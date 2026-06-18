Земельные участки почти на 900 млн рублей выставили на продажу в Новосибирске

ПАО «Россети» выставили на торги 3 земельных участка общей площадью 4,27 га по улице Кленовая в Октябрьском районе Новосибирска, жилмассив Энергостроителей. Они предназначены под жилую и коммерческую застройку, уточнили в АО «Российский аукционный дом» (РАД). Участки находятся недалеко от Сибирского НИИ энергетики и кампуса Новосибирского педагогического университета.

Стартовая цена площадки составляет 875 млн рублей. Торги пройдут в форме аукциона на повышение с шагом в 5 млн рублей.

— Наличие крупного вуза и производственно-логистического кластера с рабочими местами обеспечивает жилмассиву Энергостроителей высокий спрос на аренду и покупку бюджетного жилья со стороны студентов и молодых семей. Однако дальнейшее развитие локации сдерживается дефицитом свободной земли под застройку, — комментирует Елена Тарасова, заместитель генерального директора АО «РАД».

По ее словам, район испытывает недостаток качественной коммерческой инфраструктуры: крупного мола с якорными арендаторами, кинотеатра, детского игрового центра, семейного бассейна, качественных ресторанов и кофеен, сетевых фитнес-клубов, филиалов частных клиник.

Стоит отметить, что в локации строятся такие жилмассивы, как «Астон.Геометрия», «1-й на Рябиновой», «Авеню на Выборной», «Выборная-Рябиновая».

Напомним, в Новосибирске предлагают внести ограничения по площади земельного участка на котором можно будет осуществлять проекты КРТ. Пока речь идет о лимите в 5 га.

Ранее редакция сообщала о том, что на продажу выставили заброшенный профилакторий «Нива» под Новосибирском.