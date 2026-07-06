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Общество

Режим повышенной готовности из-за топливного кризиса: в Новосибирской области уменьшен лимит одной заправки до 30 литров бензина

Автор: Мария Гарифуллина

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Официальные сообщения об этом были опубликованы поздним вечером

В Новосибирской области объявлен режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. Объявление об этом решении региональных властей было сделано поздним вечером 6 июля.

Губернатор Новосибирской области провёл заседание региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. После этого заседания объявили о введении особого режима.

— В связи со складывающейся обстановкой принято решение о введении на территории Новосибирской области режима повышенной готовности. Изменены параметры отпуска нефтепродуктов на одну транзакцию на АЗС: 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. Режим приоритетной заправки для экстренных, коммунальных служб и общественного транспорта на АЗС сети «Газпромнефть» сохраняется, — говорится в тексте, опубликованном в канале «Новосибирская область. Официально» в мессенджере MAX, где размещаются официальные сообщения пресс-службы губернатора и регионального правительства.

 

Напомним, с 24 июня в Новосибирской области действовали следующие лимиты:

— на АЗС на трассах — до 40 литров бензина и до 200 литров дизельного топлива;

— на остальных АЗС региона — до 40 литров бензина и 80 литров дизеля.

Некоторые сети АЗС рассматривают эти указания именно как рекомендации и допускают пересмотр лимитов (уменьшают или увеличивают) в зависимости от своей ситуации.

Режим повышенной готовности — это особый порядок работы государственных органов, организаций и экстренных служб, который вводится при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации. Его главная задача — предотвратить ЧС или минимизировать её последствия. В этом режиме усиливается мониторинг обстановки, экстренные службы переводятся в состояние повышенной готовности, а для граждан и организаций могут вводиться временные ограничения. Решение о введении режима принимают региональные власти. Закон, позволяющий это делать, действует с 1994 года. Широкое применение режима повышенной готовности началось в пандемию коронавируса.

Ранее редакция рассказывала, что происходит на новосибирских АЗС в условиях топливного кризиса, и как обстоят дела на заправках Горного Алтая, куда сейчас многие планируют ехать.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : топливный кризис топливные ограничения новосибирские АЗС бензин

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В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

В Новосибирской области впервые объявили беспилотную опасность

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области 6 июля впервые была объявлена беспилотная опасность. Жителям Новосибирска поздним вечером начали приходить соответствующие сообщения от регионального главка МЧС.

— Беспилотная опасность! На территории Новосибирской области в 21:45 06.07.2026. По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами! Не подходите к окнам! Если вы находитесь на улице или в автотранспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место, — таким был текст сообщения.

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Беспилотники сбили над Омской областью

Автор: Юлия Данилова

Сегодня в 16.40 губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своих каналах в соцсетях о беспилотной опасности в регионе.  В 18.15 глава региона заявил, что силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА.

— Последствия атаки уточняются. Следите за информацией. Доверяйте только проверенным источникам, —  предупредил Хоценко.

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Выдачу виз на Кипр возобновили в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

С 6 июля жители Новосибирска и области снова могут подавать документы на получение кипрской визы. Прием заявлений возобновился после того, как посольство Республики Кипр заключило новое соглашение с оператором визовых центров.

Напомним, что для въезда на Кипр гражданам России требуется либо национальная виза этой страны, либо действующая шенгенская виза. Новосибирск вошел в сеть визовых центров этой страны в конце 2025 года — новые пункты приема документов начали работать по всей России с 15 декабря. Тогда, наряду с сибирской столицей, центры открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге. Однако в середине июня 2026 года их работа была приостановлена в связи с истечением срока действия договора между дипломатическим ведомством и компанией-оператором.

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Самое опасное место для купания в Новосибирске назвали в МЧС

Автор: Артем Рязанов

Котлован на Юго-Западном жилмассиве в Ленинском районе Новосибирска снова стал самым опасным местом для отдыха у воды. За текущий купальный сезон там утонули уже двое человек.

По данным ГУ МЧС по Новосибирской области, в прошлом купальном сезоне в этом котловане утонули три человека, включая двух подростков. В МЧС отмечают, что обычно трагедии на воде происходят в разных местах, но котлован на Юго-Западном стал исключением: несчастные случаи там повторяются.

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Новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц

43% студентов планируют летом работать и «копить на мечту», 17% — планируют путешествовать, а остальные просто отдыхать и наслаждаться жизнью. О этом сообщил институт менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ, опросив студентов. Как отмечает директор института Ирина Гронская, в Новосибирске на лето открыто множество вакансий, не требующих опыта работы.

— В летний сезон работодатели охотно берут учащихся вузов и колледжей на гибкий график, проекты с ежедневными выплатами или краткосрочные контракты, — комментирует эксперт.

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Прямой рейс на Мальдивы стартует из Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Авиакомпания S7 Airlines анонсировала запуск нового международного направления: с 30 октября 2026 года стартуют рейсы из Новосибирска в Мале (столицу Мальдивской Республики).

Компания планирует выполнять полеты дважды в неделю на воздушных судах Airbus A320. Маршрут предусматривает техническую посадку для дозаправки в аэропорту Джайпура (Индия) без высадки пассажиров. Общая продолжительность перелёта составит порядка 10 часов 30 минут.

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