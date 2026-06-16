Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

Дата:

К претендентам предъявляются высокие требования по информационной открытости, эффективности коммуникации и оперативности ответов на общественные запросы

В рамках партнерства с конкурсом «Сибирь.ПРО» автономная некоммерческая организация «Диалог Регионы» учредила премию «ДиалогПРО». Эта инициатива направлена на оценку качества ведения официальных страниц региональными и муниципальными СМИ в социальных сетях.

«Диалог Регионы» выступает в качестве всероссийского центра экспертизы по интернет-коммуникациям и цифровым проектам, координируя работу Центров управления регионами (ЦУР) по всей стране.

Премия вручается за выдающиеся успехи в ведении официальных аккаунтов в социальных сетях региональными и муниципальными СМИ. К претендентам предъявляются высокие требования по информационной открытости, эффективности коммуникации и оперативности ответов на общественные запросы.

Оценка работ участников будет проводиться экспертной комиссией, в которую войдут руководители ЦУР Сибирского федерального округа. Основные критерии включают: численность подписчиков, охват аудитории, степень ее вовлеченности, качество публикуемого контента, применение современных цифровых инструментов и профессиональную оценку материалов.

Особое внимание при экспертной оценке будет уделено соответствию публикаций приоритетным темам конкурса «Сибирь.ПРО» 2026 года: поддержание межнационального согласия, укрепление традиционных ценностей, освещение значимых проектов в области экономики, социального развития и патриотического воспитания.

Кирилл Истомин, первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы», отметил, что «Конкурс «Сибирь.ПРО» предоставляет уникальную возможность не только поддержать развитие профессиональной журналистики в Сибири, но и повысить качество и общественную значимость медиаконтента. В рамках номинации «ДиалогПРО» будет проанализирована работа региональных СМИ и их присутствие в соцсетях. Ключевыми становятся не только скорость, но и профессионализм – точность фактов, ясность изложения и ответственность за информационную повестку. Конкурс помогает выявить тех, кто формирует высокие стандарты, чей опыт станет ориентиром для всей Сибири.

По итогам конкурса будет определен один победитель, который получит сертификат на участие в федеральной образовательной программе «Мастерская новых медиа» (г. Москва) — ключевом проекте по развитию медиакомпетенций.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму в личном кабинете участника на официальном сайте проекта sibirpro.ru, указав статистические данные медиа-пабликов. Регистрация открыта до 31 июля 2026 года включительно.

18+

Фото предоставлено ИК МАСС

Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов

466
0
0
Предыдущая статья
Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа
Следующая статья
На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Автор: Артем Рязанов

Сергей Мурашкин, который возглавлял новосибирское ООО «Катод» с 2019 года, покинул свой пост. По данным сервиса Контур.Фокус, с 15 июня 2026 года эту должность занял Андрей Гугучкин. Ранее, с 2017 по 2021 год, он руководил заводом «Экран» (АО «Экран-Оптические Системы»).

ООО «Катод» — производственное подразделение новосибирского завода «Катод». Завод работает в городе с 1994 года. Компания «Катод» была основана в 2011 году, специализирующаяся на производстве электронных вакуумных ламп, трубок и других вакуумных приборов. Её единственный учредитель — Владимир Локтионов.

Читать полностью

Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Автор: Оксана Мочалова

Государственная Дума приняла закон, вводящий второй пакет мер по борьбе с кибермошенничеством. Документ, который уже называют «Антифрод 2.0», перераспределяет ответственность между банками и операторами связи, а также устанавливает новые правила для пользователей финансовых услуг.

Одним из главных нововведений, установленных документом, является норма об обязательной компенсации клиентам средств, украденных в результате взлома онлайн-банка через вредоносные программы. Если раньше доказать, что деньги похищены не по вине клиента, было сложно, то теперь банки несут прямую материальную ответственность за такие случаи.

Читать полностью

Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Автор: Юлия Данилова

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов депутатов Государственной думы девятого созыва. Дата голосования — 20 сентября 2026 года.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Читать полностью

Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Автор: Артем Рязанов

Глава Новосибирска Максим Кудрявцев дал распоряжение главам районов привести в порядок все остановки общественного транспорта к празднованию Дня города. До этого события остаётся всего десять дней.

