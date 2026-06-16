На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Сергей Мурашкин, который возглавлял новосибирское ООО «Катод» с 2019 года, покинул свой пост. По данным сервиса Контур.Фокус, с 15 июня 2026 года эту должность занял Андрей Гугучкин. Ранее, с 2017 по 2021 год, он руководил заводом «Экран» (АО «Экран-Оптические Системы»).

ООО «Катод» — производственное подразделение новосибирского завода «Катод». Завод работает в городе с 1994 года. Компания «Катод» была основана в 2011 году, специализирующаяся на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Её единственный учредитель — Владимир Локтионов.

По данным Контур.Фокус, в 2021 году выручка компании составила 2,9 млрд рублей (-9%), чистая прибыль — 799 миллионов рублей (1,2 млрд). С 2022 года данные о финансовой деятельности компании в открытом доступе не публикуются.

Локтионов также является собственником ООО Холдинг «Катод» и АО «Катод».

Ранее редакция сообщала о том, что «Катод» обеспечил новосибирских бойцов приборами ночного видения.