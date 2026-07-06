Режим повышенной готовности из-за топливного кризиса: в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина

В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Объявление об этом решении региональных властей было сделано поздним вечером 6 июля.

Губернатор Новосибирской области провёл заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. После этого заседания объявили о введении особого режима.

— В связи со складывающейся обстановкой принято решение о введении на территории Новосибирской области режима повышенной готовности. Изменены параметры отпуска нефтепродуктов на одну транзакцию на АЗС: 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Режим приоритетной заправки для экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть» сохраняется, — говорится в тексте, опубликованном в канале «Новосибирская область. Официально» в мессенджере MAX, где размещаются официальные сообщения пресс-службы губернатора и регионального правительства.

Напомним, с 24 июня в Новосибирской области действовали следующие лимиты:

— на АЗС на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива;

— на остальных АЗС региона — до 40 литров бензина и 80 литров дизеля.

Некоторые сети АЗС рассматривают эти указания именно как рекомендации и допускают пересмотр лимитов (уменьшают или увеличивают) в зависимости от своей ситуации.

Режим повышенной готовности — это особый порядок работы государственных органов, организаций и экстренных служб, который вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Его главная задача — предотвратить ЧС или минимизировать её последствия. В этом режиме усиливается мониторинг обстановки, экстренные службы переводятся в состояние повышенной готовности, а для граждан и организаций могут вводиться временные ограничения. Решение о введении режима принимают региональные власти. Закон, позволяющий это делать, действует с 1994 года. Широкое применение режима повышенной готовности началось в пандемию коронавируса.

Ранее редакция рассказывала, что происходит на новосибирских АЗС в условиях топливного кризиса, и как обстоят дела на заправках Горного Алтая, куда сейчас многие планируют ехать.