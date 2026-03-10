Врачи 63 новосибирских медучреждений будут консультировать пациентов в MAX

В Новосибирской области 63 медицинские организации начнут проводить повторные приемы пациентов через чат-бот национального мессенджера MAX. Соответствующий приказ подписан в региональном министерстве здравоохранения 6 марта 2026 года (документ есть в распоряжении редакции Infopro54).

Речь идет о внедрении телемедицинских консультаций в формате «врач — пациент» через чат-бот «Телемедицина НСО». Согласно документу, новый формат взаимодействия будет применяться в государственных учреждениях здравоохранения, подведомственных областному минздраву.

В перечень вошли 63 организации, представляющие как Новосибирск, так и районы области. Среди них городские клинические больницы (№ 2, 3, 4, 11, 12, 19, 25), городские клинические поликлиники (№ 1, 7, 13, 14, 16, 20, 21, 22, 29), детские городские клинические больницы (№ 1, 3, 4 имени Гераськова, 6), а также Консультативно-диагностическая поликлиника № 2 и Клиническая консультативно-диагностическая поликлиника № 27. В списке также присутствуют центральные районные больницы практически всех районов области/ Кроме того, телемедицину начнут применять в Новосибирском областном клиническом госпитале ветеранов войн № 3 и в Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больнице.

Как следует из приказа, применение дистанционных консультаций допускается не во всех случаях, а при наличии строго определенных показаний. В утвержденном перечне таких ситуаций шесть.

В частности, телемедицинский прием может быть организован, когда пациенту требуется повторный визит к врачу после проведения назначенных диагностических исследований или консультаций специалистов. В этом случае доктор сможет дистанционно интерпретировать результаты, скорректировать лечение или принять решение о необходимости очного приема.

Также через чат-бот будет проводиться повторный прием для экспертизы временной нетрудоспособности. Если врач дистанционно подтвердит восстановление трудовой функции, он сможет закрыть листок нетрудоспособности. В случае, если потребуется уточнение состояния пациента, врач примет решение о вызове его на очный осмотр.

Еще одно показание — прием пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями при стабильном течении болезни. В таком режиме врачи смогут выписывать электронные рецепты на льготные лекарственные препараты. Аналогичное правило касается и пациентов, находящихся на диспансерном наблюдении: при стабильном состоянии доктор сможет дистанционно сформировать направления на необходимые исследования и консультации, а затем провести повторный прием для интерпретации их результатов.

Кроме того, чат-бот будет использоваться для контроля применения лекарственной терапии или специализированного лечения, а также для ответов на вопросы пациентов, касающихся назначенного им лечения.

Главным врачам всех перечисленных учреждений поручено обеспечить техническую настройку процесса: создать в Медицинской информационной системе Новосибирской области отдельные кабинеты для проведения телемедицинских консультаций, настроить расписание специалистов с соответствующими слотами и организовать оформление электронных протоколов по итогам каждого дистанционного приема. Каждое медучреждение должно издать локальный нормативный акт, регламентирующий проведение таких консультаций.

Ранее редакция рассказывала о начале использования чат-бота MAX в медучреждениях региона в тестовом режиме. Это было в середине февраля. Тестовый режим длился чуть больше двух недель.