Очереди на новосибирских АЗС стали больше после атак БПЛА на Омский НПЗ

Жители Новосибирска сообщают об увеличении очередей к работающим автозаправочным станциям. Рост числа машин на заправках горожане зафиксировали 7 июля на фоне сохраняющегося топливного кризиса. Утром 8 июля автовладельцы сообщают о такой же картине.

Автовладельцы в последние дни постоянно отслеживают ситуацию на АЗС. Даже если им не требуется дозаправка в данный момент, многие мониторят обстановку во время передвижения по городу и за его пределами. Наблюдения за последние двое суток показывают определенные изменения. В понедельник, 6 июля, у многих сложилось впечатление, что очереди пошли на спад по сравнению с прошлой неделей. Среднее количество машин у заправок составляло тогда 20–30 автомобилей. Однако уже на следующий день, 7 июля, средняя очередь выросла до 40–60 машин.

— Совершенно точно, очереди стали больше за сутки. В воскресенье и понедельник чуть лучше все стало вроде бы. Я заправился почти без очереди и по двузначной цене за литр на АЗС Teboil на Писарева. Видел, что некоторые «Татнефть» снова стали торговать бензином, и к заправкам «Газпромнефть» очереди стали меньше. А во вторник снова везде была куча машин, и на многих табло по нолям, — рассказал Infopro54 житель Новосибирска Сергей.

Кроме того, водители сообщают, что перестали работать некоторые АЗС, которые еще недавно отпускали бензин. Корреспондент Infopro54 лично убедился в этом: 6 июля работала заправка «Газпромнефть Автомат» на улице Большевистской, 7 июля она уже была закрыта. Аналогичная ситуация с АЗС возле мелькомбината: 6 июля там был 95-й бензин и дизельное топливо, была не самая большая очередь, а 7 июля заправка прекратила работу. Данные наблюдения подтверждаются и онлайн-сервисами, отображающими наличие топлива в реальном времени.

Автовладельцы связывают ухудшение ситуации с атакой беспилотников на Омский нефтеперерабатывающий завод, которая произошла 6 июля. О нападении БПЛА официально сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко. Подробности о последствиях атаки в официальных сводках не раскрывались, глава региона отметил, что оперативные службы работают над ликвидацией последствий. Вскоре после этих сообщений, вечером 6 июля, в Новосибирской области были уменьшены лимиты на отпуск топлива: с 40 до 30 литров бензина, с 80 до 60 литров дизельного топлива.

Хотя официальных комментариев о прямой связи этих событий нет, участники топливного рынка в неофициальных разговорах напоминают, что Омский НПЗ является одним из ключевых поставщиков топлива в Новосибирск.

Ранее редакция рассказывала, что депутат законодательного собрания Новосибирской области обратился к региональным Минэкономразвития и Минпромторгу с предложением оценить НПЗ в Коченево. Он считает, что в Новосибирской области можно построить новый нефтеперерабатывающий завод. Коченевский НПЗ при этом находится в стадии банкротства.