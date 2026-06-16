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Бизнес Власть Общество

Депутаты предложили приостановить деятельность операторов самокатов в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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Речь идет о работе парковок, которые еще не согласованы. Также депутаты потребовали проверить парк кикшеринговых компаний

В мэрии Новосибирска признали, что операторы кикшеринга в полной мере не соблюдают вступившие в силу в апреле требования, регулирующие деятельность рынка самокатов. Об этом сообщил начальник департамента дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Александр Стефанов, отвечая на вопрос председателя транспортного комитета регионального парламента Валерия Ильенко.

Депутат Елена Тырина отметила, что на конец мая в муниципалитет были поданы 5305 заявок заявок на оформление парковок, а оформлены всего 348 штук. Они официально внесены в схему, опубликованную на сайте города.

— Мы видим, что парковок в городе гораздо больше, — подчеркнула она.

Тырина также поинтересовалась, сколько операторы самокатов заплатили в бюджет города, напомнив, что уже прошли два месяца из восьми, в течении которых длится кикшеринговый сезон в Новосибирске.

— Согласно принятому вами порядку, предприниматели обязаны в течение десяти дней с момента согласования схемы оплатить заявленное количество самокатов, — напомнила депутат.

Стефанов сообщил, что деньги за аренду муниципальной земли в бюджет города еще не поступали. Напомним, ранее речь шла о том, что город рассчитывает получить от трех операторов кикшеринга за сезон 20 млн рублей. Речь шла о 2500 самокатах. За каждое средство индивидуальной мобильности оператор должен платить 200 рублей в месяц.

Валерий Ильенко обратил внимание коллег еще на одну важную нестыковку.

— Судя по данным, которые указаны в соглашении, в нем фигурируют 1 800 самокатов, с которых город рассчитывает получать оплату. Сегодня мы знаем о том, что в Новосибирске работают 5 600 СИМ. Начальник ГИБДД нам озвучил цифру в 16 000 самокатов и отметил, что в прошлом году в городе работали 8 000 мобильной техники. На мой взгляд, нужно разбираться, сколько всего самокатов сегодня работают в городе, так как от этого зависит поступление средств в бюджет. Цифры сильно разнятся, — предупредил Ильенко.

В итоге Елена Тырина выступила с предложением приостановить деятельность специализированных операторов на тех территориях, где парковки не согласованы и не включены в официальные схемы.

— Их деятельность нужно приостановить до согласования и до внесения денег в бюджет города. Иначе получается, что уже за два месяца бюджет города не получил денежные средства за пользование инфраструктурой. При этом в том числе в созданном вами чате мы постоянно видим информацию о многократно повторяющихся нарушениях: парковки для газонов, на автомобильных парковках, на придомовых территориях, которые мешают жителям нашего города, — заявила Тырина.

Она подчеркнула, что региональный парламент не видит контроля за реализацией постановления и порядком размещения СИМ ни со стороны мэрии, ни со стороны горсовета.

— В рамках 99-ОЗ об административных правонарушениях у должностных лиц администрации и у административных комиссий есть права для применения штрафных санкций к юридическим лицам – специализированным операторам в части контроля за парковками. К сожалению, на сегодняшний день у нас нет фактов, подтверждающих, что какой-либо штраф в отношении какого-либо специализированного оператора был вынесен и оплачен. То есть у нас нет претензий? — констатировала Елена Тырина.

В итоге Александр Стефанов сообщил, что услышал замечания депутатов и о том, что постановление, регламентирующее деятельность рынка самокатов в городе, будет корректировано в конце июня. При корректировках будут учтены замечания областных парламентариев.

Ранее редакция сообщала о том, что нарушения в размещении электросамокатов в Новосибирске депутаты нашли уже в апреле. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : штраф Парковки депутаты Аренда самокатов

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