Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

В рамках партнерства с конкурсом «Сибирь.ПРО» автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы» учредила премию «ДиалогПРО». Эта инициатива направлена на оценку качества ведения официальных страниц региональными и муниципальными СМИ в социальных сетях.

«Диалог Регионы» выступает в качестве всероссийского центра экспертизы по интернет-коммуникациям и цифровым проектам, координируя работу Центров управления регионами (ЦУР) по всей стране.

Премия вручается за выдающиеся успехи в ведении официальных аккаунтов в социальных сетях региональными и муниципальными СМИ. К претендентам предъявляются высокие требования по информационной открытости, эффективности коммуникации и оперативности ответов на общественные запросы.

Оценка работ участников будет проводиться экспертной комиссией, в которую войдут руководители ЦУР Сибирского федерального округа. Основные критерии включают: численность подписчиков, охват аудитории, степень ее вовлеченности, качество публикуемого контента, применение современных цифровых инструментов и профессиональную оценку материалов.

Особое внимание при экспертной оценке будет уделено соответствию публикаций приоритетным темам конкурса «Сибирь.ПРО» 2026 года: поддержание межнационального согласия, укрепление традиционных ценностей, освещение значимых проектов в области экономики, социального развития и патриотического воспитания.

Кирилл Истомин, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», отметил, что «Конкурс «Сибирь.ПРО» предоставляет уникальную возможность не только поддержать развитие профессиональной журналистики в Сибири, но и повысить качество и общественную значимость медиаконтента. В рамках номинации «ДиалогПРО» будет проанализирована работа региональных СМИ и их присутствие в соцсетях. Ключевыми становятся не только скорость, но и профессионализм – точность фактов, ясность изложения и ответственность за информационную повестку. Конкурс помогает выявить тех, кто формирует высокие стандарты, чей опыт станет ориентиром для всей Сибири.

По итогам конкурса будет определен один победитель, который получит сертификат на участие в федеральной образовательной программе «Мастерская новых медиа» (г. Москва) — ключевом проекте по развитию медиакомпетенций.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму в личном кабинете участника на официальном сайте проекта sibirpro.ru, указав статистические данные медиа-пабликов. Регистрация открыта до 31 июля 2026 года включительно.

18+