— Коллеги, главы, прошу обратить внимание на состояние остановочных павильонов. После весеннего периода я ставил задачу привести их в нормативное состояние. Сам езжу по городу — к большому сожалению, не везде это удалось. Попрошу ещё раз отмыть все остановочные павильоны. Срок — до Дня города, — заметил мэр во время еженедельного совещания.

Читать полностью

Квартира-общежитие: почему взлом «Госуслуг» превратил жильё россиянки в адрес для 57 незнакомцев

Никого из них она в жизни не видела. Все они оказались прописанными через её личный кабинет на портале «Госуслуг», который был взломан удалённо — предположительно из Ингушетии. Женщина меняла пароли, блокировала доступ и даже сменила паспорт, но количество «жильцов» продолжало расти. Коммунальные службы выставили ей счёт на 50 тысяч рублей. Часть фиктивно зарегистрированных уже обратилась в уральское отделение Пенсионного фонда, чтобы оформить пособия на 85 детей. Полиция сначала отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку не смогла установить личности «прописанных» и оценить материальный ущерб. Лишь после вмешательства депутата Госдумы Александра Сидякина, направившего запрос в Следственный комитет, было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Однако сама пострадавшая до сих пор не может выселить незваных «гостей».

Этот случай — не единичный курьёз, а симптом системной проблемы, которая бьёт по самым уязвимым гражданам и обнажает глубокие изъяны в цифровой инфраструктуре государства.

Читать полностью

Новосибирские фермеры потребовали моральную компенсацию за изъятый скот

Автор: Юлия Данилова

В Центральный районный суд Новосибирска поступил коллективный иск фермеров, проживающих в населенных пунктах, в которых в январе - марте 2026 года был установлен карантин с включением населенных пунктов в зоны эпизоотического очага заразной, опасной болезни животных, и проведено изъятие животных. Ответчиками выступают губернатор Андрей Травников и правительство Новосибирской области. В качестве заинтересованного лица — управление ветеринарии региона. Документ выложил в своем телеграм-канале активист Роман Малоземов.

Истцы считают, что распоряжения о карантине и об изъятии животных были изданы в нарушение ветеринарного законодательства РФ, а меры, указанные в них, неправомерны.

Читать полностью
Актуальный разговор

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

Все материалы
Про здоровье
Про Новосибирск
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Бизнес Отставки и назначения Промышленность

На новосибирском заводе «Катод» сменился руководитель

Власть

Цифровой диалог регионов: премию «ДиалогПРО» получит лучшее СМИ

Бизнес Технологии

Новосибирский застройщик принял на работу робота-консьержа

Бизнес Власть Общество

Операторов связи обязали компенсировать потери от мошеннических звонков

Власть

Владимир Путин назначил дату выборов в Госдуму девятого созыва

Власть Город Общество

Мэр Новосибирска поручил очистить все остановки общественного транспорта

Общество

Новосибирская область попала в пятерку лучших регионов для переселения соотечественников

Общество

«Это уже уровень C1»: задания в ЕГЭ по английскому в Новосибирске оказались сложнее пробников

Телекоммуникации

Улучшенный мобильный интернет стал доступнее в Каргате

Бизнес

Новосибирский представитель инвесторов «Кузины» требует включить в реестр 94,5 млн

Общество

Более четырех тысяч новосибирцев решили отдохнуть на водоемах города в выходные

Право&Порядок

В Новосибирске 82 мигрантам запретили въезд в Россию

Бизнес Экономика

Новосибирские производители нарастили поставки веганских продуктов за рубеж

Бизнес Общество

Правую сторону Димитровского моста сдадут к 15 июля

Бизнес Власть

Новосибирские фермеры потребовали моральную компенсацию за изъятый скот

Финансы

Сибирские инвесторы предпочитают надёжные стратегии

Бизнес Право&Порядок

Организаторов подпольных казино будут судить в Новосибирске

Актуальный разговор Общество Финансы

Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Власть Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Россияне ежегодно оставляют государству сотни тысяч рублей налоговых вычетов

Бизнес Прямым текстом

Наталья Дрыгант: Самой действенной мерой поддержки подрядчиков стало бы снижение налогов

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.

Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.
    Я согласен (согласна)

    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:

      [yandex_captcha yandex_captcha-816]
      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности