Более 100 трамваев ежедневно не хватает Новосибирску

В Новосибирске не хватает трамваев. Несмотря на заметное обновление, общее количество исправных вагонов продолжает снижаться из-за высокого износа подвижного состава.

Начальник управления организации пассажирских перевозок Михаил Никулин во время прямого эфира программы «Новосибирские новости. Диалог» признал, что даже переданные Москвой вагоны массово выходят из строя. При этом программа модернизации с белорусскими коллегами идёт медленнее планов.

— Трамвайный парк обновляется, это заметно, но, к сожалению, динамика всё равно отрицательная. Общее количество вагонов, пригодных к эксплуатации, снижается постепенно. Новосибирску, чтобы по существующей трамвайной сети достойно эксплуатировать с нужными горожанам интервалами, нужно порядка 200 вагонов выпускать на линию. Мы же сегодня выпускаем 90 вагонов в день, — заявил Никулин.

Он добавил, что в 2025 году модернизировали только девять вагонов, а лимиты на текущий год пока не определены.

В то же время город готовится к тестированию нового подвижного состава. До конца осени производитель «Трансмаш Холдинг» поставит в Новосибирск сочленённый двухвагонный трамвай полностью низкопольный. Технику обещают протестировать в реальных зимних условиях — при снегопадах и низких температурах.

— Мы сами просим, чтобы не раньше, а к осени, к концу даже осени поставить на опытную тестовую эксплуатацию сочленённый большой трамвайный вагон, полностью низкопольный. Нам это очень интересно. <…> Мы настаиваем, чтобы это было в условиях наших снегопадов, работы снегоочистительной техники, зимних температур, — рассказал Никулин.

Если испытания пройдут успешно, город сможет определиться с требованиями к инфраструктуре для эксплуатации такого транспорта.

Ранее редакция сообщала, что самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске.