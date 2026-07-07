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Авто Общество Туризм

Туристы запасаются канистрами с бензином, чтобы добраться до мест отдыха на Алтае

Автор: Мария Гарифуллина

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Новосибирские путешественники рассказывают о том, что на многих АЗС топлива нет

Новосибирцы продолжают выезжать на Алтай, который остаётся одним из самых популярных направлений для летнего отдыха. Путешествия проходят на фоне топливного кризиса. Infopro54 поговорил с туристами, которые приехали в республику 6 и 7 июля и чей маршрут рассчитан на поездки вглубь региона.

Ранее Infopro54 рассказывал о ситуации с заправками на Чуйском тракте и в районе Чемала. В новом материале — опыт тех, кто путешествует в удалённые районы Алтая, где обстановка отличается от массовых маршрутов.

Семья Константина и Дарьи направлялась в село Мульта Усть-Коксинского района Республики Алтай. Расстояние от Новосибирска — около 800 километров. В планах туристов — доехать до Мульты, оставить машину и отправиться в пешеходный тур. Из Новосибирска они выехали с полным баком и запасом топлива в канистрах. На большей части маршрута была возможность заправиться, хотя на некоторых АЗС наблюдались очереди или отсутствие топлива. Ситуация менялась в зависимости от участка дороги. На всех работающих заправках были очереди. Так было, например, в Сростках на АЗС «Лукойл». Бензина АИ-98 и АИ-92 там не было, АИ-95 продавался по цене 78,90 рубля, дизельное топливо — 91,90 рубля. Заправки в районе села Шебалино, по наблюдениям туристов, стали фактически последними, где было много машин и очереди.

 

— В Шебалино работают несколько заправок. На заправке «Ника» отсутствовал АИ-98, АИ-95 продавался по 95,90 рубля, АИ-92 — по 89,90 рубля, дизельное топливо отсутствовало.  Шебалино можно считать отсечкой. Дальше ситуация резко меняется: увеличиваются расстояния между заправками, населённых пунктов становится меньше. На заправках бензина нет. Мы сделали несколько фотографий пустых АЗС. Если ехать без запаса, могут возникнуть проблемы. У нас есть канистры с бензином. Будем смотреть, что дальше, — рассказала Дарья.

7 июля в Усть-Кане и Усть-Коксе бензина не было, сообщают новосибирские туристы. Другие путешественники в комментариях к материалу Infopro54 на канале в Дзене также пишут, что канистры с бензином стали единственной гарантированной схемой для планирования поездок по Алтаю.

— Проблемы есть, очереди большие, но не круглосуточные и не везде. Канистра всегда со мной. Если вижу, что машин немного и очередь минут на 20–30, заправляюсь, а вечером в гараже переливаю в большую канистру. Если бы планировал незапланированную поездку на Алтай, такой ерундой не занимался бы, — написал читатель по имени Александр.

На большинстве заправок действует ограничение на продажу топлива в канистры. Однако путешественники находят способы обойти это ограничение: сливают бензин из бака в канистры или договариваются с заправщиками о продаже небольших объёмов в тару.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области уменьшили лимит отпуска бензина: теперь АЗС рекомендовано продавать не более 30 литров в одни руки.  

Фото Infopro54

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Рубрики : Авто Общество Туризм

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : цены на бензин топливный кризис бензин на АЗС Алтая

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