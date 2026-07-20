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Бизнес Общество

«Сейчас у всех просто шок»: новосибирский бизнес может потерять до 50% своих товаров из-за атак БПЛА на Wildberries

Автор: Мария Гарифуллина

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При отсутствии компенсаций для многих это обернется крахом

В ночь на 18 июля 2026 года украинские беспилотники атаковали два крупных логистических центра Wildberries — в Котовске (Тамбовская область) и Электростали (Московская область). В результате ударов и последовавших пожаров уничтожены сотни тысяч квадратных метров складских площадей, а также товары тысяч предпринимателей, включая новосибирских селлеров (продавцов).

В атакованных складах, по некоторым данным, хранилось от 10 до 15% всех товарных запасов маркетплейса, а для отдельных продавцов потери достигают 40–50%.

— Сейчас у всех просто шок. Этот логистический центр Wildberries в Электростали был практически основным складом. Очень многие селлеры, и производители в том числе, хранили там остатки до 50% запасов. Я знаю таких селлеров, у которых 50%, среди них и производители одежды. И они, конечно, вообще сейчас находятся в таком шоковом состоянии. У меня тоже на складе в Электростали был товар. Сейчас юристы нам рекомендуют получить максимум информации, выяснить, что у нас с остатками. Дело в том, что у нас из личных кабинетов у всех абсолютно исчезли все остатки по складам в Котовске и Электростали. Исчезла вся информация, — рассказала Infopro54 собственник швейного предприятия «Лимонти» Оксана Двинина.

 

Уже третьи сутки предприниматели в постоянном режиме консультируются с юристами, обмениваются информацией друг с другом, пытаются выгрузить данные по остаткам (на момент подготовки материала выгрузка была возможна из отчетов по платному хранению) и вывезти товар со складов WB.

Ситуацию усугубляет то, что за десять дней до атаки Wildberries обновил договор оферты, включив в него пункт об освобождении от ответственности за товары, уничтоженные в результате атак БПЛА. Любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (включая БПЛА) отнесены к обстоятельствам непреодолимой силы. Напоминание об этом есть и в комментарии Татьяны Ким, который она опубликовала в своем Telegram-канале.

— Также всех наших партнеров волнует вопрос компенсаций за товар, который хранился на наших объектах. Несмотря на чрезвычайную ситуацию и отсутствие обязанности компенсировать утраченный товар, мы уже прорабатываем объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки. Обязательно детально проинформируем вас на портале продавца об этих выплатах, мерах и порядке их получения, — написала 18 июля основательница Wildberries Татьяна Ким.

Пока нет никакой информации о возможных размерах выплат. Но, учитывая все обстоятельства, предприниматели, чей товар был на атакованных логистических центрах, пессимистично оценивают свои перспективы и говорят о неминуемом ущербе. При этом они считают, что справедливой была бы выплата компенсаций за товар, поставленный на склады до обновления условий оферты.

— 7 июля вышла новая оферта, в которой было сказано, что если на них упадет дрон, то они за это отвечать не будут. Абсолютно все их оферты мы обязаны принять. То есть невозможно войти в личный кабинет на маркетплейс, если не примешь новую оферту. Это само по себе, в принципе, нарушение, мы считаем. Потому что там куча товаров лежит, которые были завезены и загружены по старым условиям. В теории по закону к ним нельзя применять новые условия. Но на практике это так никогда не работало. Как только принимается новая оферта, абсолютно все товары, которые уже загружены на склад, всегда работали по новой оферте. И сколько мы ни бились на эту тему, изменений нет. Пробить это невозможно — ни ассоциациями, ни обществами. Поэтому и сейчас возможное решение по компенсациям не представляется чем-то справедливым. Для тех, у кого 50% запасов было на пострадавших складах, ситуация непоправима, — говорит Оксана Двинина.

Сейчас селлеры направляют в службу поддержки WB письма. В распоряжении редакции есть образец письма, подготовленного членами Союза продавцов маркетплейсов. В нем предприниматели просят предоставить детализированную информацию о своем товаре, обеспечить сохранность всех документов и электронных данных, а также выплатить компенсацию.

— Продавец не признает автоматическое освобождение маркетплейса от ответственности на основании пункта 11.3.4.1 оферты. Наличие обстоятельства непреодолимой силы, причинная связь между ним и утратой конкретного товара, а также принятие маркетплейсом всех разумных мер по предотвращению и минимизации ущерба подлежат документальному подтверждению. Товар по поставкам был передан маркетплейсу до 7 июля 2026 года, то есть до вступления в силу редакции оферты, впервые включившей последствия воздействия БПЛА в перечень обстоятельств непреодолимой силы. Продавец возражает против применения указанного условия к ранее переданному товару, поскольку после принятия товара маркетплейсом продавец не имел реальной возможности незамедлительно и без несоразмерных расходов изъять его со склада. Прошу провести инвентаризацию, предоставить полный перечень сохранившегося, поврежденного и утраченного товара, обеспечить возврат пригодного товара и выплатить компенсацию за утраченный и не подлежащий дальнейшей реализации товар, — говорится в письме.

19 июля Татьяна Ким сообщила о скидках на хранение на ряде складов и на транзитные поставки в региональные склады. Это названо первыми решениями для поддержки продавцов. Основательница WB написала, что оценка последствий для определения объема выплат займет до 30 дней.

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Фото Infopro54

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Рубрики : Бизнес Общество

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : атаки БПЛА на Wildberries атаки БПЛА Wildberries в Электростали

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