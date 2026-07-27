Шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибири

Непарный шелкопряд атаковал почти 76 тысяч гектаров лесов Сибирского федерального округа. Общая площадь лесных массивов, обработанных от вредных насекомых в 2026 году, составила 69,4 тыс. га. Это на 14,8 тыс. га меньше, чем планировалось изначально (84,2 тыс. га). Площадь сократилась после контрольных обследований. Об этом сообщил начальник департамента лесного хозяйства по СФО Михаил Карнаухов на пресс-конференции.

— Зима была достаточно во многих субъектах холодная, и насекомые не везде перезимовали благополучно. В связи с чем вспышки были сокращены, и, соответственно, площади обработки стали меньше, — пояснил спикер.

Он добавил, что работы по локализации и ликвидации очагов вредителей проводились в шести регионах округа. В перечень вошли Новосибирская область, Республика Алтай, Республика Тыва, Омская область, Томская область и Алтайский край.

Главным объектом борьбы традиционно стал непарный шелкопряд, который был выявлен на площади 75,9 тысячи гектаров. Также специалисты работали с пилильщиком-ткачом звездчатым (0,4 тысячи гектаров) и рыжим сосновым пилильщиком (8,5 тысячи гектаров). В зависимости от территории применялись как биологические, так и химические препараты. Химию использовали там, где это разрешено, в остальных случаях — биопрепараты, безопасные для окружающей среды.

Сроки обработки в этом году сместились из-за погодных условий. Например, в Республике Алтай и Тыве старт работ отложили на две недели из-за снега, однако все мероприятия завершили в установленные агротехнические сроки, пока личинки находились в уязвимой стадии. Эффективность работ оказалась высокой: по биологическим препаратам она составила не менее 78% при норме 75%, а по химическим достигла 96–97% при норме 95%.

Финансирование из федерального бюджета на эти цели было доведено в полном объеме.

— Сейчас готовятся документы на 2027 год. Обследовать планируется порядка 280 тысяч гектаров, чтобы при необходимости выйти на защиту бюджетных проектировок для выделения средств на новые обработки, — рассказал Михаил Карнаухов.

Напомним, ситуация с поражением лесов непарным шелкопрядом в Новосибирской области остается одной из самых напряженных в округе. По данным регионального минприроды, на 1 ноября 2025 года очаги поражения были зафиксированы на площади 77 320 гектаров, при этом первоочередные меры борьбы требовались на 41 495 гектарах в Коченёвском и Ордынском лесничествах. Весенние обследования 2026 года подтвердили эти объемы — жизнеспособность гусениц составила 68%, что сделало обработку обязательной.

В мае 2026 года губернатор Новосибирской области ввел режим повышенной готовности на территории Коченёвского и Ордынского районов. Решение приняли, чтобы не допустить резкого увеличения численности вредителя и его масштабного распространения. Минприроды региона поручено организовать мероприятия по уничтожению шелкопряда, а главам районов — проинформировать население о принимаемых мерах. Обработка биопрепаратами началась в конце мая и должна завершиться до конца июня, пока гусеницы находятся в младших возрастах и наиболее уязвимы.

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