Новосибирские врачи осваивают операции на плоде в утробе матери

В областном перинатальном центре Новосибирска начали активно внедрять фетальную хирургию — операции, которые проводятся плоду еще до его рождения, прямо в утробе матери. Технология позволяет корректировать тяжелые врожденные пороки развития (в первую очередь — сердца) на самых ранних сроках и повышает шансы ребенка на выживание и здоровую жизнь после появления на свет. Об этом на пресс-конференции сообщила заведующая областным перинатальным центром Алла Дробинская.

На данный момент центр ежегодно выполняет порядка 10–15 процедур внутриутробного переливания крови при гемолитической болезни плода (резус-конфликт) и около 10 высокотехнологичных фетальных операций по федеральным квотам. Для развития этого направления врач-акушер-гинеколог центра направлен на стажировку в федеральный центр имени Кулакова в Москву.

— Обучение даст хороший толчок развитию данной технологии в области. Пока это единичные случаи, но мы планируем наращивать их количество, — сообщила она.

Параллельно в регионе ведется системная работа по снижению числа абортов. В женских консультациях с пациентками, желающими прервать беременность, работают специально обученные психологи. Врачи используют особые речевые модули, а женщинам дают так называемую «неделю тишины» для принятия взвешенного решения. Если пациентка настаивает, ее направляют в клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции, где консультацию проводят повторно.

Результаты показывают устойчивый рост эффективности этой работы: в 2025 году удалось переубедить 21% женщин, пришедших на аборт, а в первом полугодии 2026-го — уже 30%.

— Каждая третья женщина, пришедшая с намерением сделать аборт, в итоге сохраняет беременность, — сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Анохина.

Для женщин в трудной жизненной ситуации подключаются органы социальной защиты и общественные организации. Им помогают с временным жильем, трудоустройством и вещами для малыша. После выписки из роддома информацию о социально неблагополучных семьях передают в соцзащиту для дальнейшего патронажа.

По данным регионального Минздрава, показатель младенческой смертности в регионе оказался ниже среднероссийского. Строительство нового корпуса детской больницы на базе областной клинической больницы (ОКБ) позволит усилить помощь недоношенным детям. Сейчас в отделении патологии новорожденных развернуто 48 коек, включая палаты интенсивной терапии. Выписанные дети находятся на контроле в кабинете катамнеза, где их наблюдают кардиологи, неврологи, эндокринологи и офтальмологи.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские клиники перейдут на дистанционные договоры.