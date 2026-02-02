Схему ливневой канализации обновят в Новосибирске

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил дорожному департаменту и МКУ «УЗТиИС» обновить схему ливневой канализации города.

По его словам, это необходимо для наведения порядка в системе отвода дождевой и талой воды. Нужно связать строительство новых сетей с генеральным планом города и программами развития территорий. Новая схема позволит участвовать в федеральных программах и привлекать инвесторов.

Мэр города на своей странице во «ВКонтакте» сообщил, что работа по обновлению схемы уже началась. Создана электронная модель сетей, собраны данные о местах подтоплений и обращениях жителей за последние пять лет. Это позволило определить приоритетные участки для строительства на 2026–2028 годы. Сейчас разрабатываются проекты водоотведения для Плющихинского жилмассива и улицы Петухова.

Напомним, в этом году из-за аномальных снегопадов в Новосибирске ожидают сильный паводок. Готовится к нему в городе уже начали. С улиц активно вывозят снег, чтобы снизить вероятность подтопления территорий.

Ранее редакция сообщала о том, что мэрия Новосибирска купит технику для промывки ливневок.