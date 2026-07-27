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Банк Уралсиб удвоил объем ипотечного кредитования по итогам июня

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Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю – до 21,7 млрд рублей

Банк УралсибБанк Уралсиб увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в 2 раза по сравнению с маем – до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю – до 21,7 млрд рублей.

«Активный рост объемов ипотеки в Уралсибе обусловлен стабильным интересом клиентов к рыночным программам банка, востребованностью программ «Сверхлимит» и «Комбоипотека» (сочетающих в себе льготную и рыночную программы – если лимита кредитования по «Семейной ипотеке» не хватает на покупку) – с долей 40% в общем объеме выдач по итогам июня, а также растущим спросом на программы рефинансирования ипотеки других банков, – отмечает руководитель Дирекции развития ипотечного кредитования Банка Уралсиб Екатерина Жженова. – В ответ на запросы клиентов мы в июле также запустили новую программу «Рефинансирование. Комбоипотека», позволяющую рефинансировать на программу «Комбоипотека» ипотечный кредит стороннего банка, выданный как комбокредит или как рыночный».

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Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : банки Банк Уралсиб

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Банк Уралсиб – лидер рейтинга лучших кредитов наличными

Банк Уралсиб занял 1-е место в рейтинге лучших кредитов наличными в июле – исследование подготовил портал Выберу.ру. Эксперты рассмотрели продукты российских банков из Топ-50 по размерам кредитных портфелей (на 01.06.2026 года) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования аналитики портала изучили ключевые критерии продуктов, в первую очередь, обратив внимание на ставки и их диапазон, максимальную сумму и срок кредитования, полную стоимость кредита, а также размер ежемесячных платежей. Кроме того, учитывались наличие и условия опции для снижения ставки, включая платную, возврат процентов, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов, возможность дистанционного оформления и погашения кредита и ряд других параметров.

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Каждый третий заемщик избегает банкротства через финансовое урегулирование

Финансовые трудности заемщиков зачастую удается преодолеть благодаря программам урегулирования долгов. Согласно статистике ВТБ, треть граждан, изначально выражающих намерение инициировать процедуру банкротства при общении с сотрудниками банка, в конечном итоге прибегают к реструктуризации кредитов или иным формам финансовой поддержки.

Евгений Новиков, руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ, поясняет, что главный мотив, побуждающий людей к подаче заявления о банкротстве, заключается в желании мгновенно разрешить свои денежные проблемы. Однако они часто не принимают во внимание негативные долгосрочные последствия. В то же время, программы реструктуризации долгов, кредитные каникулы и прочие виды поддержки могут оказаться более действенными, способствуя сохранению финансовой стабильности.

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Расчётно-кассовое обслуживание в ПСБ: гид по тарифам для предпринимателей

Расчётно-кассовое обслуживание (РКО) предоставляет предпринимателям обширные перспективы, начиная от оперативного проведения финансовых операций с партнёрами и заканчивая своевременной выдачей зарплаты персоналу, способствует рациональному управлению денежными потоками и решает множество других актуальных задач. Грамотно выбранное РКО способно полностью удовлетворить ключевые запросы бизнеса, а также заложить прочную основу для его последующего роста и масштабирования.

Эксперты предлагают обзор трёх наиболее привлекательных предложений в сфере банковских услуг для корпоративных клиентов, созданный в сотрудничестве с ПСБ.

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Эксперты отмечают снижение рынка неипотеки

ВТБ и экосистема недвижимости М2 провели анализ рынка купли-продажи жилья в первом полугодии 2026 года, охватывающий как сделки с использованием ипотечных средств, так и операции, финансируемые за счет собственных накоплений. Согласно полученным данным*, доля ипотечных сделок в сегменте многоквартирного жилья увеличилась на 10 процентных пунктов по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, достигнув 43%. Соответственно, доля покупок с применением собственных средств сократилась до 57%.

В течение первых шести месяцев 2026 года россияне совершили приблизительно 600 тысяч сделок по приобретению квартир без привлечения кредитных средств, что на 10% меньше, чем за первое полугодие предыдущего года. В то же время на рынке ипотечного кредитования наблюдался значительный рост: количество выданных кредитов увеличилось на 60% и превысило 478 тысяч.

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Сибиряки всё чаще используют сервис оплаты частями — за неделю объём таких покупок вырос на 15%

Буквально за неделю сумма таких покупок выросла на 15%, приводят данные аналитики Сибирского банка Сбера.

Сервисы BNPL позволяют разделить стоимость покупки на несколько платежей и оплачивать её постепенно, а не единовременно. При оформлении покупки клиент оплачивает 25% стоимости сразу, а оставшаяся сумма списывается равными платежами один раз в две недели. Такой способ оплаты доступен как в интернет-магазинах партнёров, так и в офлайн-точках — достаточно выбрать соответствующий способ оплаты при оформлении заказа или нажать кнопку «Оплатить частями» на платёжном терминале. В Сибири такая функция подключена уже к более чем 30 тыс. терминалов.

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Уралсиб запустил сервис подбора маршрута международного платежа в интернет-банке для бизнеса

Для оформления заявки – в разделе ВЭД необходимо заполнить направление, страну, сумму и валюту, после чего по кнопке «Рассчитать платеж» можно увидеть предварительный расчет стоимости. В этой же форме можно узнать подробнее о доступных маршрутах, а также направить инвойс и получить точный расчет. Заявка будет обработана банком в течение 30 минут. Статус заявки можно отследить на вкладке «Заявки» в разделе «ВЭД-Решение».

Сервис поможет предпринимателям, финансовым директорам и менеджерам ВЭД заранее оценить расходы, сравнить варианты и выбрать оптимальный маршрут платежа.

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