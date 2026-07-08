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Бизнес ПроБизнес

Новосибирские работодатели отказывают кандидатам, не умеющим работать в команде

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Способность договариваться и адаптироваться к корпоративной культуре — это черта, которую сложно «прокачать» быстро

Рынок труда в IT переживает тектонический сдвиг. Эксперты кафедры информационных систем и цифрового образования (ИСиЦО) ИФМИТО НГПУ изучили запросы крупнейших работодателей на 2025–2026 годы и обнаружили тревожный тренд: десятки резюме с блестящим стеком технологий отклоняются ежедневно. Причина кроется не в уровне владения языками программирования, а в том, как кандидат взаимодействует с командой — именно здесь рушатся самые блестящие резюме.

Вердикт рынка однозначен: коммуникация, работа в команде и адаптивность — это не «хотелки» работодателя, а обязательные условия трудоустройства, особенно для начинающих специалистов.

Главный секрет успеха современного IT-специалиста — не только в знании фреймворков и алгоритмов, но и в умении выстраивать диалог, слышать коллег и презентовать свои решения.

«Технарь-невидимка» против «командного игрока»: что говорят цифры?

Стереотип о гениальном программисте-затворнике, который пишет код в одиночестве, окончательно ушел в прошлое. Современная разработка — это глубоко коллективный процесс. Исследования показывают: работодатели все чаще отказывают кандидатам именно из-за недостатка софт-скиллов, а не из-за технических пробелов.

  • По данным опросов, до 70% молодых специалистов не проходят испытательный срок в крупных технологических компаниях. Основная причина — не плохой код, а ошибки в коммуникации, неумение работать в команде и пассивная позиция в процессе.
  • Каждый седьмой работодатель заявляет, что готов отказать в найме представителям поколения Z из-за недостатка «мягких навыков». Более того, 60% компаний уже увольняли молодых сотрудников за последний год по этой же причине.
  • Международные исследования подтверждают: менеджеры по найму считают коммуникацию и навыки работы в команде критически важными, тогда как технические навыки расцениваются как «обучаемые» на месте.

Это подтверждает: работодатель ищет не просто исполнителя, а полноценного члена команды, способного влиться в рабочий процесс без лишних конфликтов.

Почему «софты» важнее «хардов» на старте карьеры?

Парадокс современного рынка в том, что для молодого специалиста коммуникативные навыки часто становятся решающим фактором. Технические знания можно подтянуть, наработать опыт в процессе, а вот способность договариваться и адаптироваться к корпоративной культуре — это черта, которую сложно «прокачать» быстро.

Выводы, к которым пришли эксперты кафедры ИСиЦО НГПУ:

  • Команда превыше всего. Программное обеспечение создается в командах. Обсуждение архитектуры, код-ревью, совместный поиск решений — всё это требует постоянного общения. Недопонимание ведет к ошибкам и срыву сроков.
  • Язык бизнеса. Чтобы написать полезный код, нужно понимать задачу заказчика. Умение задавать правильные вопросы и объяснять сложные технические вещи простым языком — ключ к успешному продукту.
  • Карьерный потолок. Без развитых коммуникативных навыков невозможно вырасти до тимлида или архитектора. Лидерские позиции требуют умения мотивировать, разрешать конфликты и вести переговоры.

Эти выводы находят отражение и в глобальной практике: компании, использующие гибкие методологии, требуют от сотрудников постоянного взаимодействия, а развитие аутстаффинга заставляет специалистов быстро адаптироваться к новым командам.

Как «прокачать» навыки общения

Коммуникативные навыки — не врожденные, их можно и нужно развивать.

Чтобы ваша карьера началась успешно, запомните простые правила.

  • Развивать коммуникацию осознанно. Не избегайте командных обсуждений, инициируйте диалог, учитесь давать и принимать конструктивную обратную связь. Публичные выступления и написание документации также являются частью профессии.
  • Учиться работать в команде. Участвуйте в хакатонах, совместных проектах, где результат зависит от взаимодействия. Умение слышать других и находить компромиссы ценится не меньше, чем знание языка программирования.
  • Готовиться к собеседованию комплексно. Не зацикливайтесь только на технических тестах. Готовьтесь к вопросам на soft skills, продумывайте примеры из жизни, демонстрирующие вашу инициативность, умение решать конфликты и работать в команде.

Качественная карьера в IT без навыков общения сегодня невозможна. Вам не нужно быть экстравертом, но умение эффективно взаимодействовать с людьми — такой же рабочий инструмент, как и ваш любимый язык программирования.

Карьеру строит не только цифровой код, но и умение общаться. Если вы чувствуете, что технически подкованы, но испытываете трудности в общении — начните работать над этим уже сегодня. Ваш профессиональный рост зависит не только от того, что вы знаете, но и от того, как вы взаимодействуете с миром.

Елена Ступина, кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИСиЦО ИФМИТО ФГБОУ ВО «НГПУ».

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц. 

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

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Рубрики : Бизнес ПроБизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : работа НГПУ коммуникации кадры

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