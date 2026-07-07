Народные дружинники вышли на дежурство на АЗС в Новосибирске

Напряжённая обстановка сложилась на автозаправочных станциях Новосибирской области. В связи с дефицитом топлива часть АЗС приостановила работу, а на действующих станциях образовались значительные очереди.

Правонарушения участились на фоне дефицита: зафиксированы случаи мошенничества, включая продажу «мест в очереди» и распространение фальшивых талонов. Об этом сообщил министр региональной политики области Роман Бурдин.

По его словам, для обеспечения порядка к контролю за ситуацией в регионе были привлечены народные дружинники. Они будут дежурить на автозаправках, следить за соблюдением общественного порядка, оперативно передавать информацию о нарушениях в правоохранительные органы, помогать в стабилизации ситуации.

— Если вы увидели подозрительные объявления или стали свидетелем мошенничества, нарушения общественного порядка на заправке — не молчите. Сообщите в полицию по телефонам 102 или 112. Так мы быстрее наведем порядок, стабилизируем ситуацию и вернем ее в привычное русло, — пишет Бурдин.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина.