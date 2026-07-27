На восстановление участка ливневки в Новосибирске потратят 9,3 миллиона рублей

В Новосибирске объявлена закупка на восстановление ливневой канализации на участке от улицы Зыряновской, 53 в Октябрьском районе до улицы Серебренниковской, 2б в Центральном районе. Начальная цена контракта составляет 9 315 283 рубля.

Закупка размещена на официальном портале госзакупок 20 июля, заявки принимаются до 28 июля. Заказчиком выступает муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (МКУ «УЗТиИС»). Основанием для проведения работ стало постановление мэрии № 3283 от 30 марта 2026 года о введении режима повышенной готовности на территории города.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит выполнить два вида работ: сначала провести инженерные изыскания и разработать рабочую документацию, затем — строительно-монтажные работы. Проект включает два участка. На Зыряновской необходимо проложить стальную трубу диаметром 530 мм открытым способом и устроить водоотводные лотки под трамвайными путями протяженностью 69 метров. На Серебренниковской работы будут проводиться закрытым способом: здесь предстоит проложить полиэтиленовую трубу диаметром 800 мм и стальной футляр, а также смонтировать монолитную камеру с четырьмя дождеприемными решетками.

При разработке документации подрядчик обязан минимизировать снос строений и зеленых насаждений, а также определить размер убытков в случае вынужденной вырубки. После завершения работ необходимо восстановить асфальтобетонное покрытие и газоны. В техническом задании отмечено, что при выборе материалов в первую очередь должна применяться продукция отечественного производства.

Гарантийный срок на выполненные работы составит пять лет. На проведение всех работ подрядчику отводится 90 календарных дней с момента заключения контракта.

Ранее редакция рассказывала, что в феврале текущего года мэр Новосибирска поручил дорожному департаменту и МКУ «УЗТиИС» обновить схему ливневой канализации города.