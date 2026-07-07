Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

Аукционы 28 мая (лот 200 кв на «Чемском кладбище») и от 2 июня (лот 140 кв метров на «Северном кладбище») бизнес не привлекли.

Еще четыре сорвались из-за жалобы. В начале июня в УФАС по Новосибирской области поступила жалоба от ООО «Профессионал» на действия МКУ «Ритуальные услуги» при организации семи торгов, запланированных в июне и июле. По решению УФАС их проведение было приостановлено. Однако, после рассмотрения жалобы, ведомство признало ее необоснованной, и организатор объявил новые даты аукционов:

С 15.06 торги по лоту на общественном кладбище «Северное» перенесены на 08.07 ― 1 лот, 165 кв метров,

С 18.06 на общественном кладбище «Инское» на 14.07 ― 2 лота по 150 кв м,

С 23.06 на общественном кладбище «Клещихинское» на 17.07 ― 7 лотов по 300 кв метров,

С 29.06 на общественном кладбище «Клещихинское» на 23.07 ― 5 лотов на 150 кв метров.

Аукционы, запланированные на 2 июля (2 лота по 600 кв м) и 7 июля на размещение НТО на общественном кладбище «Клещихинское», прошли в ранее оговоренные сроки. Впрочем, судя по сообщению о результатах торгов, аукцион 2 июля был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Результаты торгов, которые должны были пройти 7 июля пока не известны.

Между тем жители Новосибирска рассказывают, что на кладбищах города сейчас не ведется торговля ритуальным товарами.

― Временные палатки ютятся за заборами кладбищ. Там продаются цветы, венки, памятники и т.д. Продавцы говорят, что мэрия затянула с тендерами, ― рассказала редакции читательница Infopro54.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. Об этом сообщал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов. По его словам, в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Первоначально предполагалось, что их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2026 проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля было приостановлено. В качестве причины называлось отсутствие плана размещения нестационарных объектов, а также требование представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.