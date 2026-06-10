Мэрия Новосибирска утвердила три проекта КРТ с инфраструктурой

Мэрия Новосибирска утвердила три проекта комплексного развития территорий (КРТ) по инициативе собственников земли. Они будут реализованы на улицах Стартовой и Станиславского в Ленинском районе, а также на ул. Охотской в Заельцовском районе. Все работы профинансируют за счет внебюджетных источников.

В результате капитального ремонта двух зданий на проспекте Карла Маркса, 10/4 и на улице Блюхера, 12 появится 200 мест в школах — там откроются филиалы лицея № 136 и гимназии № 14. Также построят корпус школы № 40 на улице Крашенинникова, 6 на 149 мест.

Отдельный механизм применят при строительстве школы на 1 100 мест на Большевистской в Октябрьском районе. Как отметили в мэрии, бюджетных средств на проект нет, и одному застройщику с ним не справиться. Поэтому город объединил усилия нескольких девелоперов: один строит, остальные финансируют.

Также в рамках КРТ обустроят остановки общественного транспорта (включая трамвай) и благоустроят берег озера Жемчужина Сибири в Заельцовском районе. Здесь появятся детские площадки, зоны отдыха и причал.