Новосибирские изобретатели подали более 400 заявок на патенты

Седьмое место в стране

За 11 месяцев 2025 года новосибирские заявители подали на регистрацию в Роспатент 435 изобретений — на уровне 2024-го года. Регион находится на седьмом месте по числу заявок среди всех субъектов Российской Федерации, как и за 11 месяцев 2024 года.

Новосибирские заявители также получили 387 патентов на изобретения. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Роспатенте.

— Самыми популярными направлениями у новаторов региона в 2025 году были МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ (53 заявки) и технологии измерений (36 заявок), — говорится в ответе, полученном редакцией.

По полезным моделям от новосибирских рационализаторов за 11 месяцев 2025 года поступили 154 заявки.

В 2025 году наибольшую заявительную активность проявляли юридические лица, но точная картина будет в следующем квартале, пояснили в ведомстве. Для сравнения, в 2024 году треть заявок на изобретения из региона поступила от научно-исследовательских институтов, 25% подали вузы и 20% ― физические лица.

Отчет за гранты и НИОКР

Патентный поверенный РФ №2167 Юлия Карпицкая отмечает, что в Новосибирской области три последних года (2022-2024) количество заявок меняется незначительно.

В 2024-м новосибирские инноваторы подали в Роспатент 524 заявки на изобретения. За год были выданы 432 патента. На полезные модели поданы 159 заявок, выданы 102 патента, на промышленные образцы ― 78 и 58 соответственно.

Для сравнения в 2023-м из региона поступили 546 заявок (седьмое место), выданы 492 патента. На полезные модели — 169 (134), промышленные образцы — 69 (75). В 2022 году подана 521 заявка (шестое место), выданы 411 патентов. На полезные модели — 162 (117), промышленные образцы — 104 (79).

— Судя по публичной статистике, самое серьезное падение заявительной активности связано с уходом иностранных заявителей, а также совместных предприятий, где подачу заявок финансировал иностранный бюджет. На Новосибирск эта ситуация сильно не повлияла, так как у нас таких заявителей было немного, — говорит эксперт.

По ее словам, в столице Сибири значительная часть заявок на патенты поступает от университетов и НИИ, которым это необходимо для отчетности по грантам, при финансировании НИОКР.

При этом патентный поверенный отмечает, что эти заявки мало связаны с реальным производством и почти не имеют практического применения.

— Все, что связано с практикой, патентуют компании, а не университеты и научные институты. Когда права принадлежат институту, разработку потом сложно коммерциализировать. Промышленные образцы важнее для «реального» производства, потому что позволяют достаточно быстро получить охрану для упаковки, дизайна и важны при выводе продукции на рынок, в том числе на маркетплейсы, — поясняет она.

Юлия Карпицкая не исключает, что на сокращение количества заявок могло повлиять удорожание этого процесса.

— В 2024 году убрали скидку в 30% за электронную подачу документов. В октябре 2024 года сильно выросли пошлины за подачу и выдачу документов. Выросла пошлина за поддержание патента. В среднем, с учетом отмены снижения за электронную подачу, рост по некоторым пунктам ― до 60-70%. Все это отразилось на результатах 2025 года, — комментирует собеседница редакции.

Но те, кому нужен патент, по ее словам, все равно платили.

Патенты на полезные модели выдают только по одному объекту — устройство. Их иногда еще называют «малым изобретением».

—У полезной модели меньше срок действия. Ранее документы на них выдавались в заявительном порядке, если предмет соответствовал формальным требованиям. Однако у такого подхода было много минусов. В итоге полезные модели стали проводить через экспертизу по существу. Это более сложный процесс, и популярность таких заявлений снизилась, — констатирует Юлия Карпицкая.

Иностранцы снижают активность

По данным Роспатента, за 2024 год в ведомство в целом из всех регионов РФ были поданы более 26 тысяч заявок на изобретения. Активность российских заявителей выросла более чем на 4% (до 21 502). Этот тренд был поддержан бизнесом: количество заявок на изобретения технологических компаний выросло почти на 10%. Развивается и ИТ-отрасль, говорится в отчете ведомства.

Наибольший рост заявления наблюдался в технологических направлениях:

оптические технологии (+33%),

компьютерные технологии (29%),

мебель, игры (28%),

энергетические технологии и оборудование (4%),

текстильные и бумагоделательные машины (20%),

механические элементы (3%).

Наибольшая доля заявок (43%) на изобретения приходится на вузы и научные организации. Со стороны малого и среднего бизнеса количество заявок увеличилось на 10%.

При этом количество иностранных заявок, поступающих на регистрацию в Роспатент, в 2024 году упало на 14% — до 5196.

— На конец 2024 года в России действовали 243 943 патента на изобретения, 47 921 — на промышленные образцы. За год были выданы 22 тысячи патентов, — уточняется в итоговой презентации Роспатента.

Для сравнения, в Китае в 2024 году выданы 1 млн 60 тысяч патентов, в США — 337 тысяч, в Японии — 201 тысяча.

В сегменте промышленных образцов рост российских заявок составил 18% — до 6 479, иностранных — 2 206 (-4%). Среди них:

предметы украшения (+50%),

графические символы и логотипы, декоративные поверхности, орнаменты, композиции интерьеров и экстерьеров (+40%),

канцелярские и офисные принадлежности и приспособления, материалы и принадлежности для художественного творчества и обучения (+28%).

Лидерами по количеству поданных заявлений в 2024 году были следующие российские компании: ООО «Яндекс» (74), АО «АвтоВАЗ» (65), ООО «Т1 Диджитал» (63), ООО «ПротексОснова» (47), ООО «ЦФО» (45).

В середине декабря Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ опубликовал доклад, в котором сообщил, что количество созданных в России изобретений рухнуло до минимума за два десятилетия.

Ранее редакция сообщала о том, что Роспатент, Министерство экономического развития РФ и правительство Новосибирской области в рамках «Технопрома-2025» подписали второе трехстороннее соглашение о взаимодействии в развитии сферы интеллектуальной собственности.