Особый режим заправки спецтехники топливом ввели в Новосибирской области

Региональный оперативный штаб, возглавляемый Владимиром Знатковым, первым заместителем председателя Правительства Новосибирской области, утвердил дополнительные меры для стабилизации поставок топлива для служб жизнеобеспечения и жителей региона.

По решению штаба на заправочных станциях сети «Газпромнефть» с 3 до 5 утра ежедневно будут выделены временные интервалы для заправки машин коммунальных служб, экстренных служб, скорой помощи и сельскохозяйственной техники. Это направлено на предотвращение возможных аварийных ситуаций и оптимизацию процесса заправки, что поможет сократить очереди для других водителей.

Заместитель губернатора Новосибирской области Олег Клемешов сообщил, что по указанию губернатора Андрея Травникова созданный оперативный штаб занимается контролем за топливообеспечением региона. Работа штаба ведется практически круглосуточно, и его сотрудники следят за всеми аспектами топливного рынка — от поставок до реализации топлива.

— Сегодня мы действительно наблюдаем сокращение работающих заправок, соответственно — ажиотажный спрос и очереди. Поэтому одним из решений сегодняшнего заседания штаба было организовать заправку всех коммунальных и специальных служб с 3 до 5 утра на всех автозаправочных станциях сети «Газпромнефть». Просим отнестись с пониманием, ведь это необходимо для жизнеобеспечения города и всей Новосибирской области. Также, поскольку скорые помощи работают в круглосуточном режиме, просим автовладельцев пропускать машины скорой помощи вне очереди, — подчеркнул Олег Клемешов.

Профильные ведомства ежедневно следят за соблюдением графика поставок бензина в регион.

Ранее редакция сообщала о том, что очереди на АЗС привели к сбоям в графике вывоза мусора в Новосибирске.