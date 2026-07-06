Новосибирские студенты летом могут заработать до 190 тысяч рублей в месяц

43% студентов планируют летом работать и «копить на мечту», 17% — планируют путешествовать, а остальные просто отдыхать и наслаждаться жизнью. О этом сообщил институт менеджмента и социальных коммуникаций НГПУ, опросив студентов. Как отмечает директор института Ирина Гронская, в Новосибирске на лето открыто множество вакансий, не требующих опыта работы.

— В летний сезон работодатели охотно берут учащихся вузов и колледжей на гибкий график, проекты с ежедневными выплатами или краткосрочные контракты, — комментирует эксперт.

По ее словам, все варианты летней подработки разделить на несколько основных категорий:

Сфера логистики и маркетплейсов. Здесь студенты могут получить самый высокий доход. Оплата чаще всего сдельная и зависит от количества собранных или доставленных заказов.

Сборщик интернет-заказов / Комплектовщик на склад: сбор товаров по накладным в сетевых магазинах или на крупных распределительных узлах (СберМаркет, Самокат, Ozon). Зарплата: от 45 000 до 150 000 руб./мес. (или 2 500 – 6 000 руб. за смену).

сбор товаров по накладным в сетевых магазинах или на крупных распределительных узлах (СберМаркет, Самокат, Ozon). Зарплата: от 45 000 до 150 000 руб./мес. (или 2 500 – 6 000 руб. за смену). Авто- / Вело- / Пеший курьер: доставка готовой еды или мелких посылок в удобном районе города (Яндекс.Еда, Самокат). Зарплата: 3 000 – 7 500 руб. в день (до 190 000 руб./мес. на авто).

доставка готовой еды или мелких посылок в удобном районе города (Яндекс.Еда, Самокат). Зарплата: 3 000 – 7 500 руб. в день (до 190 000 руб./мес. на авто). Сотрудник пункта выдачи заказов (ПВЗ): прием, сортировка и выдача посылок клиентам. Зарплата: 35 000 – 60 000 руб./мес.

Общепит и летние террасы. Летом рестораны и кафе открывают веранды («летники»), поэтому спрос на сезонный персонал резко возрастает.

Официант / Бармен: работа на летних площадках ресторанов или баз отдыха в пригороде (например, в Заельцовском бору или Бердске). Зарплата: от 50 000 – 70 000 руб./мес. + чаевые.

работа на летних площадках ресторанов или баз отдыха в пригороде (например, в Заельцовском бору или Бердске). Зарплата: от 50 000 – 70 000 руб./мес. + чаевые. Работники кухни / Помощники повара / Члены бригады ресторана: работа на заготовках или на кассе в сетях быстрого питания (Rostic’s, Вкусно — и точка). Зарплата: 40 000 – 75 000 руб./мес.

Индустрия развлечений и промо. Идеально подходит для тех, кто хочет работать всего по несколько часов в день или только по выходным.

Промоутер: раздача листовок, проведение дегустаций, участие в анимационных программах. Зарплата: 250 – 400 руб. в час (выплаты часто ежедневные).

раздача листовок, проведение дегустаций, участие в анимационных программах. Зарплата: 250 – 400 руб. в час (выплаты часто ежедневные). Оператор аттракционов / Кассир в парках: работа в Центральном парке, Заельцовском парке или на Михайловской набережной. Зарплата: 30 000 – 55 000 руб./мес.

Ритейл. Здесь, конечно, работодатель чаще приветствует тех, кто ищет постоянную работу, но при дефиците, рад и «подработчикам».

Работник торгового зала / Мерчендайзер: выкладка товаров, проверка ценников, актуализация сроков годности в супермаркетах. Зарплата: от 2 200 руб. за смену.

Профильные стажировки. Если цель — не просто заработать, а получить опыт по специальности, крупные компании запускают оплачиваемые летние стажировки для студентов старших курсов.

Стажеры в банки и IT-компании (1С-разработка, аналитика данных, госзакупки). Зарплата: от 40 000 до 100 000 руб./мес.

Искать вакансии для студентов Ирина Грноская рекомендует на специализированных платформах, предлагающих работу: hh.ru, Авито, Зарплата.ру и т.д. Эксперт отмечает, что при поиске нужно указать «Тип занятости: Подработка» и «Без опыта \ Студенты».

Ранее редакция сообщала о том, что с начала года работодатели России открыли более 90 тысяч вакансий для стажеров. Кадровый дефицит вынуждает бизнес более пристально присматриваться к молодым специалистам.

Материал предоставлен пресс-службой НГПУ.