние пять сезонов он принял участие более чем в 30 крупных фестивалях по всему миру. Более десяти лет спектакли театра ежегодно отмечаются Национальной премией «Золотая Маска», а премьеры регулярно становятся лидерами рейтингов Forbes, «Афиши» и «Сноба».

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска оказался в два раза выше инфляции.