Новосибирский бизнес выступил против продажи своих товаров с горевших складов WB

Новосибирские предприниматели, торгующие на Wildberries, начали получать первые компенсационные выплаты от маркетплейса, но называют их незначительными. Ситуация с урегулированием ущерба, по их словам, остается неопределенной. Кроме того, продавцы говорят, что товары с пострадавших при атаках БПЛА складов стали поступать в продажу, и называют это тревожными фактами.

Продавцы, реализующие свой товар на маркетплейсе, считают, что выпуск товаров до выяснения ситуации и получения всех документов сопряжен с рисками. Они не уверены, что товар не пострадал и находится в надлежащем качестве.

— Я произвожу и продаю на WB одежду. Часть моего товара, как и у многих селлеров, была на пострадавших складах. Многое сгорело. А то, что уцелело, сейчас выставляется. 140 единиц нашего товара со склада в Котовске уже в продаже. Нам это, конечно, не нравится. Потому что мы не знаем, в каком состоянии товар. А если он с запахом гари или мокрый? Хотелось бы разобраться, точно понимать, что с товаром. Если от него будут отказываться, его будут возить, а мы будем платить логистику. Нужен акт инвентаризации, — рассказала Infopro54 новосибирский предприниматель Алена Кивест.

Многие продавцы подчеркивают, что у них нет точной информации о товаре, и потому его продажу называют преждевременной.

— У меня в отчетах о продажах появились заказы из Котовска. На все мои претензии — ноль реакции, абсолютно никакого ответа. Стандартный ответ: «Мы рассмотрим, мы обеспокоены» — и ничего конкретного. После появления новости о том, что они будут выставлять товар из Котовска, я сразу начала писать в техподдержку. Я написала: «Вы сначала сделайте акт, дайте нам акт инвентаризации после такого случая». Я написала, что запрещаю выставлять свой товар без акта инвентаризации. Тем не менее часть моего товара вышла в продажу. Они должны были нам компенсировать ущерб, потому что как профессиональные хранители не сохранили товар. Вместо этого они отправляют его в продажу. Товар будет кататься туда-сюда. Логистика очень дорогая, на логистике они и зарабатывают. Мы будем бесконечно платить, товар выкупаться не будет. Эти единицы смешаются с другими товарами, мы не сможем их отличить, — рассказала Infopro54 собственник швейного предприятия Оксана Двинина.

В ночь на 18 июля 2026 года серия атак беспилотников затронула логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области. Атаки продолжились в последующие дни. 22 июля удары пришлись по складам в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край), 24 июля — по объектам в Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Симферополе.

Основательница маркетплейса Татьяна Ким в своем Telegram-канале пишет о том, какие меры поддержки компания предпринимает в отношении продавцов. 26 июля она написала о появлении на сайте и в приложении Wildberries баннеров, которые ведут на подборки товаров российских продавцов.

Ранее редакция рассказывала о том, как предприниматели оценивают возможный ущерб из-за атак БПЛА на склады маркетплейса.