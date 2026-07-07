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Бизнес Власть Общество

Ритуальными товарами в Новосибирске торгуют за заборами кладбищ

Автор: Юлия Данилова

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На сегодняшний день право на размещение киосков непосредственно на территории кладбищ получили только три предпринимателя

Мэрия Новосибирска никак не может найти арендаторов для размещения нестационарных торговых объектов на городских кладбищах. Первые результативные торги по выбору предпринимателей были проведены в конце весны. 25 мая было разыграно два лота на размещение киосков на Заельцовском кладбище на площади 12 кв м. Один достался ООО «Ритуальное хозяйство», второй ― ИП Остапенко О. В ходе торгов цена выросла на 7% до 194 тысячи рублей.

Следующий тендер с победителем состоялся 9 июня. Предприниматель Максим Ежак выиграл право на размещение НТО на участке 100 кв м на «Инском кладбище». В торгах принимали участие двое претендентов. В итоге стартовая цена годовой аренды выросла с 617 тысяч до 1,3 млн рублей.

Аукционы 28 мая (лот 200 кв на «Чемском кладбище») и от 2 июня (лот 140 кв метров на «Северном кладбище») бизнес не привлекли.

Еще четыре сорвались из-за жалобы. В начале июня в УФАС по Новосибирской области поступила жалоба от ООО «Профессионал» на действия МКУ «Ритуальные услуги» при организации семи торгов, запланированных в июне и июле. По решению УФАС их проведение было приостановлено. Однако, после рассмотрения жалобы, ведомство признало ее необоснованной, и организатор объявил новые даты аукционов:

  • С 15.06 торги по лоту на общественном кладбище «Северное» перенесены на 08.07 ― 1 лот, 165 кв метров,
  • С 18.06 на общественном кладбище «Инское» на 14.07 ― 2 лота по 150 кв м,
  • С 23.06 на общественном кладбище «Клещихинское» на 17.07 ― 7 лотов по 300 кв метров,
  • С 29.06 на общественном кладбище «Клещихинское» на 23.07 ― 5 лотов на 150 кв метров.

Аукционы, запланированные на 2 июля (2 лота по 600 кв м) и 7 июля на размещение НТО на общественном кладбище «Клещихинское», прошли в ранее оговоренные сроки. Впрочем, судя по сообщению о результатах торгов, аукцион 2 июля был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Результаты торгов, которые должны были пройти 7 июля пока не известны.

Между тем жители Новосибирска рассказывают, что на кладбищах города сейчас не ведется торговля ритуальным товарами.

― Временные палатки ютятся за заборами кладбищ. Там продаются цветы, венки, памятники и т.д. Продавцы говорят, что мэрия затянула с тендерами, ― рассказала редакции читательница Infopro54.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что мэрия Новосибирска прекращает прямые договоры с предпринимателями, которые торгуют на городских кладбищах предметами ритуальных услуг. Об этом сообщал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Александр Морозов. По его словам, в новой схеме размещения нестационарных торговых объектов города предусмотрены 63 точки на городских общественных кладбищах. Первоначально предполагалось, что их аренда будет разыграна на торгах, которые пройдут в четвертом квартале 2025 года и первом квартиле 2026-го.

На сегодняшний день в Новосибирске семь действующих кладбищ: Заельцовское. Клещихинское, Гусинобродское, Южное, Северное, Инское и Чемское.

Ранее редакция сообщала о том, что в январе 2026 проведение четырех аукционов, назначенных на конец января – начало февраля было приостановлено. В качестве причины называлось отсутствие плана размещения нестационарных объектов, а также требование представить в составе заявки эскиз нестационарного торгового объекта.

Фото Infopro54, автор: Оксана Мочалова.

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Рубрики : Бизнес Власть Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : ритуальные услуги НТО нестационарные торговые объекты кладбища Новосибирска киоски

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Автор: Артем Рязанов

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